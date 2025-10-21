RSI è l’emittente svizzera di lingua italiana e una delle migliori piattaforme per lo streaming sportivo gratuito. Trasmette in chiaro eventi che in Italia si possono vedere solo con un abbonamento a Sky, DAZN o Prime Video — come le partite di Champions League ogni mercoledì sera, in diretta e senza spendere un euro.

Nel 2025 la Champions League si preannuncia più spettacolare che mai: con il formato rinnovato l’anno scorso, ci aspettiamo grandi sfide tra le big d’Europa e partite che nessun vero tifoso vorrà perdersi.

RSI però è visibile gratis solo in Svizzera: se provi a guardarla dall’Italia, lo streaming viene bloccato per motivi di geolocalizzazione. Ma esiste una soluzione semplice: con una VPN puoi cambiare il tuo indirizzo IP, ottenere un IP svizzero e accedere senza limiti a tutti i contenuti di RSI.

Guarda la Champions League in diretta su RSI: guida passo per passo

Scegli un VPN affidabile. Nei nostri test, NordVPN ha sempre sbloccato RSI senza problemi ed è attualmente disponibile con uno sconto del 74% tramite il nostro link. Installa il VPN sul dispositivo con cui vuoi seguire le partite della Champions League. Connettiti a un server svizzero dalla lista dei server del VPN. Apri il sito di RSI il mercoledì sera e avvia lo streaming in diretta,gratis e in italiano.

I migliori VPN per RSI

NordVPN – il migliore per sbloccare piattaforme come RSI Surfshark – piani economici e prestazioni solide Proton VPN – server ad alta velocità perfetti per lo streaming

Perché serve un VPN per guardare RSI

RSI blocca automaticamente tutte le connessioni che provengono da fuori dalla Svizzera. È lo stesso tipo di limitazione che applicano anche le emittenti italiane come RAI o Mediaset: se provi a guardare le loro dirette online dall’estero, i contenuti risultano bloccati.La trasmissione della Champions League su RSI è infatti soggetta a una geolocalizzazione che impedisce l’accesso a chi si collega con un indirizzo IP straniero.

Con un VPN puoi però aggirare facilmente questo blocco. Ti basta collegarti a un server situato in Svizzera per ottenere un IP locale e sbloccare la piattaforma. Così puoi seguire le partite senza dover pagare costosi abbonamenti a DAZN o SKY Italia.

In questo modo potrai guardare le partite della Champions League gratis su RSI, che trasmette le partite sul canale RSI 2, in lingua italiana.

Ricorda però che non tutti i VPN funzionano con RSI: molti servizi economici o gratuiti non riescono a nascondere bene la tua posizione e vengono bloccati. Per evitare problemi, ti consigliamo di scegliere uno dei servizi più affidabili: NordVPN, Surfshark.

I migliori VPN per guardare la Champions League su RSI

Per poter vedere la Champions League su RSI, il tuo VPN deve avere server in Svizzera e offrire connessioni veloci e stabili. In caso contrario, rischi interruzioni o buffering durante la partita. Ecco i servizi che hanno superato i nostri test: sono affidabili, rapidi e convenienti.

1. NordVPN – Il miglior VPN per sbloccare RSI

Numero di server in Svizzera: 120+ Prestazioni in streaming: Sblocca RSI e trasmette senza interruzioni Prezzo: da 2,99 €/mese

Server: NordVPN dispone di oltre 120 server in Svizzera, una copertura che lo rende la scelta ideale per sbloccare RSI. Immagina di usare un VPN con un solo server svizzero: se è sovraccarico o in manutenzione, rischi di perdere la diretta. Con NordVPN, invece, puoi passare facilmente a un altro server attivo. In totale offre più di 8300 server in 126 Paesi, perfetto anche se vuoi accedere ad altri canali sportivi come CBS Sports o BBC iPlayer.

Prestazioni: Nei nostri test, NordVPN ha garantito connessioni estremamente rapide, mantenendo al 90% della velocità originale. Questo significa streaming fluido e senza ritardi, anche in HD. Molti altri VPN, invece, tagliano la velocità di oltre il 50%.

Facilità d’uso: L’app è intuitiva e adatta anche a chi non ha mai usato un VPN. Ti bastano pochi clic per connetterti a un server svizzero e iniziare a guardare la partita.

Prezzo: Per sbloccare RSI basta il piano Standard, che parte da soli 2,99 €/mese con l’abbonamento biennale.

Pro Perfetto per lo streaming su RSI

Connessione stabile e veloce

Massima sicurezza e crittografia dei dati Contro Versione di prova gratuita solo su Android

2. Surfshark – VPN economico per guardare RSI

Numero di server in Svizzera: 56 Prestazioni in streaming: Sblocca RSI e trasmette senza interruzioni Prezzo: da 1,99 €/mese

Server: Surfshark dispone di 56 server in Svizzera, meno rispetto a NordVPN ma comunque sufficienti per garantire una connessione stabile. In totale offre oltre 3200 server in 100 Paesi, perfetti anche per accedere a contenuti di altre piattaforme come Netflix USA, BBC iPlayer o RaiPlay quando sei all’estero.

Prestazioni: Nei nostri test, Surfshark ha mantenuto circa l’86% della velocità originale durante lo streaming, un risultato più che buono per guardare le partite in diretta senza blocchi o rallentamenti.

Facilità d’uso: L’app è semplice e intuitiva, con un’interfaccia chiara anche per chi non ha mai usato un VPN. Bastano pochi secondi per scegliere un server svizzero e iniziare la visione su RSI.

Prezzo: Surfshark è uno dei VPN più convenienti sul mercato: con il piano biennale paghi solo 1,99 €/mese, molto meno rispetto a NordVPN. Inoltre, include una garanzia di rimborso di 30 giorni e una prova gratuita di 7 giorni se scarichi l’app dal Google Play Store.

Pro Connessione di più dispositivi senza limiti

Prestazioni affidabili e stabili

Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo streaming su RSI Contro Meno server dedicati rispetto ad altri provider

3. ProtonVPN – VPN con server ad alta velocità per lo streaming

Numero di server in Svizzera: 500+ Prestazioni in streaming: Sblocca RSI e trasmette senza interruzioni Prezzo: da 3,59 €/mese

Server: Proton VPN supera sia NordVPN che Surfshark per numero di server in Svizzera: ne offre oltre 500 ed è anche un’azienda con sede proprio in Svizzera. Questo lo rende una scelta solida per chi vuole accedere in modo stabile e sicuro ai contenuti di RSI.

Prestazioni: I server svizzeri di Proton VPN sono High-Speed da 10 Gbps, in grado di aumentare la velocità di connessione fino al 400%. Durante i nostri test non abbiamo riscontrato rallentamenti o buffering: le partite su RSI si sono caricate in modo fluido e immediato.

Facilità d’uso: L’app è chiara e ben strutturata. Ti basta aprire la lista dei Paesi, selezionare Svizzera e la connessione VPN verrà stabilita in pochi istanti.

Prezzo: Proton VPN offre anche un piano gratuito, ma non include i server svizzeri: puoi collegarti solo a Giappone, Paesi Bassi e Stati Uniti. Per accedere ai server in Svizzera e guardare RSI, serve un piano Premium, che parte da 3,59 €/mese — leggermente più caro rispetto a NordVPN e Surfshark, ma con prestazioni eccellenti.

Pro Piano gratuito disponibile

Codice open-source e sicurezza elevata

Ottime prestazioni sui server svizzeri Contro Prezzo più alto rispetto ad altri VPN

Cos’altro puoi guardare su RSI

RSI non trasmette solo partite di Champions League: la sua offerta sportiva è piuttosto ampia. RSI La2 è il canale dedicato principalmente allo sport, ma propone anche dibattiti, repliche dei principali programmi informativi e culturali trasmessi su RSI La1. Sul sito e sull’app RSI Sport / Play RSI puoi trovare dirette, highlights, risultati e trasmissioni dedicate a:

Automobilismo / motorsport (ad esempio Formula 1): RSI Sport elenca “motori” tra le categorie sportive attive.

Ciclismo – dirette e highlights delle grandi corse, tra cui il Giro d’Italia, gratis e in italiano

Tennis,RSI copre gare internazionali e discipline alpine nelle sue sezioni sportive.

Altri sport minori o multisport: atletica, nuoto, basket, sci ed eventi di sport invernali sono presenti nella sezione sportiva di RSI.

Da notare: molti contenuti sportivi di RSI sono disponibili solo in Svizzera, poiché soggetti a diritti di trasmissione territoriali. Se provi a collegarti dall’Italia, potresti trovare diversi eventi bloccati su Play RSI. Per questo serve un VPN; connettendoti a un server svizzero, ottieni un indirizzo IP locale e puoi accedere senza restrizioni a tutte le dirette e agli highlights sportivi.

Conclusione

Nel 2025 puoi continuare a guardare la Champions League gratis e in lingua italiana su RSI, che ogni mercoledì sera trasmette una delle partite di cartello in diretta e in alta qualità. Il problema è che lo streaming di RSI è visibile solo in Svizzera: se ti colleghi dall’Italia, ti serve un VPN per ottenere un indirizzo IP svizzero e sbloccare la diretta senza limiti.

Nel corso dell’articolo abbiamo visto quali servizi funzionano davvero con RSI. Un buon VPN deve avere server svizzeri affidabili e veloci, così da garantirti una visione fluida e senza interruzioni. Tra tutti, NordVPN si è rivelato il più completo: oltre 120 server in Svizzera, ottime prestazioni in streaming e un prezzo che parte da 2,99 € al mese.

Un abbonamento a NordVPN conviene anche se viaggi spesso all’estero: ti permette di accedere liberamente a piattaforme italiane come RaiPlay, Mediaset Infinity o DAZN Italia, oltre che a canali internazionali e cataloghi Netflix esteri che normalmente non sono disponibili in Italia.

