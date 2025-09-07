Gran Premio della Catalogna Data: 5-7 settembre Streaming gratuito: RSI (Svizzera, in italiano) VPN: NordVPN (attualmente scontata dell'73%%)

Una delle gare di MotoGP più attese della stagione, il Gran Premio della Catalogna, si terrà il 7 settembre presso il leggendario Circuit de Barcelona-Catalunya. Celebre per i suoi impegnativi dislivelli e le curve ad alta velocità, questa gara promette sempre emozioni forti e adrenalina pura. Tuttavia, se vivi in Italia, guardare l'evento legalmente significa affidarsi ai broadcaster locali, che offrono abbonamenti dal costo elevato.

La buona notizia? C'è un modo per guardare il Gran Premio della Catalogna completamente gratis (e persino in italiano) senza dover pagare pacchetti costosi. Tutto ciò che serve è un piccolo stratagemma: utilizzare una VPN per aggirare i fastidiosi blocchi geografici e guardare la gara gratuitamente su canali internazionali come RSI. È semplice, legale e non ti costerà nemmeno un centesimo.

Continua a leggere e ti guiderò passo dopo passo su come goderti il Gran Premio di MotoGP della Catalogna in diretta e gratuitamente questo weekend.

Come guardare il GP di MotoGP della Catalogna gratuitamente: i migliori canali

Ecco un elenco di emittenti internazionali che offrono lo streaming gratuito dell MotoGP, incluso il GP della Catalogna:

Emittente Paese Dettagli RSI Svizzera Canale della svizzera italiana che trasmette la MotoGP gratis Servus TV Austria Trasmette tutte le gare della MotoGP gratis, comprese prove e qualifiche RTL Zwee Lussemburgo Trasmette gare e qualifiche SRF Svizzera Canale della Svizzera tedesca che trasmette gratis la MotoGP RTBF Belgio Trasmette prove, qualifiche, gare e Sprint Race (in francese)

Come puoi vedere, ci sono tanti canali internazionali affidabili che trasmettono la MotoGP in diretta (e nel caso di RSI, anche in italiano!) completamente gratis. Questo significa che puoi goderti il Gran Premio della Catalogna senza dover pagare le tariffe elevate imposte dalle emittenti locali.

Se ti stai chiedendo se una VPN valga il costo, considera questo: tale metodo non funziona solo per la MotoGP! Puoi utilizzarlo anche per guardare lo streaming gratuito di eventi sportivi di livello internazionale come la Formula 1, Wimbledon, la Champions League, Serie A, Premier League e molti altri. Inoltre, puoi persino mettere alla prova le VPN elencate nella mia guida gratuitamente.

Prova senza rischi! I prezzi di NordVPN partono da soli 3.09 € al mese, e con la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, puoi testare la VPN senza rischi: guarda il GP della Catalogna gratis e, se il prodotto non soddisfa le tue aspettative, richiedi semplicemente un rimborso.

Come guardare in diretta streaming e gratuitamente il GP della Catalogna della MotoGP: guida dettagliata

Scegli una VPN: scegli una VPN che offra alte velocità, grande affidabilità e server in Paesi con canali che trasmettono lo streaming gratuito. Ti consigliamo di utilizzare NordVPN, attualmente disponibile con uno sconto dell'73%. Configura la VPN: scarica e installa l'app della VPN sul dispositivo che preferisci, che sia uno smartphone, un portatile o una smart TV. Connettiti a un server svizzero: una volta installata la VPN, connettiti a un server in Svizzera. Questo ti permetterà di accedere a RSI, che trasmette la MotoGP in diretta, gratuitamente e in italiano.

Guarda la MotoGP gratis con NordVPN

È possibile guardare la MotoGP gratuitamente su RSI?

Sì, uno dei modi migliori per guardare la MotoGP gratuitamente è attraverso RSI (Svizzera). Questo canale offre una copertura completa della MotoGP, incluso il GP della Catalogna, con commento esperto in italiano e una qualità di trasmissione eccezionale. Tuttavia, è importante sapere che la copertura di RSI è disponibile solo per gli spettatori che si trovano in Svizzera, a causa delle restrizioni geografiche.

Come guardare il MotoGP su RSI gratuitamente:

Connettiti a un server VPN in Svizzera. Visita il sito ufficiale di RSI (www.rsi.ch) o utilizza l'app Play RSI. Vai alla sezione Live e seleziona la diretta streaming della MotoGP. Siediti comodo e goditi la gara in diretta e gratuitamente!

Se provi ad accedere alla diretta streaming senza una VPN, ti imbatterai in un messaggio di errore che informa sulle restrizioni geografiche, come quello mostrato di seguito:

Tuttavia, non appena mi sono connesso a un server situato in Svizzera, sono riuscito immediatamente a superare la restrizione e ad accedere al canale senza problemi:

Le migliori VPN per guardare il MotoGP in diretta

Se vuoi uno streaming fluido e di alta qualità per il Gran Premio della Catalogna (o qualsiasi altra gara futura), ecco le migliori VPN da considerare:

NordVPN: conosciuta per la sua velocità e affidabilità, questa VPN è perfettamente ottimizzata per lo streaming di eventi sportivi in diretta come la MotoGP. Surfshark: un'opzione economica che offre ottime velocità e supporto per dispositivi illimitati, ideale per famiglie o per condividerla con amici. Proton VPN: offre una versione gratuita solida con funzionalità di base, anche se potrebbe mancare di strumenti avanzati per lo streaming. ExpressVPN: altamente stabile e una delle VPN più veloci, perfetta per garantire uno streaming senza interruzioni durante gli eventi sportivi in diretta. CyberGhost VPN: particolarmente facile da usare e ideale per lo streaming internazionale, è una soluzione ottima anche per chi è alle prime armi con le VPN.

Calendario MotoGP 2025

Puoi utilizzare la tua VPN per accedere in streaming gratis a tutte le trasmissioni delle gare in programma. Ecco un elenco delle prossime gare della MotoGP:

Gran Premio Circuito Data GP di Catalogna Circuit de Barcelona-Catalunya 5-7 settembre GP di San Marino Misano World Circuit Marco Simoncelli 12-14 settembre GP del Giappone Twin Ring Motegi 26-28 settembre GP dell'Indonesia Mandalika International Street Circuit 3-5 ottobre GP d'Australia Phillip Island Circuit 17-19 ottobre GP della Malesia Sepang International Circuit 24-26 ottobre GP del Portogallo Circuito di Portimão 2-9 novembre GP di Valencia Circuit Ricardo Tormo 14-16 novembre

Resta aggiornato con la nostra guida allo streaming della MotoGP per non perderti nemmeno una gara!

È legale guardare il MotoGP con una VPN?

Assolutamente sì! Usare una VPN è perfettamente legale in Italia, Svizzera e nella maggior parte dei Paesi del mondo. Tuttavia, è importante sapere che alcune emittenti cercano attivamente di bloccare gli utenti che accedono ai loro contenuti tramite VPN.

Per questo motivo, è fondamentale scegliere una VPN premium come NordVPN o Surfshark. Queste VPN sono ottimizzate specificamente per lo streaming, rendendo molto più difficile per le emittenti rilevarne l'utilizzo. Con una VPN affidabile, puoi guardare le gare della MotoGP come il GP della Catalogna in totale tranquillità, senza interruzioni o problemi.

Considerazioni Finali

Appassionati italiani di MotoGP, non c'è alcun bisogno di pagare costosi abbonamenti per guardare il tanto atteso GP della Catalogna di 7 settembre 2025. Con canali come RSI e Servus TV che trasmettono l'evento gratuitamente, tutto ciò di cui hai bisogno è una VPN affidabile per sbloccare queste trasmissioni e goderti la gara ovunque tu sia.

Che tu preferisca il commento in italiano, tedesco o francese, c'è uno streaming adatto a tutti. Attiva la tua VPN e preparati a vivere ogni curva, sorpasso e arrivo sul podio in diretta, senza spendere un centesimo!

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF Offerte Ottieni lo sconto 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF Offerte Ottieni lo sconto

FAQ