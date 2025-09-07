Formule 1 2025 GP:

Italië Grand Prix Datum: 7 september 2025 Gratis kijken: ServusTV (Oostenrijk) VPN: NordVPN, momenteel 73% korting

Zondag 7 september dendert de Formule 1 over het legendarische Monza, ook wel bekend als de Temple of Speed, waar Schumacher ooit gemiddeld 247 km/u reed – een record dat tot op de dag van vandaag standhoudt. Met nog negen races te gaan staat Oscar Piastri bovenaan met 309 punten, maar Verstappen komt eraan na zijn zege in Imola. De tifosi hopen dat Leclerc zijn stunt van vorig jaar herhaalt.

In Nederland kun je alleen via Viaplay kijken, maar waarom betalen als grote delen van Europa gratis meekijken? In Oostenrijk kun je terecht bij ORF en ServusTV, en in België bij RTBF. Monza zonder paywall – dát is pas la dolce vita.

Met een VPN heb je die gratis zenders binnen handbereik. Een VPN zoals NordVPN stel je binnen vijf minuten in. Simpelweg een Oostenrijkse server kiezen, ORF openen, en je hebt een plekje op de eerste rij bij het snelste circuit van de kalender. Geen gedoe met abonnementen, gewoon pure snelheid op je scherm.

De Italiaanse Grand Prix gratis kijken – De beste zenders

Hier kijk je de F1-race in Monza gratis:

ServusTV (Oostenrijk)

(Oostenrijk) SRF (Zwitserland)

RTL Zwee (Luxemburg)

RTBF (België)

Stream de F1 gratis met NordVPN

Vier landen, vier gratis opties. Terwijl Nederlandse fans vastzitten aan Viaplay, kijk jij mee via Oostenrijk of België. Geen abonnement, geen gedoe.

Bonus: dezelfde VPN werkt voor alle races dit seizoen, plus MotoGP, Premier League, Champions League en andere sporten die hier achter een paywall zitten. De meeste VPN's hebben een gratis testperiode, dus je riskeert niks.

Proefperiode zonder risico? NordVPN biedt een geldteruggarantie van 30 dagen. Kijk de race in Monza, test de service, en beslis daarna. Niet tevreden? Geld terug, zonder vragen.

De Italiaanse Grand Prix gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Neem er een met snelle servers in Oostenrijk. NordVPN is onze topkeuze (nu 73% korting). Installeer de app – Downloaden kost je een minuut, installatie nog minder. Maak verbinding met Oostenrijk voor ServusTV, de betrouwbaarste gratis optie. Start de race – Open ServusTV.com en je kijkt live mee met de actie in Monza.

Kun je de F1 gratis livestreamen op ServusTV Oostenrijk?

ServusTV zendt de Italiaanse Grand Prix gratis uit, net als twaalf andere races dit seizoen (ze wisselen af met ORF). Perfecte HD-kwaliteit, Duits commentaar, en geen registratie nodig. Het probleem is dat de dienst door geoblokkades alleen vanuit Oostenrijk toegankelijk is.

Zo kijk je de GP van Italië op ServusTV:

Maak verbinding met een VPN-server in Oostenrijk. Ga naar de website van ServusTV (www.servustv.com) of gebruik de ServusTV On-app. Ga naar de Live-sectie en selecteer de uitzending van de F1. Geniet live en gratis van de race!

Probeer je toegang te krijgen zonder VPN? Dan krijg je alleen een foutmelding dat de content niet beschikbaar is in jouw regio:

Zodra ik echter verbinding maakte met een server in Oostenrijk, was ik in staat om ServusTV te ontgrendelen:

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

Voor de Italiaanse GP zonder buffering heb je een snelle VPN nodig. Dit zijn de VPN’s die eruit springen:

NordVPN – Onze nummer 1. Haalt moeiteloos 4K-streams binnen van ORF en ServusTV. Surfshark – Budgetoptie die uitstekend werkt. Dat je een onbeperkt aantal apparaten kunt gebruiken, maakt het nog beter. Proton VPN – Heeft een gratis versie, maar verwacht haperende streams in Monza. ExpressVPN – Duurder maar erg solide. Valt nooit uit tijdens een race. CyberGhost – Speciale streaming-servers voor de F1. Handig voor beginners.

Is het legaal om de Formule 1 te kijken met een VPN?

VPN-gebruik is volledig legaal in Nederland. Je overtreedt geen wet door races te kijken die elders gratis uitgezonden worden. Wel proberen zenders zoals ServusTV soms VPN's te detecteren en blokkeren.

Daarom werken gratis VPN's vaak niet - die worden meteen herkend. Premiumdiensten zoals NordVPN vernieuwen constant hun servers, waardoor je de race in Monza probleemloos kunt volgen.

Conclusie

De Italiaanse Grand Prix kijken zonder Viaplay-abonnement? Geen probleem. Terwijl Nederlanders betalen, zendt half Europa de races gewoon gratis uit. ServusTV in Oostenrijk, RTBF in België, RSI in Zwitserland - de race in Monza is vrijwel overal gratis te zien.

Met een VPN zoals NordVPN heb je overal ter wereld toegang tot deze streams.Een Oostenrijkse server kiezen, ServusTV openen en klaar is kees. Zondag 7 september zie je Verstappen over het snelste circuit van het jaar scheuren, zonder een cent te betalen.

FAQ