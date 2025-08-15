De Premier League blijft razend populair in Nederland, maar het kijken wordt er niet goedkoper op. Veel voetbalfans zijn teleurgesteld in de hoge prijs van een Viaplay-abonnement, zeker nu er geen goedkoper alternatief meer is voor het volgen van alle wedstrijden.

Gelukkig zijn er manieren om Premier League-wedstrijden goedkoper of zelfs helemaal gratis te streamen. Met een VPN kun je geografische blokkades omzeilen en toegang krijgen tot buitenlandse streamingdiensten die de Premier League uitzenden. Denk aan platforms in de VS, Canada of Australië die lagere prijzen vragen of gratis wedstrijden tonen.

In dit artikel laat ik zien wat de beste alternatieven zijn voor Viaplay in 2025. Ik bespreek betaalbare buitenlandse platforms, hoe je ze kunt gebruiken met een VPN, en welke gratis opties er beschikbaar zijn voor Nederlandse kijkers.

Premier League kijken met een VPN: kort uitgelegd

Wil je Premier League kijken zonder Viaplay? Met een goede VPN kun je eenvoudig toegang krijgen tot buitenlandse platforms waar je wedstrijden goedkoper of zelfs gratis kunt volgen. Zo werkt het:

Kies een betrouwbare VPN: Wij raden NordVPN aan vanwege de snelheid, stabiliteit en grote serverkeuze. Nu met 73% korting! Abonneer je en installeer de app: Download de VPN op je laptop, mobiel, tablet of smart TV. Verbind met een server in het juiste land: Bijvoorbeeld de VS voor Peacock. Ga naar de website of app van de streamingdienst: Maak eventueel een account aan. Stream Premier League-wedstrijden goedkoper of gratis.

Beste platforms om Premier League goedkoper of gratis te kijken in 2025

Met een VPN krijg je toegang tot buitenlandse streamingdiensten die vaak goedkoper zijn dan Viaplay. Sommige zenders bieden zelfs gratis toegang tot geselecteerde wedstrijden. Hieronder vind je een overzicht van de populairste opties voor 2025, gesorteerd van gratis tot het hoogste maandbedrag.

Streamingdienst Land / VPN-server Kosten per maand Gratis wedstrijden Proefperiode Sporty TV (selectie) Nigeria Gratis Ja (geselecteerde wedstrijden) Geen SABC (selectie) Zuid-Afrika Gratis Ja (geselecteerde wedstrijden) Geen Idman TV (selectie) Azerbeidzjan Gratis Ja (geselecteerde wedstrijden) Geen Setanta Sports Filipijnen, Oezbekistan, Azerbeidzjan, Oekraïne, Kazachstan, Moldavië, Georgië Vanaf €2,50 Nee Geen Peacock Premium (NBC Sports) VS $10,99 (~€10,15) Nee Geen VOYO Roemenië €4,76 Nee 7 dagen DAZN España Spanje €19,99 (promo: €9,99) Nee Geen Fubo TV Canada C$27,99 (~€18,95) Nee 7 dagen Stan Sport Australië AU$20 + basisplan Nee 7 dagen Sky Sports (NOW TV) Verenigd Koninkrijk £29,99 (~€35,50) Nee Geen (dagpas optie) Discovery+ Premium (TNT Sports) VK £33,99 (~€40,25) Nee Geen

Let op: gratis zenders zoals Digisport en SABC zenden slechts een deel van de wedstrijden uit. Je hebt vaak ook een lokale IP nodig via je VPN om de stream te openen. De betaalde platforms bieden doorgaans volledige dekking van alle 380 Premier League-wedstrijden per seizoen.

Beste VPN-opties voor het kijken van Premier League in 2025

NordVPN: Supersnel en perfect voor sportstreams. Surfshark: Voordelig en werkt op onbeperkt aantal apparaten. ExpressVPN: Werkt stabiel met streng geblokkeerde platforms zoals Sky of Peacock.

Kan ik Premier League kijken met een gratis VPN?

In theorie kun je een gratis VPN gebruiken, maar in de praktijk loop je al snel tegen beperkingen aan. Gratis VPN’s hebben vaak een datalimiet, trage servers en blokkades op populaire streamingdiensten. Daardoor kun je zelden stabiel of in hoge kwaliteit kijken.

Bovendien zijn sommige gratis VPN’s onveilig. Ze loggen je data, verkopen gebruikersinformatie of bevatten malware. Dat maakt ze ronduit ongeschikt voor sportstreams die stabiliteit en snelheid vereisen.

Een premium VPN zoals NordVPN biedt daarentegen wél snelle servers, goede versleuteling en gegarandeerde toegang tot buitenlandse sportkanalen. Je kunt het bovendien risicoloos uitproberen dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie.

Als je serieus Premier League wil kijken in 2025, dan is een betaalde VPN gewoon de beste keuze.

Premier League speelschema 2025/2026

Hieronder vind je het volledige speelschema van de Premier League 2025/2026, inclusief de belangrijkste wedstrijden per week die je als voetbalfan niet mag missen:

Topwedstrijd om niet te missen Data Man United – Arsenal 15–18 aug ’25 Man City – Tottenham 22–25 aug ’25 Liverpool – Arsenal 29–31 aug ’25 Man City – Man United 13–14 sep ’25 Arsenal – Man City 20–21 sep ’25 Newcastle – Arsenal 27–29 sep ’25 Chelsea – Liverpool 4 okt ’25 Liverpool – Man United 18 okt ’25 Aston Villa – Man City 25 okt ’25

Alle data zijn gebaseerd op het officiële speelschema van de Premier League en kunnen nog wijzigen.

Conclusie

Viaplay blijft in 2025 de enige officiële aanbieder van alle Premier League-wedstrijden in Nederland, maar daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Niet gek dus dat veel fans op zoek zijn naar alternatieven.

Met een goede VPN krijg je toegang tot buitenlandse platforms waar je voor veel minder kunt kijken, soms zelfs helemaal gratis. Denk aan diensten als Peacock in de VS of Digisport uit Roemenië. Er zijn verrassend veel mogelijkheden als je weet waar je moet zoeken.

Zorg er wel voor dat je een VPN kiest die goed werkt voor sportstreams, anders loop je snel tegen problemen aan. NordVPN biedt al jaren precies dat. Het werkt met vrijwel alle grote sportplatforms, is eenvoudig in gebruik, en biedt daarnaast een 30 dagen geld-terug-garantie. Je zit nergens aan vast, dus je kunt gewoon testen of het voor jou werkt.

