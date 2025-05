De Giro d'Italia is een van de meest iconische wielerwedstrijden ter wereld en trekt jaarlijks miljoenen fans. De editie van 2025 wordt extra speciaal met een historische start in Albanië en een uitdagend parcours dat eindigt in het hart van Rome.

Voor fans over de hele wereld zijn er gelukkig talloze manieren om deze koers live te volgen. Of je nu vanuit Nederland kijkt, op vakantie bent in het buitenland, of gewoon op zoek bent naar een gratis alternatief, er zijn meer dan genoeg opties.

Helaas zijn veel van deze streamingsdiensten gebonden aan geografische beperkingen. Dat betekent dat je alleen toegang krijgt tot specifieke platforms als je je in het juiste land bevindt. Maar geen zorgen: met een VPN (Virtual Private Network) kun je deze beperkingen eenvoudig omzeilen. Zo kies jij zelf waar en hoe je kijkt.

Samen met het Cybernews-team heb ik een complete gids samengesteld met de beste platforms om Giro d’Italia 2025 te streamen – inclusief gratis opties én uitleg over hoe een VPN het proces nog makkelijker maakt.

Hoe stream je gratis de Giro d'Italia live met een VPN?

Wil je de Giro d’Italia 2025 gratis kijken zonder onnodig een abonnement te hoeven nemen? Volg dan dit eenvoudige stappenplan:

Kies een betrouwbare VPN: Wij raden NordVPN aan, en je kunt nu wel 77% korting krijgen. Abonneer je en installeer de VPN op je apparaat (laptop, mobiel, tablet, smart TV, enz.). Verbind met een server in het land waar de gewenste stream beschikbaar is (bijv. België voor VRT Max, Australië voor SBS). Navigeer naar de streamingdienst en log in of maak een gratis account aan. Geniet live van de Giro d’Italia – waar je ook bent!

Beste VPN's om Giro d'Italia live te streamen

NordVPN – Supersnel, stabiel, en werkt met vrijwel alle grote streamingdiensten. Surfshark – Goedkoop en ideaal voor meerdere apparaten tegelijk. Proton VPN – Betrouwbare gratis versie beschikbaar, geschikt voor streaming. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk en zeer geschikt voor beginners. ExpressVPN – Premium optie met uitstekende snelheden.

Waarom heb je een VPN nodig om Giro d'Italia te kijken?

Veel internationale omroepen blokkeren toegang buiten hun eigen regio. Zo is VRT Max alleen toegankelijk vanuit België, terwijl SBS On Demand geblokkeerd is voor kijkers buiten Australië.

Dit heeft te maken met uitzendrechten die beperkt zijn tot een bepaald gebied. Hierdoor krijgen kijkers in Nederland te maken met geo-blokkades. Je ziet dan een foutmelding zoals deze:

VRT Max geeft een foutmelding buiten België vanwege geo-blokkade

Een kwalitatieve VPN verbergt je daadwerkelijke locatie en laat je apparaatgegevens lijken alsof je je in het juiste land bevindt. Hierdoor krijg je veilig en legaal direct toegang tot geografisch geblokkeerde content:

VRT Max is gedeblokkeerd in Nederland met een VPN

Waar kun je Giro d'Italia kijken – de beste streams

Platform Land Taal Prijs Proefperiode VPN nodig? VRT Max België Nederlands Gratis Nee Ja RaiPlay Italië Italians Gratis Nee Ja SBS On Demand Australië Engels Gratis Nee Ja RTS Frankrijk Frans Gratis Nee Ja Eurosport EU/NL Nederlands €4,99 p/mnd 7 dagen Nee Discovery+ EU/NL Nederlands €5,99 p/mnd Ja Nee SlingTV VS Engels $20 p/mnd (~€17,56) 30 dagen Ja FuboTV VS Engels $32,99 p/mnd (~€28,87) 7 dagen Ja

Zoals je ziet zijn er diverse betaalde én gratis opties beschikbaar. De goedkoopste zijn Eurosport (zonder VPN) en VRT Max (gratis met VPN). Je kunt ook een VPN gebruiken om dezelfde diensten tegen een lager tarief te verkrijgen in andere goedkopere regio’s.

Waar kun je gratis de Giro d'Italia livestream kijken?

De beste gratis opties om de Giro dit jaar te kijken zijn:

VRT Max (België): Nederlands commentaar. VPN vereist.

(België): Nederlands commentaar. VPN vereist. RaiPlay (Italië): Hoge kwaliteit en gratis. Wel een account nodig en VPN vereist.

(Italië): Hoge kwaliteit en gratis. Wel een account nodig en VPN vereist. SBS On Demand (Australië): Gratis Engels commentaar, VPN nodig.

(Australië): Gratis Engels commentaar, VPN nodig. RTS (Frankrijk): Bekend om zijn betrouwbare streams en Franse commentaar. VPN nodig.

Ook de NOS in Nederland biedt soms gratis samenvattingen, maar geen volledige etappes.

Hoe kijk je Giro d'Italia op je Smart TV?

Wil je de Giro d’Italia 2025 op groot scherm volgen? Dan zijn er verschillende manieren om je VPN in te stellen op je Smart TV:

Installeer de VPN-app op je Smart TV – Vooral Android TV's ondersteunen populaire VPN's zoals NordVPN.

– Vooral Android TV's ondersteunen populaire VPN's zoals NordVPN. Gebruik een VPN op je router – Dit beschermt automatisch je hele netwerk, inclusief je tv.

– Dit beschermt automatisch je hele netwerk, inclusief je tv. Installeer de VPN op je computer of telefoon en cast het beeld naar je TV – Bijvoorbeeld via Chromecast of AirPlay.

op je computer of telefoon en – Bijvoorbeeld via Chromecast of AirPlay. Gebruik een streamingstick zoals Fire Stick of Google TV – Daar kun je eenvoudig een VPN-app installeren voor directe toegang tot internationale streams.

Vervolgens:

Verbind met het juiste land (bijv. België voor VRT Max). Open de browser of download de app van de streamingdienst op je apparaat. Log in en kijk live naar de Giro d’Italia in HD-kwaliteit.

Conclusie

De Giro d’Italia 2025 belooft een onvergetelijk spektakel te worden met een prachtig parcours, zware bergetappes en internationale deelname. Of je nu kiest voor een gratis optie zoals VRT Max of een goedkope betaalstream zoals Eurosport, er is voor elk wat wils.

Met een VPN kies jij zelf hoe, waar en via wie je kijkt. Daarom raden we NordVPN aan voor een stabiele en veilige kijkervaring.

Bekijk de beste VPN-deals van deze week Meest gekozen 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -77% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal

Misschien ook interessant...

Veelgestelde vragen