Zondag 21 september dendert de Formule 1 door de straten van Bakoe, waar de 2,2 kilometer lange straight uitnodigt tot topsnelheden boven de 350 km/u, terwijl de krappe bochten door de oude stad geen fouten vergeven. Met nog acht races te gaan leidt Oscar Piastri met 324 punten, maar teamgenoot Norris (293 punten) en Verstappen (230 punten) zitten hem op de hielen.

In Nederland kun je deze race alleen via Viaplay kijken, maar waarom betalen als grote delen van Europa gratis meekijken? In Oostenrijk kun je terecht bij ORF, en in België bij RTBF. Bakoe zonder paywall – dat is pas echt genieten van de chaos die dit stratencircuit altijd oplevert.

Met een VPN heb je die gratis zenders binnen handbereik. Een VPN zoals NordVPN stel je binnen vijf minuten in. Simpelweg een Oostenrijkse server kiezen, ORF openen, en je hebt een plekje op de eerste rij bij een van de meest onvoorspelbare races van de kalender. Geen gedoe met abonnementen, gewoon pure actie op je scherm.

De Azerbeidzjan Grand Prix gratis kijken – De beste zenders

Hier kijk je de F1-race in Bakoe gratis:

ORF (Oostenrijk)

SRF (Zwitserland)

RTL Zwee (Luxemburg)

RTBF (België)

Vier landen, vier gratis opties. Terwijl Nederlandse fans vastzitten aan Viaplay, kijk jij mee via Oostenrijk of België. Geen abonnement, geen gedoe.

Bonus: dezelfde VPN werkt voor alle races dit seizoen, plus MotoGP, Premier League, Champions League en andere sporten die achter een paywall zitten. De meeste VPN's hebben een gratis testperiode, dus je riskeert niks.

Proefperiode zonder risico? NordVPN biedt een geldteruggarantie van 30 dagen. Kijk de race in Bakoe, test de service, en beslis daarna. Niet tevreden? Geld terug, zonder vragen.

De Azerbeidzjan Grand Prix gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Neem er een met snelle servers in Oostenrijk. NordVPN is onze topkeuze (nu 73% korting). Installeer de app – Downloaden kost je een minuut, installatie nog minder. Maak verbinding met Oostenrijk voor ORF, de betrouwbaarste gratis optie.

Kun je de F1 gratis livestreamen op ORF Oostenrijk?

ORF zendt de Azerbeidzjan Grand Prix gratis uit, net als twaalf andere races dit seizoen (ze wisselen af met ServusTV). Perfecte HD-kwaliteit, Duits commentaar, en geen registratie nodig. Het probleem is echter dat de dienst door geoblokkades alleen vanuit Oostenrijk toegankelijk is.

Zo kijk je de GP van Azerbeidzjan op ORF:

Maak verbinding met een VPN-server in Oostenrijk. Ga naar de website van ORF (orf.at) of gebruik de ORF ON-app. Ga naar de Live-sectie en selecteer de uitzending van de F1. Geniet live en gratis van de race!

Probeer je toegang te krijgen zonder VPN? Dan krijg je een foutmelding dat de content niet beschikbaar is in jouw regio:

Zodra ik echter verbinding maakte met een server in Oostenrijk, was ik in staat om ORF te ontgrendelen:

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

Voor de GP van Azerbeidzjan zonder buffering heb je een snelle VPN nodig. Dit zijn de VPN's die eruit springen:

NordVPN – Onze nummer 1. Haalt moeiteloos 4K-streams binnen van ORF en ServusTV. Surfshark – Budgetoptie die uitstekend werkt. Dat je een onbeperkt aantal apparaten kunt gebruiken, maakt het nog beter. Proton VPN – Heeft een gratis versie, maar verwacht haperende streams in Monza. ExpressVPN – Duurder maar erg solide. Valt nooit uit tijdens een race. CyberGhost – Speciale streaming-servers voor de F1. Handig voor beginners.

Is het legaal om de Formule 1 te kijken met een VPN?

VPN-gebruik is volledig legaal in Nederland. Je overtreedt geen wet door races te kijken die elders gratis uitgezonden worden. Wel proberen zenders zoals ORF soms VPN's te detecteren en blokkeren. Om die reden werken gratis VPN's vaak niet - die worden meteen herkend. Premiumdiensten zoals NordVPN vernieuwen constant hun servers, waardoor je de race in Bakoe probleemloos kunt volgen.

Conclusie

De GP van Azerbeidzjan kijken zonder Viaplay-abonnement? Geen probleem. Terwijl Nederlanders betalen, zendt half Europa de races gewoon gratis uit. ORF in Oostenrijk, RTBF in België, RSI in Zwitserland - de race in Bakoe is vrijwel overal gratis te zien.

Met een VPN zoals NordVPN heb je overal ter wereld toegang tot deze streams. Een Oostenrijkse server kiezen, ORF openen en klaar is kees. Zondag 21 september zie je Piastri, Norris en Verstappen door de straten van Bakoe scheuren, zonder een cent te betalen.

