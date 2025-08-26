Stream US Open Tennis in 2025 Data: 24 augustus – 7 september 2025 Stream overal: Gebruik NordVPN – 73% korting

De 145e editie van de US Open begon op 24 augustus 2025 met de kwalificatierondes en loopt tot 7 september 2025. Dit toernooi, een van de vier Grand Slam-evenementen in het tennis, belooft een spannend spektakel te worden met ’s werelds beste spelers.

Of je nu vaak kijkt of het af en toe volgt, dit toernooi wil je niet missen. In Nederland kun je terecht bij Eurosport of HBO Max met de Sport-add-on. Die opties zijn officieel en werken uitstekend, maar zijn niet goedkoop. In het buitenland heb je gratis streams beschikbaar, maar die zijn helaas geblokkeerd voor kijkers in Nederland.

Wil je geen duur abonnement afsluiten? Dan kun je de US Open gratis volgen via 9Now in Australië. Buiten deze landen werkt dat alleen met een VPN, waarmee je je locatie kunt veranderen en zo de blokkades omzeilt. Op die manier kun je ook vanuit Nederland gratis van de US Open genieten.

Hoe kun je US Open Tennis gratis kijken met een VPN

Download een betrouwbare VPN. Ik raad NordVPN aan, nu met 73% korting. Installeer de VPN en maak verbinding met een server in Australië. Ga naar de website van 9Now. Start de livestream en geniet gratis van de wedstrijd.

Waarom heb je een VPN nodig om de US Open online gratis te kijken?

Voor Nederlandse kijkers die gratis willen kijken, is het goed om te weten dat zenders en streamingdiensten vaak exclusieve rechten hebben op de US Open. Daardoor is de content alleen in bepaalde landen beschikbaar. Dat kan frustrerend zijn als je vanuit Nederland probeert te kijken via gratis buitenlandse streams zoals 9Now. Bevind je je buiten Australië, dan krijg je te maken met geo-restricties en kun je de gratis uitzending van 9Now niet bekijken.

Zonder een betrouwbare VPN loop je het risico een foutmelding te krijgen dat de inhoud niet beschikbaar is in jouw regio. Dat komt doordat de uitzendrechten van 9Now beperkt zijn tot Australië. Iedereen buiten dat land wordt normaal gesproken geblokkeerd.

Met een VPN kun je dit probleem eenvoudig oplossen. Door verbinding te maken met een server in Australië lijkt het alsof je vanuit dat land online gaat. Zo krijg je toegang tot de gratis stream van 9Now, waar je ook bent, en kun je live tennis kijken. Ook als je Eurosport wilt kijken maar je bent buiten de EU en wordt geblokkeerd, kan een VPN je alsnog toegang geven.

Maak verbinding met de Australische server met NordVPN om toegang te krijgen tot het 9Now

Beste VPN’s om US Open Tennis online te kijken

We hebben talloze VPN’s getest bij Cybernews. Voor het streamen van de US Open zijn dit de beste opties:

NordVPN – beste VPN om US Open Tennis online te kijken Surfshark – voordelige keuze voor US Open Tennis IPVanish – betrouwbare VPN voor het streamen van US Open Tennis

Beste streamingdiensten om US Open Tennis online te kijken

De US Open wordt in Nederland uitgezonden via Eurosport en HBO Max met de Sport-add-on. Wil je liever via buitenlandse aanbieders kijken, dan heb je een dienst nodig die toegang biedt tot 9Now of andere officiële partners.

Hieronder vind je enkele streamingdiensten die de US Open aanbieden:

Streamingdienst Land Prijs per maand 9Now/Stan Sport Australië Gratis Eurosport Nederland/Europa $10 ESPN VS $11,99 TSN Canada $8 Sky Sports VK £34,99

US Open kijken met NordVPN

Zijn de bovenstaande diensten in jouw land niet beschikbaar? Dan moet je een VPN gebruiken om geo-blokkades te omzeilen en je IP-adres te wijzigen.

Hoe kun je de US Open vanuit Nederland kijken?

In Nederland wordt de US Open officieel uitgezonden via Eurosport en HBO Max met de Sport-add-on. Met een van deze abonnementen kun je alle wedstrijden live volgen, zowel via de tv-zenders als via de streaming-apps.

Wil je de US Open gratis bekijken? Dan kun je gebruikmaken van een VPN om verbinding te maken met een server in Australië:

Gebruik een VPN en maak verbinding met een server in Australië. Ik raad NordVPN aan. Ga naar de 9Now Sport-website. Zoek de US Open-uitzendingen en start de gratis stream.

US Open streamen in Nederland

Informatie over US Open Tennis 2025

De US Open is een tennistoernooi op hardcourt dat teruggaat tot 1881 en toen voor het eerst werd gespeeld in Rhode Island. Tegenwoordig vindt het plaats op de outdoorbanen van het USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York, VS.

Dit jaar start de US Open op 24 augustus en eindigt met de mannenfinale op 7 september. Het toernooi brengt internationale toppers samen in een spannend en veelbesproken evenement van twee weken.

Bekende namen om dit jaar goed in de gaten te houden:

Aryna Sabalenka

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas

Coco Gauff

João Fonseca

Het volledige speelschema en meer informatie vind je op de officiële website van het toernooi.

Conclusie

Met een betrouwbare VPN zoals NordVPN en een stabiele internetverbinding hoef je niets van de US Open Tennis te missen. Een VPN maakt het mogelijk je IP-adres te veranderen en geo-blokkades van streamingdiensten te omzeilen, waar je ook bent.

Hopelijk heeft dit artikel je verder geholpen en kun je optimaal genieten van de US Open Tennis vanuit je eigen huis.

