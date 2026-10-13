Bollaert-Delelis s’apprête à vivre une nouvelle nuit européenne, à l’heure de l’apéritif. Mardi 13 octobre, le RC Lens accueille le Sporting Clube de Portugal pour le compte de la deuxième journée européenne, avec un coup d’envoi avancé à 18h45. Vainqueurs à Prague pour leur entrée en lice, les Sang et Or peuvent frapper un grand coup face à l’un des clubs les plus titrés du Portugal.

Pour le public français, le match est retransmis sur Canal+, une offre payante. Les supporters qui ne sont pas abonnés ont une autre carte à jouer : la chaîne irlandaise Virgin Media Two programme la rencontre gratuitement, commentée en anglais, tandis que Digi Sport 1 la diffuse en Roumanie. Problème, ces deux diffuseurs verrouillent leur signal à leurs frontières.

Un VPN, capable de vous localiser virtuellement à Bucarest ou a Dublin, permet de franchir cet obstacle. Tout ce qu’il faut savoir pour suivre les Lensois en direct se trouve ci-dessous.

18h45 : coup d’envoi avancé, ne vous laissez pas surprendre ! Mardi, Bollaert ouvre le bal européen bien avant les affiches de 21h00. Le temps de rentrer du travail, et le match aura déjà commencé. Prenez de l’avance : connectez NordVPN à la Roumanie en une minute chrono, et Digi Sport 1 vous offre le direct sans même vous demander de compte. Je prends NordVPN et je suis les Sang et Or gratuitement

Lens – Sporting : l’essentiel avant le coup d’envoi

Date et heure : mardi 13 octobre 2026, 18h45 (heure de Paris)

: mardi 13 octobre 2026, 18h45 (heure de Paris) Stade : Bollaert-Delelis, à Lens

: Bollaert-Delelis, à Lens Compétition : Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée

: Ligue des champions, phase de ligue, 2e journée En clair : Virgin Media Two (Irlande), en anglais et Digi Sport 1 en Roumain.

: Virgin Media Two (Irlande), en anglais et Digi Sport 1 en Roumain. Payant en France : Canal+

Quels diffuseurs proposent Lens – Sporting ?

Diffuseur Territoire Commentaire Coût Digi Sport 1 Roumanie Roumain Gratuit Virgin Media Two (Virgin Media Play) Irlande Anglais Gratuit Canal+ France Français Abonnement

Rien de plus simple : connectez-vous à un serveur dans le pays du diffuseur choisi avec un VPN, et profitez de la rencontre. Attention : Virgin Media Two requiert une inscription gratuite. Mieux vaut donc se préparer un peu en amont de la rencontre.

Regarder RCL Lens - Sporting Portugal gratuitement avec NordVPN

Lens – Sporting en gratuit sur Digi Sport 1 : le guide pas-à-pas

Nous vous conseillons Digi Sport 1, car il ne nécessite pas d'inscription. Virgin Media Two demande une inscription mais rassurez-vous : elle est gratuite, facile et rapide.

Commencez par souscrire à un VPN fiable. Pour ce match, notre choix se porte sur NordVPN, dont l’abonnement est actuellement réduit de 75%. Téléchargez l’application sur votre appareil et ouvrez-la avec vos identifiants. Si le VPN choisi offre aussi une extension navigateur, installez-la pour plus de simplicité. Connecte-vous à un serveur en Roumanie Ouvrez la rubrique live de digisport.ro et cliquez sur Digi Sport 1 un peu avant 18h45 : le direct se lance sans inscription.

Les meilleurs VPN pour streamer Lens - Sporting

Les meilleurs VPN pour streamer le match :

NordVPN – En tête de nos tests de streaming, il dispose de serveurs roumains qui assurent un flux net et régulier même lorsque l’affluence grimpe .À partir de 3,49 €/mois Surfshark – La solution la moins chère des trois, sans aucune limite sur le nombre d’appareils protégés. À partir de 2,49 €/mois Proton VPN – Conçu en Suisse par des spécialistes du chiffrement, il combine respect de la vie privée et débit confortable.. À partir de 2,99 €/mois

Pourquoi Digi Sport refuse les connexions françaises ?

Les droits de la C1 se négocient marché par marché. Digi Sport ne peut donc montrer les matchs qu’au public roumain, même lorsqu’elle les diffuse gratuitement sur son site. Pour s’en assurer, le lecteur vidéo examine l’adresse IP de chaque visiteur : une adresse française suffit à déclencher le blocage.

Digi Sport géobloquée depuis la France

Le VPN remplace cette adresse par celle de l’un de ses serveurs installés en Roumanie, et c’est elle que voit le diffuseur. Le direct de Digi Sport est ainsi débloqué en un rien de temps.

Digi Sport 1 débloquée avec NordVPN

Si le lecteur affiche une erreur type VPN détecté ou reste bloqué sur le chargement :

Un autre serveur roumain règle souvent les lenteurs dues à l’affluence d’avant-match.

règle souvent les lenteurs dues à l’affluence d’avant-match. Si la page affiche un message comme quoi un VPN est détecté ou que le contenu est bloqué géographiquement, reconnectez-vous à un autre serveur et réessayez. NordVPN le fait automatiquement, pas besoin de chercher un serveur.

reconnectez-vous à un autre serveur et réessayez. NordVPN le fait automatiquement, Relancez la page une fois le VPN activé.

une fois le VPN activé. Ouvrez la page dans une fenêtre privée , pour éviter qu’un ancien cookie ne révèle votre position.

, pour éviter qu’un ancien cookie ne révèle votre position. Désactivez votre extension anti-publicité le temps du match.

Le plan B en anglais : Virgin Media Two. La chaîne irlandaise diffuse elle aussi la rencontre gratuitement. Il faut cette fois basculer sur un serveur en Irlande et créer un compte gratuit sur Virgin Media Play avant de lancer le direct. Le site nécessite néanmoins une inscription gratuite. Retrouvez un guide spécifique sur la création de compte gratuit pour Virgin Media Two dans cet article.

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Lens – Sporting : le contexte de la rencontre

Le Racing a vécu une intersaison à double visage. Vice-champion de France et vainqueur de la Coupe de France au printemps sous Pierre Sage, parti depuis à Crystal Palace, Lens a vu plusieurs cadres quitter l’Artois, dont Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré. Le début d’exercice avait pourtant souri aux Sang et Or, vainqueurs du Trophée des champions face au PSG (1-0) en août.

La suite a été plus mouvementée. Quatre petits points en quatre journées de Ligue 1, puis le départ de Dino Toppmöller le 15 septembre, après un désaccord sur l’organisation de son staff : le banc lensois a changé de visage moins de trois mois après l’arrivée du technicien allemand. Sur la scène européenne, en revanche, Lens a déjà montré du caractère en s’imposant 3-2 sur la pelouse du Slavia Prague, au terme d’une fin de match à rebondissements.

Face à lui, le Sporting représente un tout autre calibre. Club formateur de Luís Figo et de Cristiano Ronaldo, habitué des joutes européennes, le géant lisboète se déplace avec l’expérience que les Lensois sont encore en train d’acquérir. Le calendrier n’offrira pas de répit aux Nordistes, attendus à Bruges le 21 octobre avant de recevoir Côme le 4 novembre : chaque point pris à domicile comptera double.

Notre pronostic : Lens 1 – 1 Sporting Portugal

VPN gratuit : fausse bonne idée pour suivre les Lensois

Les VPN sans abonnement imposent presque toujours un plafond de données mensuel, insuffisant pour 90 minutes de football et plus encore pour un éventuel temps additionnel interminable. Rares sont ceux qui proposent un serveur en Roumanie, leurs serveurs sont pris d’assaut aux heures de match, et leurs adresses figurent souvent sur les listes noires des diffuseurs.

La solution : un VPN premium remboursable

Vous hésitez à souscrire pour un seul match ? NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : il suffit d’en faire la demande dans ce délai pour récupérer l’intégralité de la somme versée. Vous suivez la rencontre dans de bonnes conditions, puis vous jugez à tête reposée si le service vaut la peine d’être conservé jusqu’à la fin de la saison.

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Suivre Lens – Sporting via un VPN : ce que dit la loi

Aucun texte n’interdit aux internautes français de recourir à un VPN. Et Digi Sport figure parmi les diffuseurs officiels de l’UEFA en Roumanie : le direct de digisport.ro est tout ce qu’il y a de plus licite. À ne pas confondre avec les nombreux sites qui promettent « Digi Sport live gratuit » en rediffusant le signal sans autorisation : ces copies pirates infectent régulièrement les ordinateurs de leurs visiteurs.

Le seul point d’attention concerne les règles internes du diffuseur, qui destine son direct au public roumain. Un accès depuis l’étranger peut ainsi être bloqué, sans la moindre portée pénale.

Conclusion

Le RC Lens, vainqueur à Prague, reçoit le Sporting Portugal ce mardi 13 octobre dès 18h45 à Bollaert-Delelis. Si le match est réservé aux abonnés de Canal+ en France, Digi Sport 1 le propose gratuitement en Roumanie, sans même demander de compte, et un VPN suffit pour en profiter depuis chez vous.

Une connexion roumaine, la page live de digisport.ro, et Bollaert s’invite dans votre salon. De quoi enchaîner, pourquoi pas, sur Arsenal – Lille à 21h00, sur la même chaîne.

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