Domenica sera la Unipol Domus fa da cornice a Cagliari-Juventus: da una parte i rossoblù di Fabio Pisacane, spinti dal pubblico sardo, dall'altra la Vecchia Signora guidata da Luciano Spalletti.

Reduce dall'1-0 esterno contro l'Udinese, deciso da una rete di Maldini al 54', il Cagliari si presenta all'appuntamento con fiducia. Di tutt'altro segno la sosta bianconera: nell'amichevole con la Cremonese, la Juventus ha ceduto per 0-1.

Per il pubblico italiano la diretta resta un'esclusiva di DAZN (a pagamento). All'estero, però, emittenti come CBS Sports Golazo Network, CazéTV su YouTube e Digi Sport propongono il match senza costi, con accesso riservato a chi si trova nel paese di riferimento. Ecco perché, per chi si chiede dove vedere Cagliari-Juventus in streaming gratis, la soluzione più pratica passa da una VPN con cui raggiungere le dirette estere.

Tra le opzioni gratuite per Cagliari-Juventus, noi mettiamo al primo posto CBS Sports Golazo Network, che abbina una piattaforma facile da usare al commento in inglese. Per aggirare il blocco geografico dall'Italia ti basta connettere la VPN a un server statunitense.

Se preferisci un'alternativa, hai a disposizione anche CazéTV su YouTube, raggiungibile con un server in Brasile, oppure Digi Sport 2, per cui serve un IP rumeno.

Pur trasmettendo Cagliari-Juventus senza costi, CBS Sports Golazo Network apre la diretta soltanto a chi si connette dal territorio statunitense. Da un collegamento italiano, o da qualsiasi altro paese diverso dagli Stati Uniti, il controllo sull'indirizzo IP attiva subito il blocco geografico.

Tutto dipende dai diritti televisivi, che limitano ciascuna emittente ai mercati coperti dal proprio contratto. Senza un IP americano, la piattaforma non avvia la diretta.

Il modo per aggirare il limite è una VPN.

Basta scegliere un server statunitense perché il tuo dispositivo si presenti con un indirizzo IP americano. A quel punto CBS Sports Golazo Network considera locale la tua connessione e la diretta parte senza blocchi.

Anche in mobilità, su smartphone o tablet, NordVPN garantisce una connessione stabile.

Quando c'è di mezzo una diretta, noi la escludiamo. Raramente i servizi gratuiti offrono server statunitensi affidabili, e i controlli di CBS Sports Golazo Network finiscono spesso per bloccarli. Con banda limitata e server sovraccarichi, novanta minuti di Serie A rischiano di diventare una sequenza di caricamenti, interruzioni e immagini sgranate.

Per una visione più tranquilla, conviene puntare su servizi decisamente più solidi come NordVPN e Surfshark.

Prova NordVPN senza rischi : con un abbonamento da 3,89 € al mese hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Guarda Cagliari-Juventus gratis su CBS Sports Golazo Network dall'Italia e, se il servizio non ti convince, richiedi il rimborso.

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in campionato, ma con umori diversi dopo la sosta: è questo il contrasto che rende interessante la serata sarda. Per i rossoblù l'obiettivo è dare continuità al momento positivo davanti al proprio pubblico, mentre i bianconeri cercano il ritmo partita giusto per rimettersi subito in marcia.

Attiva la VPN prima del fischio d'inizio: così puoi seguire Cagliari-Juventus in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network, CazéTV o Digi Sport 2 anche dall'Italia. Scegli un server negli Stati Uniti, in Brasile o in Romania, apri il canale e collegati con qualche minuto di margine.

Dove posso guardare Cagliari-Juventus in diretta streaming gratis? La prima opzione gratuita è CBS Sports Golazo Network (USA), con una piattaforma facile da usare e commento in inglese. Tra le alternative per seguire la partita in streaming gratis ci sono CazéTV su YouTube (Brasile) e Digi Sport 2 (Romania). Chi si collega dall'Italia ha bisogno di una VPN impostata sul paese dell'emittente prescelta prima di avviare la diretta.

Qual è la migliore VPN per il live streaming della Serie A? Al primo posto mettiamo NordVPN: grazie a server veloci negli Stati Uniti, in Brasile e in Romania e a una connessione stabile, funziona bene con le dirette di CBS Sports Golazo Network, CazéTV e Digi Sport.