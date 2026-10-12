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Calcio streaming gratis oggi – 12 ottobre

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Aggiornato il: 12 ottobre 2026
Guarda il calcio in streaming gratis oggi
PartitaCampionatoData e orario (ora italiana)Canali gratuiti
Atalanta-VeneziaSerie ALunedì 12 ottobre, ore 18:30CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania)
Torino-UdineseSerie ALunedì 12 ottobre, ore 20:45CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania), SportyNet via YouTube (Brasile)
Levante-SivigliaLaLigaLunedì 12 ottobre, ore 21:00Setanta Sports (Filippine)

Per avere informazioni sempre aggiornate sulle partite di Serie A e dei grandi campionati esteri, con emittenti gratuite e soluzioni per la visione, puoi consultare la nostra pagina dedicata.

Come guardare il calcio gratis con una VPN

calcio con una VPN
  1. Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75%
  2. Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer, telefono, tablet o smart TV
  3. Connettiti al server giusto: ad esempio, USA per CBS Sports Golazo Network
  4. Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro in palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Guarda il calcio gratis con NordVPN

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Abbiamo raccolto qui sotto i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno le competizioni trasmesse e il paese da selezionare nella VPN.

Bastano pochi passaggi per aprire le porte alle dirette gratuite delle emittenti estere, dalla Serie A alla Premier League fino a LaLiga. Ogni broadcaster ha però un proprio palinsesto e la copertura delle partite varia da un canale all'altro, quindi conviene controllare in anticipo chi trasmette la gara che vuoi vedere.

Canale gratuitoPaeseCompetizioni
Digi SportRomaniaSerie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1
CBS Sports Golazo NetworkUSASerie A, Champions League
FandangoUSABundesliga
Canal GOATBrasileBundesliga, 2. Bundesliga
CazéTVBrasileSerie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga
OneFootballIndia, MyanmarBundesliga, 2. Bundesliga
ABEMAGiapponeSerie A, Bundesliga, Ligue 1
Sporty TVNigeriaSerie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
SRF 2SvizzeraChampions League, Europa League, Conference League
RTL ZweeLussemburgoChampions League
ServusTVAustriaEuropa League, Coppa di Germania
İdman TVAzerbaigianLaLiga, Premier League, Ligue 1
VTM 2BelgioChampions League
RTÉ 2IrlandaChampions League
Virgin Media TwoIrlandaChampions League
Club RTLBelgioChampions League
RTS 2SvizzeraChampions League, Europa League
RSI LA 2SvizzeraChampions League, Europa League
bTV ActionBulgariaChampions League, Europa League
HRT 2CroaziaChampions League
Mega TVGreciaChampions League
RTSSerbiaChampions League
TRT 1TurchiaChampions League, Europa League
TRT SporTurchiaChampions League, Europa League
CBC SportAzerbaigianChampions League, Europa League
TV8ItaliaChampions League, Europa League
QazsportKazakistanChampions League, Europa League
İctimai TVAzerbaigianChampions League, Europa League
RTBFBelgioEuropa League
BBC iPlayerRegno UnitoBundesliga
Bundesliga (via YouTube)Regno Unito, Irlanda, Myanmar, IndiaBundesliga
SABCSudafricaBundesliga, Premier League

Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

  1. NordVPN – il servizio che preferiamo, rapido e dotato di server pensati per lo streaming
  2. Surfshark – nessun tetto ai dispositivi e collegamenti costanti
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Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Per le dirette in Italia di solito occorre pagare un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che nell'arco di un campionato pesa parecchio. All'estero, invece, varie emittenti mandano in onda gratuitamente molte gare di diversi tornei.

Dall'Italia, tuttavia, l'accesso a queste dirette gratuite resta bloccato. La causa è il geoblocking: la piattaforma verifica l'indirizzo IP e ferma il video quando il collegamento proviene da un paese in cui l'emittente non ha i diritti di trasmissione.

CBS Sports Golazo Network, ad esempio, richiede un IP statunitense, Digi Sport accetta solo connessioni dalla Romania, mentre per SportyNet via YouTube serve un IP brasiliano.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente
CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Con una VPN per lo streaming del calcio il traffico passa per un server situato nel paese del canale, come gli USA per CBS Sports Golazo Network, la Romania per Digi Sport o il Brasile per SportyNet via YouTube. Così il player rileva un indirizzo IP locale, nessun blocco geografico interviene e la diretta si avvia senza problemi.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN
CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN

C'è poi un vantaggio in termini di protezione: grazie alla crittografia del traffico, i tuoi dati restano al sicuro su Wi-Fi pubblici, reti condivise o collegamenti di dubbia affidabilità.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

La televisione del salotto non è l'unica opzione per seguire una gara. Con la VPN configurata sul telefono puoi guardare lo streaming gratuito ovunque ti trovi. Android e iOS hanno interfacce differenti, eppure i passaggi da seguire sono praticamente gli stessi.

  1. Scarica la VPN: cerca su App Store o Google Play un servizio affidabile, come NordVPN o Surfshark, e installalo
  2. Connettiti al server giusto: scegli il paese dell’emittente che trasmette gratis l’incontro, come USA per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport o Brasile per SportyNet via YouTube
  3. Apri il canale: entra nell'app o nel sito del broadcaster, oppure vai su YouTube quando la diretta è disponibile lì
  4. Tocca Play: scegli la partita e goditi lo streaming stabile ovunque tu sia
Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone
Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Risparmiare fa gola a tutti, eppure con una diretta di calcio i limiti delle VPN gratuite emergono in fretta. Di norma propongono pochi server, velocità ridotte e una protezione lacunosa, così lo streaming si blocca o perde qualità nei momenti clou della partita. Esiste anche un pericolo meno visibile: certi servizi gratuiti si finanziano raccogliendo e rivendendo a terzi i dati di navigazione di chi li usa.

Quando si tratta di sport in diretta, noi scegliamo un provider solido, in grado di garantire streaming senza scatti e una tutela più seria dei dati: il nostro consiglio va a NordVPN. Con la prova gratuita su mobile e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, hai tutto il tempo per valutarlo e farti rimborsare se non ti convince.

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Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

. La VPN supera i blocchi geografici pure sul televisore, permettendoti di raggiungere canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network, Digi Sport o SportyNet via YouTube. Ecco i passaggi:

  • Passo 1: installa la VPN. Scarica l'applicazione direttamente sulla smart TV; in assenza di un'app compatibile, configura la VPN sul router, in modo che il televisore usi una rete Wi-Fi già protetta.
  • Passo 2: connettiti a un server. Indica il paese dell’emittente, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport o Brasile per SportyNet via YouTube.
  • Passo 3: apri il canale online. Avvia l'app del broadcaster oppure raggiungi il sito tramite il browser del televisore e fai partire lo streaming.

Se la VPN dà problemi sulla TV, esistono due soluzioni immediate:

  • Usa Chromecast o AirPlay: duplica sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con pochi passaggi.
  • Usa un cavo HDMI: collega il PC alla TV e guarda l'incontro sul grande schermo, senza configurazioni particolari.

Partita del giorno – lunedì 12 ottobre 2026: Atalanta-Venezia

Lunedì alle 18:30 la New Balance Arena di Bergamo accoglie Atalanta-Venezia, gara valida per la Serie A 2026/27. Di fronte la formazione nerazzurra di Maurizio Sarri e quella lagunare allenata da Giovanni Stroppa.

I bergamaschi arrivano dal 2-0 subito sul campo della Juventus, il terzo ko di fila in campionato. Il Venezia è ancora fermo a quota zero dopo cinque giornate tutte perse: prima della sosta aveva subito lo 0-2 casalingo con la Lazio, poi ha battuto 1-0 il Rapid Vienna in amichevole.

In Italia l’incontro è disponibile solo su piattaforme a pagamento. Negli Stati Uniti, invece, Atalanta-Venezia va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network, mentre in Romania è trasmessa da Digi Sport 2. Dall’Italia è sufficiente collegare la VPN a un server statunitense o rumeno.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Lunedì 12 ottobre due partite di Serie A vanno in onda gratis su emittenti estere: Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. In serata c'è spazio anche per LaLiga, con un'altra partita raggiungibile tramite VPN.

Il geoblocco si supera con una VPN affidabile: ad esempio, collegati a un server negli USA per CBS Sports Golazo Network, in Romania per Digi Sport o in Brasile per SportyNet via YouTube. Fra le soluzioni che abbiamo testato, NordVPN spicca per rapidità e facilità d'uso: attivala con qualche minuto di anticipo sul calcio d'inizio e non perderai neanche un'azione.

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Domande frequenti

Dove posso guardare la Serie A e il calcio gratis in diretta?

Diverse emittenti trasmettono calcio gratis in streaming, ad esempio Digi Sport (Romania), CBS Sports Golazo Network (USA), ABEMA (Giappone) e Sporty TV (Nigeria). Le emittenti hanno i diritti di trasmissione solo per determinati paesi, quindi il geoblocking impedisce di guardare la diretta a chi si collega da altri paesi. Basta però una VPN come NordVPN, collegata a un server nel paese dell'emittente, per seguire la partita anche dall'Italia.

Ho bisogno di una VPN per guardare il calcio gratis?

Quasi sempre, sì. Le emittenti straniere che offrono gratis la Serie A e altre gare riservano di norma lo streaming al territorio coperto dai loro diritti. Con la VPN la tua connessione appare localizzata esattamente lì. In caso contrario, la gran parte dei player non avvia il video.

Quali sono i migliori siti di streaming calcio gratis?

Le alternative migliori sono elencate nella tabella dei canali di streaming gratuiti presente in questa guida. Si tratta di broadcaster ufficiali con dirette di buona qualità: controlla quale emittente manda in onda la gara di oggi prima di impostare la VPN.

Qual è la migliore VPN per guardare il calcio gratis?

La nostra prima scelta è NordVPN: grazie a migliaia di server, alte velocità e una crittografia solida, offre dirette sportive scorrevoli e riduce al minimo ritardi e blocchi durante le partite.

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