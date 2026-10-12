Partita Campionato Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Atalanta-Venezia Serie A Lunedì 12 ottobre, ore 18:30 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania) Torino-Udinese Serie A Lunedì 12 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 2 (Romania), SportyNet via YouTube (Brasile) Levante-Siviglia LaLiga Lunedì 12 ottobre, ore 21:00 Setanta Sports (Filippine)

Per avere informazioni sempre aggiornate sulle partite di Serie A e dei grandi campionati esteri, con emittenti gratuite e soluzioni per la visione, puoi consultare la nostra pagina dedicata.

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75% Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer, telefono, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: ad esempio, USA per CBS Sports Golazo Network Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro in palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Abbiamo raccolto qui sotto i canali con calcio in diretta gratis, indicando per ognuno le competizioni trasmesse e il paese da selezionare nella VPN.

Bastano pochi passaggi per aprire le porte alle dirette gratuite delle emittenti estere, dalla Serie A alla Premier League fino a LaLiga. Ogni broadcaster ha però un proprio palinsesto e la copertura delle partite varia da un canale all'altro, quindi conviene controllare in anticipo chi trasmette la gara che vuoi vedere.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League TV8 Italia Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

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Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Per le dirette in Italia di solito occorre pagare un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che nell'arco di un campionato pesa parecchio. All'estero, invece, varie emittenti mandano in onda gratuitamente molte gare di diversi tornei.

Dall'Italia, tuttavia, l'accesso a queste dirette gratuite resta bloccato. La causa è il geoblocking: la piattaforma verifica l'indirizzo IP e ferma il video quando il collegamento proviene da un paese in cui l'emittente non ha i diritti di trasmissione.

CBS Sports Golazo Network, ad esempio, richiede un IP statunitense, Digi Sport accetta solo connessioni dalla Romania, mentre per SportyNet via YouTube serve un IP brasiliano.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Con una VPN per lo streaming del calcio il traffico passa per un server situato nel paese del canale, come gli USA per CBS Sports Golazo Network, la Romania per Digi Sport o il Brasile per SportyNet via YouTube. Così il player rileva un indirizzo IP locale, nessun blocco geografico interviene e la diretta si avvia senza problemi.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN

C'è poi un vantaggio in termini di protezione: grazie alla crittografia del traffico, i tuoi dati restano al sicuro su Wi-Fi pubblici, reti condivise o collegamenti di dubbia affidabilità.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

La televisione del salotto non è l'unica opzione per seguire una gara. Con la VPN configurata sul telefono puoi guardare lo streaming gratuito ovunque ti trovi. Android e iOS hanno interfacce differenti, eppure i passaggi da seguire sono praticamente gli stessi.

Scarica la VPN: cerca su App Store o Google Play un servizio affidabile, come NordVPN o Surfshark, e installalo Connettiti al server giusto: scegli il paese dell’emittente che trasmette gratis l’incontro, come USA per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport o Brasile per SportyNet via YouTube Apri il canale: entra nell'app o nel sito del broadcaster, oppure vai su YouTube quando la diretta è disponibile lì Tocca Play: scegli la partita e goditi lo streaming stabile ovunque tu sia

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Risparmiare fa gola a tutti, eppure con una diretta di calcio i limiti delle VPN gratuite emergono in fretta. Di norma propongono pochi server, velocità ridotte e una protezione lacunosa, così lo streaming si blocca o perde qualità nei momenti clou della partita. Esiste anche un pericolo meno visibile: certi servizi gratuiti si finanziano raccogliendo e rivendendo a terzi i dati di navigazione di chi li usa.

Quando si tratta di sport in diretta, noi scegliamo un provider solido, in grado di garantire streaming senza scatti e una tutela più seria dei dati: il nostro consiglio va a NordVPN. Con la prova gratuita su mobile e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, hai tutto il tempo per valutarlo e farti rimborsare se non ti convince.

Guarda lo sport gratis in modo sicuro con NordVPN Usa NordVPN per nascondere il tuo indirizzo IP, guardare gratis lo sport ovunque e mantenere completamente riservate le tue scelte di intrattenimento. cybernews® score 4.9 /5 Sicura e riservata

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Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. La VPN supera i blocchi geografici pure sul televisore, permettendoti di raggiungere canali gratuiti come CBS Sports Golazo Network, Digi Sport o SportyNet via YouTube. Ecco i passaggi:

Passo 1: installa la VPN . Scarica l'applicazione direttamente sulla smart TV; in assenza di un'app compatibile, configura la VPN sul router, in modo che il televisore usi una rete Wi-Fi già protetta.

. Scarica l'applicazione direttamente sulla smart TV; in assenza di un'app compatibile, configura la VPN sul router, in modo che il televisore usi una rete Wi-Fi già protetta. Passo 2: connettiti a un server . Indica il paese dell’emittente, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport o Brasile per SportyNet via YouTube.

. Indica il paese dell’emittente, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network, Romania per Digi Sport o Brasile per SportyNet via YouTube. Passo 3: apri il canale online. Avvia l'app del broadcaster oppure raggiungi il sito tramite il browser del televisore e fai partire lo streaming.

Se la VPN dà problemi sulla TV, esistono due soluzioni immediate:

Usa Chromecast o AirPlay : duplica sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con pochi passaggi.

: duplica sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con pochi passaggi. Usa un cavo HDMI: collega il PC alla TV e guarda l'incontro sul grande schermo, senza configurazioni particolari.

Partita del giorno – lunedì 12 ottobre 2026: Atalanta-Venezia

Lunedì alle 18:30 la New Balance Arena di Bergamo accoglie Atalanta-Venezia, gara valida per la Serie A 2026/27. Di fronte la formazione nerazzurra di Maurizio Sarri e quella lagunare allenata da Giovanni Stroppa.

I bergamaschi arrivano dal 2-0 subito sul campo della Juventus, il terzo ko di fila in campionato. Il Venezia è ancora fermo a quota zero dopo cinque giornate tutte perse: prima della sosta aveva subito lo 0-2 casalingo con la Lazio, poi ha battuto 1-0 il Rapid Vienna in amichevole.

In Italia l’incontro è disponibile solo su piattaforme a pagamento. Negli Stati Uniti, invece, Atalanta-Venezia va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network, mentre in Romania è trasmessa da Digi Sport 2. Dall’Italia è sufficiente collegare la VPN a un server statunitense o rumeno.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Lunedì 12 ottobre due partite di Serie A vanno in onda gratis su emittenti estere: Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. In serata c'è spazio anche per LaLiga, con un'altra partita raggiungibile tramite VPN.

Il geoblocco si supera con una VPN affidabile: ad esempio, collegati a un server negli USA per CBS Sports Golazo Network, in Romania per Digi Sport o in Brasile per SportyNet via YouTube. Fra le soluzioni che abbiamo testato, NordVPN spicca per rapidità e facilità d'uso: attivala con qualche minuto di anticipo sul calcio d'inizio e non perderai neanche un'azione.

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