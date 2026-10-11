Serie A 2026/27 Partita: Como-Roma Data: Domenica 11 ottobre 2026, ore 12:30 Streaming gratuito: Digi Sport 1 (Romania) VPN: NordVPN con sconto fino al 75%

Domenica all'ora di pranzo, sulle rive del lago, lo stadio Giuseppe Sinigaglia fa da cornice alla sfida tra il Como di Cesc Fàbregas e la Roma di Gian Piero Gasperini.

Reduci dallo 0-2 incassato a Frosinone, firmato da Calò e Kvernadze, i lariani vogliono ripartire subito davanti al proprio pubblico. Più amaro ancora il turno dei giallorossi: avanti di due reti contro l'Inter grazie alla doppietta di Koné, si sono fatti raggiungere sul 2-2.

DAZN ha l'esclusiva a pagamento della partita in Italia, ma Como-Roma è visibile gratis in Romania su Digi Sport 1. La diretta, però, è geo-bloccata: si apre solo con un indirizzo IP rumeno. Se cerchi dove vedere Como-Roma in streaming gratis, una VPN ti permette di aggirare il blocco e collegarti al canale direttamente dall'Italia.

Come vedere Como-Roma gratis: guida rapida

Scegli una VPN di qualità: per una diretta fluida e una connessione che non cede, la nostra raccomandazione è NordVPN (abbonati con il 75% di sconto) Installa la VPN sul dispositivo che userai per la partita: computer, smartphone, tablet o smart TV Connettiti a un server rumeno: così raggiungi senza problemi Digi Sport 1 Accedi a Digi Sport 1: dal sito ufficiale o dall'app, apri il canale che trasmette la diretta Goditi la partita: basta tenere attiva la VPN e Como-Roma in streaming gratis si apre anche dall'Italia

Conviene puntare su una VPN gratuita? Meglio evitarla: tra tetti al traffico, server sovraffollati e connessioni lente, una partita in diretta diventa difficile da seguire. C'è poi il rischio che il servizio si finanzi vendendo i dati di chi lo usa.

Dove guardare Como-Roma in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 1 Romania Gratis Sì ✅

Se vuoi evitare gli abbonamenti delle piattaforme italiane, per Como-Roma la soluzione gratuita si chiama Digi Sport 1. Il canale funziona solo in Romania, ma collegandoti a un server rumeno tramite VPN il sito riconosce la tua connessione come locale anche dall'Italia.

Le migliori VPN per vedere Como-Roma in streaming su Digi Sport

NordVPN: la nostra prima scelta, con velocità elevate e server solidi per le dirette Surfshark: dispositivi collegati senza limiti e connessione costante Proton VPN: forte sul fronte della privacy, con un rendimento all'altezza dello streaming live

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Prima di avviare la diretta gratuita di Como-Roma, Digi Sport 1 verifica la provenienza di chi si collega. Per chi si trova in Italia o in un altro Paese diverso dalla Romania, il controllo dell'indirizzo IP impedisce la visione dello streaming.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Alla base di questo filtro ci sono i diritti televisivi, venduti separatamente in ogni mercato. Di conseguenza, Digi Sport riserva le proprie dirette a chi si trova in Romania.

A risolvere il problema ci pensa una VPN.

Collegandoti a un server rumeno, ottieni un IP della Romania e la tua connessione rientra nell'area coperta dal servizio. A quel punto Digi Sport considera locale la tua connessione e sblocca Digi Sport 1, 2, 3 e 4, eliminando la restrizione pensata per l'estero.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server rumeno

Durante i nostri test, su smartphone e tablet la diretta con NordVPN è rimasta fluida, anche nelle fasi più calde delle partite.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Como-Roma su Digi Sport?

Il nostro consiglio è di lasciar perdere. Difficilmente un servizio gratuito mette a disposizione server in Romania, e nei momenti di traffico intenso la velocità crolla, mentre i controlli di Digi Sport spesso bloccano la connessione. Durante Como-Roma ti ritroveresti a fare i conti con caricamenti continui, immagini sgranate e riconnessioni frequenti.

Chi vuole una visione senza intoppi trova in NordVPN o Surfshark un rendimento adatto alle esigenze di una diretta.

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: a partire da soli 3,89 € al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Segui Como-Roma gratis su Digi Sport 1 dall'Italia e, se non ti convince, puoi chiedere il rimborso completo.

Come vedere Como-Roma in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sul tuo smartphone – disponibile su App Store e Google Play Effettua l'accesso e avvia la connessione protetta Scegli un server rumeno per sbloccare Digi Sport 1 Installa l'app Digi Sport – gratuita su App Store e Google Play – o vai su digisport.ro e seleziona Digi Sport 1 Guarda Como-Roma in streaming gratis direttamente dal telefono

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento.

puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi disponibili su canali esteri come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette restano a pagamento. Accedi a più contenuti calcistici: con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense.

con un abbonamento a Paramount+ USA, per esempio, puoi consultare un catalogo diverso da quello italiano collegandoti a un server statunitense. Risparmia sugli abbonamenti: i prezzi dei servizi di streaming variano in base al Paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN.

i prezzi dei servizi di streaming variano in base al Paese, quindi una VPN ti permette di confrontare eventuali offerte più convenienti su piattaforme come DAZN. Streaming sicuro e privato: la VPN cifra la connessione durante la visione e protegge i dati da accessi non autorizzati, soprattutto quando usi reti Wi-Fi pubbliche.

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Considerazioni finali

Nessuna delle due squadre arriva a questo appuntamento con una vittoria nell'ultima giornata, e proprio per questo il Sinigaglia diventa un banco di prova importante. Fàbregas ha bisogno di una reazione immediata dai suoi, mentre Gasperini deve trasformare la buona prestazione contro l'Inter in tre punti.

Bastano pochi passaggi: configurata la VPN, Como-Roma in streaming gratis su Digi Sport 1 si segue senza difficoltà anche dall'Italia. Scegli un server in Romania, apri il canale e la diretta parte senza blocchi geografici.

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