Serie A 2026/27 Partita: Lazio vs Monza Data: Domenica 11 ottobre, ore 15:00 CEST Streaming gratis: CBS Sports Golazo Network VPN: NordVPN con sconto fino al 75%

Domenica pomeriggio lo Stadio Olimpico fa da cornice a Lazio-Monza: da una parte i biancocelesti guidati da Gennaro Gattuso, dall'altra i brianzoli di Ivan Jurić, in trasferta nella Capitale.

Durante la pausa per le nazionali, nessuna delle due squadre si è fermata. Contro la Juve Stabia la Lazio ha tenuto alto il ritmo gara con un'amichevole spettacolare finita 3-3, mentre in Francia il Monza ha strappato un 2-2 sul campo del Brest.

In Italia la diretta è riservata a chi è abbonato a DAZN. All'estero, però, emittenti come CBS Sports Golazo Network e Digi Sport 3 offrono la partita gratis, accessibile soltanto a chi si connette da quei paesi. Per chi si chiede dove vedere Lazio-Monza in streaming gratis, una VPN rappresenta il modo più rapido per raggiungere la diretta estera.

Come vedere Lazio-Monza gratis: guida rapida

Scegli una VPN adatta allo streaming sportivo live: per una diretta fluida, senza scatti né interruzioni, noi puntiamo su NordVPN, che unisce server rapidi e collegamenti affidabili (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app VPN: smart TV, computer, tablet o smartphone, scarica il servizio sul dispositivo che userai per la partita Seleziona il server giusto: per CBS Sports Golazo Network serve una connessione agli Stati Uniti Vai su CBS Sports Golazo Network: dal sito ufficiale o da un'app supportata, cerca la diretta della gara Fai partire lo streaming: grazie all'IP americano, Lazio-Monza gratis si apre anche dall'Italia

Vale la pena affidarsi a una VPN gratuita? Per seguire una partita in diretta, la sconsigliamo: rete di server ridotta, limiti di traffico stringenti e velocità poco costanti. Senza contare la privacy, visto che certi provider si finanziano proprio con i dati di chi li usa.

Dove guardare Lazio-Monza in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria CBS Sports Golazo Network USA Gratis Sì ✅ Digi Sport 3 Romania Gratis Sì ✅

Per Lazio-Monza, la nostra opzione gratuita di riferimento resta CBS Sports Golazo Network, piattaforma immediata da usare e con telecronaca in inglese. Dall'Italia è sufficiente attivare la VPN su un server statunitense per aggirare il blocco geografico e avviare la diretta.

In alternativa, puoi affidarti a Digi Sport 3: ricorda soltanto di connettere la VPN a un server rumeno prima di aprire la piattaforma.

Le migliori VPN per vedere Lazio-Monza in streaming

NordVPN: in cima alla nostra lista per rapidità e stabilità nelle dirette sportive Surfshark: perfetta per chi guarda da più dispositivi, senza limite di connessioni Proton VPN: migliaia di server a disposizione e un'attenzione particolare alla riservatezza

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Pur trasmettendo Lazio-Monza senza costi, CBS Sports Golazo Network apre la diretta soltanto a chi si collega dagli Stati Uniti. Da una connessione italiana, o comunque esterna all'area coperta, il controllo dell'IP attiva subito il blocco geografico.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Tutto dipende dai contratti sui diritti TV, che limitano ciascuna emittente ai mercati coperti dalla propria licenza. Senza un indirizzo IP statunitense, la piattaforma blocca l'avvio della diretta.

Aggirare questo limite è semplice con una VPN.

Una volta scelto un server negli Stati Uniti, il dispositivo ottiene un indirizzo IP americano: CBS Sports Golazo Network riconosce la tua connessione come locale e la diretta parte senza ostacoli.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN

Anche in mobilità, su smartphone o tablet, NordVPN garantisce un collegamento stabile e riduce al minimo buffering e cali di risoluzione nelle fasi decisive della gara.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Lazio-Monza su CBS Sports Golazo Network?

Quando si tratta di una partita in diretta, la nostra risposta è no. Raramente i servizi gratuiti offrono server americani affidabili, e i controlli di CBS Sports Golazo Network finiscono spesso per bloccarli. Banda limitata e server sovraccarichi trasformano facilmente novanta minuti di Serie A in una sequenza di caricamenti, interruzioni e immagini sgranate.

Per una diretta senza intoppi conviene puntare su servizi più solidi come NordVPN e Surfshark.

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: a partire da 3,89 € al mese, con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Guarda Lazio-Monza gratis su CBS Sports Golazo Network dall'Italia e, se non ti convince, richiedi il rimborso.

Come vedere Lazio-Monza in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sul tuo smartphone – disponibile sia su Google Play sia su App Store Effettua il login e attiva la connessione dall'app Scegli un server statunitense per CBS Sports Golazo Network oppure rumeno per Digi Sport 3 Apri CBS Sports Golazo Network o Digi Sport 3 tramite sito o app compatibile e individua la diretta Guarda Lazio-Monza in streaming gratuito dal tuo telefono

Digi Sport sbloccato su smartphone con NordVPN

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Sport senza limiti: una VPN ti permette di seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi tramite canali esteri gratuiti come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte competizioni restano su piattaforme a pagamento.

una VPN ti permette di seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi tramite canali esteri gratuiti come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte competizioni restano su piattaforme a pagamento. Più calcio disponibile: servizi come Paramount+ USA hanno cataloghi diversi rispetto al mercato italiano; con un server negli Stati Uniti accedi alla versione locale.

servizi come Paramount+ USA hanno cataloghi diversi rispetto al mercato italiano; con un server negli Stati Uniti accedi alla versione locale. Offerte e condizioni da verificare: i prezzi dei servizi di streaming cambiano da paese a paese, e una VPN ti aiuta a controllare le proposte di altri mercati, anche per piattaforme come DAZN.

i prezzi dei servizi di streaming cambiano da paese a paese, e una VPN ti aiuta a controllare le proposte di altri mercati, anche per piattaforme come DAZN. Connessione più protetta: la VPN cifra il traffico e aumenta la riservatezza della navigazione, soprattutto quando usi Wi-Fi pubblici o reti condivise.

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Considerazioni finali

Alla ripresa del campionato dopo la sosta, entrambe le formazioni cercano subito continuità. Davanti al pubblico dell'Olimpico, la Lazio di Gattuso vuole sfruttare il fattore campo, mentre il Monza di Jurić si presenta con la condizione atletica curata nelle settimane di pausa, senza mai interrompere la preparazione.

Basta configurare la VPN qualche minuto prima del fischio d'inizio: Lazio-Monza in streaming gratis su CBS Sports Golazo Network o Digi Sport 3 diventa visibile anche dall'Italia. Scegli un server statunitense o rumeno, apri il canale e la diretta è pronta.

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