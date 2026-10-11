Come vedere il GP di F1 di Singapore 2026 in streaming gratis
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|Data:
|Domenica 11 ottobre, ore 14:00 CEST
|Streaming gratuito:
|RSI (Svizzera, in italiano)
|VPN:
|NordVPN (attualmente scontata del 75%)
Dal 9 all'11 ottobre il Mondiale di Formula 1 2026 fa tappa sul Circuito di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Semaforo verde per la gara domenica 11 ottobre alle ore 14:00 CEST.
Da leader del mondiale piloti si presenta a Singapore Andrea Kimi Antonelli: il ventenne bolognese della Mercedes ha chiuso secondo il Gran Premio del Bahrain, corso a Sepang, in Malesia, sotto la pioggia. Una risposta netta al difficile weekend di Baku, segnato dall'errore in Q1, dal via in sedicesima casella e dal quinto posto finale.
Qui trovi tutte le informazioni su dove guardare il GP di Singapore gratis. Sul territorio italiano la diretta va in onda su Sky Sport F1 e NOW (a pagamento). Grazie a una VPN, la gara si può seguire in streaming gratuito su RSI, l'emittente pubblica svizzera che trasmette in italiano.
Come guardare in diretta streaming e gratis il GP di Singapore di F1
- Scegli una VPN affidabile: la nostra raccomandazione è NordVPN, veloce e stabile (abbonati con il 75% di sconto)
- Installa l'app: scaricala su PC, smartphone o smart TV
- Collegati a un server: uno svizzero per RSI, oppure di altri Paesi per i canali alternativi
- Apri RSI: dal sito ufficiale o dall'app Play RSI
- Segui la diretta: il Gran Premio di Singapore in alta qualità e senza costi
Dove vedere il GP di Singapore di F1 gratis: i migliori canali
Un abbonamento non è l'unica strada per vedere la Formula 1 in diretta. Il GP di Singapore va in onda gratis su diversi canali internazionali, che però dall'Italia risultano bloccati: per raggiungerli occorre una VPN collegata a un server nel Paese dell'emittente.
|Canale
|Paese VPN
|Lingua di trasmissione
|Tipo
|RSI LA 2
|Svizzera
|Italiano
|Gratis
|RTL Zwee
|Lussemburgo
|Lussemburghese
|Gratis
|RTBF
|Belgio
|Francese
|Gratis
|RTS 2
|Svizzera
|Francese
|Gratis
Niente registrazione, interfaccia intuitiva, commento in italiano e immagini in alta qualità: così RSI, la TV pubblica svizzera, propone le gare a chi si trova in Svizzera. Se scegli un server svizzero, puoi vedere la diretta come se fossi nel Paese dell'emittente.
Una VPN torna utile anche oltre la Formula 1. Configurata una volta, ti permette di vedere gratis MotoGP, Serie A, Champions League, La Liga e molti altri eventi sportivi trasmessi in chiaro all'estero.
Quasi mai: le VPN gratuite offrono pochi server nel Paese dell'emittente e prestazioni altalenanti, con lag e cadute di connessione proprio nei momenti decisivi. Parecchie, poi, si sostengono raccogliendo i dati di chi le usa.
Le migliori VPN per guardare il GP di Singapore in diretta
Ecco le VPN che raccomandiamo per vedere il GP di Singapore in alta qualità e senza interruzioni:
- NordVPN: la nostra prima scelta, veloce e ottimizzata per lo streaming
- Surfshark: prezzo conveniente, dispositivi illimitati
- Proton VPN: privacy avanzata e ampia copertura di server
Come guardare il GP di Singapore su RSI gratuitamente:
- Collegati a un server VPN svizzero
- Apri il sito ufficiale di RSI (sezione Live, canale LA 2) oppure l'app Play RSI
- Segui la gara in diretta, senza pagare nulla
Se ti colleghi dall'Italia senza VPN, quasi sempre compare lo stesso avviso: contenuto non disponibile. Il motivo sta nei diritti televisivi, venduti in esclusiva Paese per Paese: il geoblocco respinge chiunque provenga da un territorio non autorizzato.
Basta scegliere un server svizzero: il dispositivo riceve un IP elvetico e RSI si apre senza blocchi, con la diretta gratuita.
Durante lo streaming, la connessione viene cifrata e i tuoi dati restano protetti.
Calendario Formula 1 2026
Archiviato il Gran Premio del Bahrain di Sepang, in Malesia, il calendario 2026 approda a Singapore. Grazie a una VPN, lo streaming gratuito resta disponibile anche per i prossimi appuntamenti del Mondiale. Di seguito il calendario delle gare ancora da disputare:
|Data
|Gran Premio
|Circuito
|11 ottobre
|Gran Premio di Singapore
|Marina Bay Street Circuit
|25 ottobre
|Gran Premio degli Stati Uniti
|Circuit of the Americas
|1° novembre
|Gran Premio del Messico
|Autódromo Hermanos Rodríguez
|8 novembre
|Gran Premio del Brasile
|Autódromo José Carlos Pace
|21 novembre
|Gran Premio di Las Vegas
|Las Vegas Strip Circuit
|29 novembre
|Gran Premio del Qatar
|Lusail International Circuit
|6 dicembre
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Yas Marina Circuit
Posso usare una VPN gratuita per guardare il GP di Singapore di F1 in streaming?
Per lo streaming live, le VPN gratuite si rivelano quasi sempre inadeguate: server congestionati, banda limitata e connessioni ballerine riducono la gara a continui caricamenti. Va aggiunto che un server svizzero stabile, indispensabile per RSI, è difficile da trovare.
Con la garanzia di rimborso di 30 giorni, una VPN premium come NordVPN offre più tranquillità: puoi vedere il GP di Singapore senza rischi e valutare in seguito se tenerla.
Prova NordVPN senza rischi: da 3,89 € al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Usala per vedere gratis il GP di Singapore sui canali esteri e, se non ti soddisfa, richiedi il rimborso.
Considerazioni finali
Con il Gran Premio di Singapore la Formula 1 si sposta sul Circuito di Marina Bay: un tracciato cittadino tra i più impegnativi del calendario sul piano fisico per ogni pilota.
Sull'asfalto sconnesso del tracciato, ogni zona di frenata richiede precisione e il carico aerodinamico va gestito settore dopo settore. A complicare il quadro c'è l'umidità, che mette alla prova piloti e monoposto per tutta la gara.
Sky Sport F1 e NOW trasmettono la diretta a pagamento in Italia, mentre in Svizzera RSI la propone gratis online: con una VPN su server svizzero si segue anche dall'Italia. A Marina Bay, Antonelli cerca conferme da leader dopo il secondo posto di Sepang.
FAQ
Dove posso guardare in diretta e gratis il Gran Premio di Singapore 2026?
Sono diverse le emittenti estere che lo mandano in onda gratis: dalla Svizzera RSI (con commento in italiano) e RTS, dal Lussemburgo RTL Zwee e dal Belgio RTBF. Una VPN permette di raggiungerle tutte anche dall'Italia.
Come posso vedere in diretta e gratis il Gran Premio di Singapore di Formula 1?
Serve soltanto una VPN collegata a un server nel Paese dell'emittente scelta. Da un server svizzero si accede a RSI – in italiano – o a RTS; uno lussemburghese apre RTL Zwee, uno belga RTBF. La gara dell'11 ottobre è in diretta e senza abbonamento.
Posso configurare una VPN sulla mia smart TV per guardare la F1?
Certo: l'app VPN si installa direttamente sulla smart TV, oppure si configura sul router, così tutti i dispositivi di casa condividono protezione e accesso per la gara dell'11 ottobre alle 14:00 CEST.
Posso guardare la Formula 1 sul mio smartphone?
Assolutamente sì: scaricata l'app VPN sul telefono, ci si collega a un server svizzero e si apre Play RSI o il sito ufficiale per vedere il Gran Premio di Singapore in diretta. La procedura è identica per gli altri canali esteri.
Quale VPN è la migliore per lo streaming della Formula 1?
La nostra preferita rimane NordVPN: alte velocità, migliaia di server stabili e una visione fluida sulle principali piattaforme di sport in diretta.