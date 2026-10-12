Serie A 2026/27 Partita: Torino-Udinese Data: Lunedì 12 ottobre 2026, ore 20:45 Streaming gratuito: Digi Sport 2 (Romania) VPN: NordVPN con sconto fino al 75%

Lunedì sera lo Stadio Olimpico Grande Torino fa da cornice alla sfida tra il Torino di Ignazio Abate e l'Udinese di Kosta Runjaic: entrambe le squadre vanno a caccia di punti per rilanciare il proprio cammino in campionato.

Dopo l'1-1 strappato sul campo del Bologna nell'ultimo turno, i granata tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare seguito a quel risultato con una vittoria. In casa friulana, invece, pesa ancora lo 0-1 interno contro il Cagliari, deciso da un gol di Daniel Maldini: la terza sconfitta consecutiva.

Dall'Italia puoi seguire la diretta su DAZN (a pagamento). All'estero la trasmettono gratis Digi Sport 2 in Romania e SportyNet su YouTube in Brasile, ma ciascuna solo per chi si collega dal rispettivo paese. A chi si chiede dove vedere Torino-Udinese in streaming gratis, una VPN offre la soluzione più immediata.

Come vedere Torino-Udinese gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: se vuoi una diretta fluida, senza cali continui, il nostro consiglio è NordVPN (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app VPN: scaricala sul dispositivo da cui guarderai Torino-Udinese, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV Collegati a un server rumeno o brasiliano: con un server in Romania accedi a Digi Sport, con uno in Brasile al canale YouTube di SportyNet Apri Digi Sport 2 o SportyNet: dal sito ufficiale o dall'app di Digi Sport, oppure da YouTube per SportyNet, avvia la diretta Segui il match: tieni la VPN attiva e potrai seguire Torino-Udinese in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene scegliere una VPN gratuita? Secondo noi no: tra limiti di traffico, reti di server ridotte e velocità instabili, il rischio di buffering durante la diretta resta alto. Senza contare che diversi servizi gratuiti si finanziano raccogliendo i dati di navigazione di chi li usa.

Dove guardare Torino-Udinese in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 2 Romania Gratis Sì ✅ SportyNet (YouTube) Brasile Gratis Sì ✅

Se non hai intenzione di sottoscrivere un abbonamento italiano, per Torino-Udinese hai due alternative estere: Digi Sport 2, riservato a chi si connette dalla Romania, e SportyNet, che trasmette la gara sul proprio canale YouTube per il pubblico brasiliano.

Con un server VPN nel paese dell'emittente, la tua connessione risulta locale e dall'Italia il blocco geografico non scatta più.

Le migliori VPN per vedere Torino-Udinese in streaming

NordVPN: la nostra preferita, con connessioni rapide e server ottimizzati per le dirette Surfshark: comoda su più dispositivi insieme, con prestazioni affidabili nelle dirette Proton VPN: per chi mette la privacy al primo posto, con server in tutto il mondo

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Prima di avviare lo streaming gratuito di Torino-Udinese, sia Digi Sport sia SportyNet verificano la provenienza della connessione. Basta un IP italiano, o comunque esterno al paese dell'emittente, perché il geoblocking impedisca di avviare la diretta.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Alla base di questo blocco ci sono i diritti televisivi: le emittenti li acquistano per aree geografiche precise e li fanno valere anche sulle piattaforme digitali. Ecco perché, se ti colleghi da un altro paese, le dirette in palinsesto non risultano disponibili.

Per superare questo ostacolo puoi usare una VPN.

Scegliendo un server VPN in Romania o in Brasile, ottieni un IP del paese in cui il servizio è disponibile. A quel punto la piattaforma considera locale la tua connessione e sblocca i canali Digi Sport 1, 2, 3 e 4 oppure la diretta di SportyNet: così aggiri la restrizione sugli accessi dall'estero.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server rumeno

Nei nostri test NordVPN ha garantito una riproduzione fluida anche da smartphone e tablet, con un collegamento stabile che limita al minimo le interruzioni durante la partita.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Torino-Udinese su Digi Sport?

Noi preferiamo evitarla. Di rado i servizi gratuiti offrono server rumeni abbastanza solidi per reggere una diretta, e nelle ore di maggior traffico la velocità cala in modo sensibile; anche i controlli di Digi Sport diventano più difficili da superare. In una partita come Torino-Udinese, tutto questo si traduce in buffering continuo, immagini a scatti e qualità video discontinua.

Se cerchi maggiore continuità nella visione della diretta, NordVPN e Surfshark restano opzioni molto più solide.

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: con 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati puoi testare dall'Italia lo streaming gratuito di Torino-Udinese sui canali esteri e, se il servizio non ti convince, ottieni il rimborso completo.

Come vedere Torino-Udinese in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN dall'App Store o da Google Play Effettua il login e attiva la connessione protetta Scegli un server rumeno per sbloccare Digi Sport Avvia l'app gratuita Digi Sport, disponibile su App Store e Google Play, oppure vai su digisport.ro e seleziona Digi Sport 2 Goditi Torino-Udinese in streaming gratis dal tuo telefono

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: con una VPN puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi spesso presenti su canali esteri gratuiti come RSI (l'emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette sportive restano legate a piattaforme a pagamento.

con una VPN puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi spesso presenti su canali esteri gratuiti come RSI (l'emittente pubblica svizzera in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette sportive restano legate a piattaforme a pagamento. Più calcio a disposizione: servizi come Paramount+ USA offrono cataloghi diversi da quelli italiani, e collegandoti a un server statunitense puoi verificarne i contenuti disponibili.

servizi come Paramount+ USA offrono cataloghi diversi da quelli italiani, e collegandoti a un server statunitense puoi verificarne i contenuti disponibili. Controllo delle offerte estere: le condizioni economiche delle piattaforme streaming cambiano da mercato a mercato, quindi una VPN ti aiuta a confrontare eventuali opzioni su servizi come DAZN.

le condizioni economiche delle piattaforme streaming cambiano da mercato a mercato, quindi una VPN ti aiuta a confrontare eventuali opzioni su servizi come DAZN. Streaming più privato: la VPN cifra il traffico e protegge i dati personali, soprattutto quando guardi contenuti usando reti Wi-Fi pubbliche o poco affidabili.

Risparmia e accedi ai contenuti esteri Attiva NordVPN

Considerazioni finali

Nessuna delle due squadre ha vinto la propria ultima partita di campionato, ed è proprio questo a rendere la gara dell'Olimpico Grande Torino così importante per entrambe. Durante la sosta Runjaic ha rimesso in campo i suoi in amichevole, chiusa sull'1-1 contro il Pogoń Szczecin, mentre Abate conta sul sostegno del pubblico di casa per cambiare passo.

Dall'Italia ti basta una VPN collegata a un server rumeno per vedere Torino-Udinese in streaming gratis su Digi Sport 2; in alternativa, con un server brasiliano accedi alla diretta di SportyNet su YouTube. Ti consigliamo di attivare la connessione qualche minuto prima del fischio d'inizio, così il blocco geografico non ti farà perdere nemmeno un'azione.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -85% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

FAQ