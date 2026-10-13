Partita Competizione Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Inter-Club Brugge UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 3 (Romania), VTM 2 (Belgio), Club RTL via RTL Play (Belgio) Villarreal-Napoli UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 21:00 DAZN (Canada) Lens-Sporting Lisbona UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 18:45 Virgin Media Two (Irlanda), Digi Sport 1 (Romania) Sabah-Slavia Praga UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 18:45 Digi Sport 2 (Romania), İctimai TV (Azerbaigian), ViX (USA), Qazaqstan TV (Kazakistan) Galatasaray-Barcellona UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 21:00 SBT (Brasile), Digi Sport 1 (Romania), TRT 1 (Turchia), Qazaqstan TV (Kazakistan) Arsenal-Lille UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 21:00 Virgin Media Two (Irlanda) Atlético Madrid-Manchester United UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 2 (Romania), İctimai TV (Azerbaigian) Viking-Bayern Monaco UEFA Champions League Martedì 13 ottobre, ore 21:00 Digi Sport 4 (Romania)

Per avere sempre sotto mano il calendario aggiornato di Serie A, coppe europee e grandi campionati esteri, con le emittenti gratuite e le istruzioni per la visione, consulta la nostra pagina dedicata.

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75% Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: ad esempio, in Romania per Digi Sport o in Canada per DAZN Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro in palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Abbiamo raccolto qui sotto i canali con calcio in diretta gratis: per ognuno indichiamo le competizioni in palinsesto e il paese da selezionare nella VPN.

Bastano pochi passaggi per sbloccare un'ampia offerta di dirette gratuite trasmesse dalle emittenti estere, dalla Serie A alla Champions League fino ai grandi tornei stranieri. Visto che ogni canale ha un proprio pacchetto di partite, ti consigliamo di controllare in anticipo chi manda in onda la gara che vuoi seguire.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

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Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Per le dirette in Italia la strada abituale passa da un abbonamento a DAZN o Sky, una spesa che nell'arco di un'intera stagione pesa parecchio sul portafoglio. All’estero, invece, molte emittenti offrono senza costi una parte consistente delle partite di campionati e coppe.

Collegandoti dall’Italia, però, queste dirette gratuite restano fuori portata.

A impedirlo è il geoblocking, un filtro che legge il tuo indirizzo IP e blocca il video quando la richiesta parte da un paese in cui l’emittente non ha i diritti di trasmissione. Digi Sport, ad esempio, accetta soltanto connessioni rumene, mentre VTM 2 richiede un IP belga.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Con una VPN per lo streaming del calcio il tuo traffico passa da un server situato nel paese del canale, ad esempio in Romania per Digi Sport o in Belgio per VTM 2. Il risultato è che il player riconosce un indirizzo IP locale, il blocco geografico non si attiva e la diretta si avvia senza problemi.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server rumeno

C'è poi un vantaggio in termini di protezione: grazie alla crittografia del traffico, i tuoi dati restano al sicuro anche su Wi-Fi pubblici, reti condivise o collegamenti poco affidabili.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Il televisore del salotto non è l'unico modo per seguire una gara. Con la VPN attiva sul telefono hai lo streaming gratuito sempre in tasca, ovunque ti trovi. Tra Android e iOS l'interfaccia è diversa, eppure i passaggi da seguire coincidono quasi del tutto.

Scarica la VPN: cerca su Google Play o sull'App Store un'app sicura come NordVPN o Surfshark e installala Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che trasmette gratis l'incontro, ad esempio Romania per Digi Sport o Belgio per VTM 2 Apri il canale: entra nell’app o nel sito del broadcaster, oppure vai su YouTube quando la diretta passa da lì Tocca Play: avvia la partita e guardala in mobilità con una connessione stabile

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Non pagare nulla sembra una buona idea, eppure le VPN gratuite rivelano presto i propri limiti quando c'è una partita in diretta. Di solito mettono a disposizione pochi server, connessioni lente e una sicurezza parziale, così il video si blocca o perde definizione proprio quando l'azione si accende. Esiste anche un pericolo più nascosto: diversi provider gratuiti guadagnano raccogliendo i dati di navigazione di chi li usa per poi venderli a terzi.

Quando si tratta di Serie A, coppe europee e campionati stranieri, scegliamo un servizio solido, in grado di garantire streaming senza scatti e una tutela concreta dei dati: per noi la risposta è NordVPN. Tra prova gratuita su mobile e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, hai tutto il tempo per valutarlo e farti rimborsare se non ti convince.

Guarda lo sport gratis in modo sicuro con NordVPN Usa NordVPN per nascondere il tuo indirizzo IP, guardare gratis lo sport ovunque e mantenere completamente riservate le tue scelte di intrattenimento. cybernews® score 4.9 /5 Sicura e riservata

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Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Sul grande schermo la VPN supera i blocchi geografici esattamente come altrove, sbloccando canali gratuiti quali Digi Sport o VTM 2. Ecco i passaggi:

Passo 1: installa la VPN . Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN direttamente sul router, così il televisore si appoggia a una rete Wi-Fi già protetta.

. Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, configura la VPN direttamente sul router, così il televisore si appoggia a una rete Wi-Fi già protetta. Passo 2: connettiti a un server . Indica il paese dell'emittente, ad esempio Romania per Digi Sport o Belgio per VTM 2.

. Indica il paese dell'emittente, ad esempio Romania per Digi Sport o Belgio per VTM 2. Passo 3: apri il canale online. Avvia l’app del broadcaster oppure raggiungi il suo sito dal browser del televisore e fai partire lo streaming.

Se la VPN dà problemi sulla TV, hai a disposizione due soluzioni veloci:

Usa Chromecast o AirPlay : duplica sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con un paio di tocchi.

: duplica sul televisore lo schermo del telefono o del portatile con un paio di tocchi. Usa un cavo HDMI: porta l'immagine del computer sulla TV e goditi la gara in formato maxi, senza configurazioni particolari.

Partita del giorno – martedì 13 ottobre 2026: Inter-Club Brugge

Martedì alle 21:00 San Siro fa da cornice a Inter-Club Brugge, gara della 2ª giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27. Di fronte ci sono l'Inter di Cristian Chivu e il Club Brugge di Ivan Leko.

Forti del 3-0 rifilato al Parma in campionato, i nerazzurri cercano il riscatto europeo dopo il 2-1 incassato sul campo del Real Madrid all’esordio. Al Bernabéu non era bastata la rete di Carlos Augusto nella ripresa. Anche i belgi arrivano da un successo in Pro League, il 4-1 sul RAAL La Louvière, ma nella prima giornata di Champions avevano ceduto 3-2 in casa all’Aston Villa. Entrambe le squadre sono quindi ancora ferme a zero punti nel torneo.

In Italia l’incontro è disponibile solo su piattaforme a pagamento. Fuori dai confini, invece, Inter-Club Brugge è visibile gratis su Digi Sport 3 (Romania), VTM 2 (Belgio) e Club RTL via RTL Play (Belgio). Dall'Italia ti basta collegare la VPN a un server rumeno o belga.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Martedì 13 ottobre il programma gratuito dei canali esteri ruota attorno alla Champions League, con Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli al centro dell’attenzione dei tifosi italiani.

Per superare il geoblocco serve una VPN affidabile: collegati a un server in Romania per Digi Sport o in Canada per accedere alla partita gratuita su DAZN, oppure in un altro paese, a seconda del canale che trasmette l’incontro che vuoi seguire. Fra i servizi che abbiamo testato, NordVPN spicca per rapidità e facilità d'uso: attivalo con qualche minuto d'anticipo sul calcio d'inizio e non ti sfuggirà nulla.

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