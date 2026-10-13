UEFA Champions League 2026/27 Partita: Inter-Club Brugge Data: Martedì 13 ottobre 2026, ore 21:00 CEST Streaming gratis: Digi Sport 3 VPN: Proton VPN con sconto fino al 70%

Martedì sera San Siro ospita Inter-Club Brugge, seconda giornata della fase campionato di Champions League: sulle due panchine ci sono Cristian Chivu e Ivan Leko.

Reduci dal 3-0 rifilato al Parma, i nerazzurri cercano in Europa il riscatto dopo il 2-1 incassato al Bernabéu contro il Real Madrid. Non è bastata la rete di Carlos Augusto nella ripresa. Anche i belgi hanno ritrovato il sorriso in patria, travolgendo 4-1 il RAAL La Louvière in Pro League.

In Italia la partita è disponibile solo su piattaforme a pagamento, ma all’estero Digi Sport 3, VTM 2 e RTL Play offrono la diretta senza costi. Ciascuna piattaforma, però, limita la visione al proprio paese. Per chi si chiede dove vedere Inter-Club Brugge in streaming gratis, una VPN è la soluzione per raggiungere questi canali anche dall’Italia.

Come vedere Inter-Club Brugge gratis: guida rapida

Scegli una VPN adatta allo streaming: per una visione sicura e fluida, una delle nostre scelte migliori è Proton VPN (abbonati con il 70% di sconto) Installa l’app VPN: scaricala sul dispositivo su cui vuoi seguire Inter-Club Brugge, che sia computer, smartphone, tablet o smart TV Collegati a un server: Romania per Digi Sport 3, Belgio per VTM 2 o RTL Play Apri Digi Sport 3: dal sito ufficiale o da un'app compatibile, individua la diretta del match Guarda la partita: una volta attiva la VPN, puoi seguire Inter-Club Brugge in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene usare una VPN gratuita? Quando si tratta di dirette, le VPN gratuite non sono la soluzione giusta: offrono pochi server sfruttabili, connessioni altalenanti e reti sovraccariche proprio negli orari delle partite. C'è poi chi, tra questi provider, monetizza raccogliendo i dati di chi li usa.

Dove guardare Inter-Club Brugge in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 3 Romania Gratis Sì ✅ VTM 2 Belgio Gratis Sì ✅ RTL Play Belgio Gratis Sì ✅

Tra le opzioni disponibili, puntiamo su Digi Sport 3: dai nostri test risulta intuitivo e con un'immagine di buon livello, e per accedervi serve soltanto un server romeno. Chi preferisce un'alternativa trova VTM 2 e RTL Play, entrambi raggiungibili con un server in Belgio.

Le migliori VPN per vedere Inter-Club Brugge in streaming

Proton VPN: rete di server estesa, prezzi accessibili e grande attenzione alla tutela della privacy NordVPN: connessioni rapide, stabili e affidabili per tutta la durata delle dirette sportive Surfshark: ottimo rapporto qualità-prezzo e nessun limite ai dispositivi collegati

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Champions League gratis

Prendiamo Digi Sport 3: la diretta di Inter-Club Brugge è gratuita, a patto però che la connessione risulti romena. Quando ti colleghi dall'Italia, il servizio rileva il tuo indirizzo IP e blocca la visione.

Digi Sport soggetto a blocco geografico

Alla base ci sono gli accordi sui diritti televisivi, che vincolano ciascun broadcaster ai territori per cui ha acquistato le partite. Chi prova a guardare la diretta su Digi Sport 3 al di fuori della Romania la trova quindi inaccessibile.

Aggirare il blocco è semplice: ti basta una VPN, la soluzione più immediata.

Scegliendo un server romeno, ottieni un indirizzo IP della Romania e Digi Sport 3 (al pari degli altri tre canali Digi Sport) riconosce la tua connessione come locale, sbloccando la diretta senza alcuna restrizione territoriale.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server in Romania

Anche da smartphone e tablet, una VPN premium offre una connessione stabile e un’immagine nitida, così puoi seguire Inter-Club Brugge senza interruzioni né fastidiosi rallentamenti.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Inter-Club Brugge?

Quando c'è di mezzo una diretta, la sconsigliamo. Di rado i servizi gratuiti dispongono di server romeni o belgi davvero efficaci, e i sistemi di verifica di Digi Sport, VTM 2 e RTL Play li intercettano spesso. Aggiungi tetti al traffico, attese per connettersi e server sovraffollati: il risultato è una visione di Inter-Club Brugge a singhiozzo, tra buffering e risoluzione che sale e scende.

Per una diretta più fluida conviene affidarsi a servizi come Proton VPN o NordVPN, pensati per reggere lo streaming live.

Non sai se funziona? Prova Proton VPN senza rischi: con prezzi a partire da 2,99 € al mese e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi testarla per guardare Inter-Club Brugge gratis su Digi Sport 3 dall'Italia e chiedere il rimborso se non fa al caso tuo.

Come vedere Inter-Club Brugge in streaming su smartphone

Scarica l’app VPN sul tuo smartphone – disponibile su App Store e Google Play Accedi al tuo account e attiva la connessione dall'app Scegli un server romeno per Digi Sport 3 oppure belga per VTM 2 e RTL Play Entra sul sito o sull'app del canale scelto e individua la diretta Guarda Inter-Club Brugge in streaming gratuito dal tuo smartphone

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Considerazioni finali

In palio ci sono i primi punti della fase campionato, che nessuna delle due squadre ha ancora conquistato: un passo falso complicherebbe presto il cammino europeo. All’esordio il Club Brugge di Leko ha ceduto 3-2 in casa all’Aston Villa; l’Inter, dal canto suo, ha l’occasione di sfruttare il fattore San Siro.

Attivando una VPN, puoi seguire Inter-Club Brugge gratis su Digi Sport 3 anche dall’Italia: scegli un server romeno, accedi al sito del canale e apri lo streaming qualche minuto prima del fischio d'inizio.

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