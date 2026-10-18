Partita Campionato Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Udinese-Lecce Serie A Domenica 18 ottobre, ore 12:30 Digi Sport 4 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Fiorentina-Como Serie A Domenica 18 ottobre, ore 15:00 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 1 (Romania), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania) Milan-Atalanta Serie A Domenica 18 ottobre, ore 18:00 Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Juventus-Lazio Serie A Domenica 18 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania) Brighton-Crystal Palace Premier League Domenica 18 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Bournemouth-Sunderland Premier League Domenica 18 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine) Leeds-Manchester United Premier League Domenica 18 ottobre, ore 16:00 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), CazéTV via YouTube (Brasile) Nottingham Forest-Arsenal Premier League Domenica 18 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian) Angers-Marsiglia Ligue 1 Domenica 18 ottobre, ore 15:00 CazéTV via YouTube (Brasile) Le Havre-Auxerre Ligue 1 Domenica 18 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Lorient-Monaco Ligue 1 Domenica 18 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Paris FC-Rennes Ligue 1 Domenica 18 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Lione-Nizza Ligue 1 Domenica 18 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Osasuna-Racing Santander LaLiga Domenica 18 ottobre, ore 14:00 Setanta Sports (Filippine), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 2 (Romania) Celta Vigo-Alavés LaLiga Domenica 18 ottobre, ore 16:15 Setanta Sports (Filippine), Digi Sport 3 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 4 via Orange TV (Romania) Málaga-Real Sociedad LaLiga Domenica 18 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine), Digi Sport 3 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 4 via Orange TV (Romania) Real Madrid-Siviglia LaLiga Domenica 18 ottobre, ore 21:00 Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania) Bayer Leverkusen-Friburgo Bundesliga Domenica 18 ottobre, ore 15:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), ABEMA (Giappone), Digi Sport 4 (Romania), Canal GOAT via YouTube (Brasile), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania) Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim Bundesliga Domenica 18 ottobre, ore 17:30 Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), DAZN (Canada), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 4 (Romania)

Nella nostra pagina dedicata trovi le informazioni più aggiornate sulle partite di Serie A e degli altri principali campionati, con i canali gratuiti che le trasmettono e i modi per guardarle.

Sblocca il calcio in streaming gratis dall'estero Attiva NordVPN

Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75% Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer, telefono, tablet o smart TV Connettiti al server giusto: ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro nel palinsesto e fai partire la diretta gratuita

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Qui sotto abbiamo raccolto i canali con calcio in diretta gratis, con l’indicazione del paese del server da scegliere nella VPN e delle competizioni presenti nel palinsesto di ciascuna emittente.

Dalla Serie A alla Premier League, passando per LaLiga e gli altri tornei, pochi passaggi bastano per raggiungere le dirette gratuite delle emittenti estere. Un controllo prima del calcio d'inizio resta però utile per capire chi manda in onda la gara che ti interessa, dato che la copertura delle partite varia da un canale all'altro.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League TV8 Italia Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

Guarda le partite in streaming gratis dall'estero Ottieni NordVPN a -75%

Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

NordVPN – velocità elevate e migliaia di server ideali per lo streaming Surfshark – tiene bene la connessione e non pone un tetto ai dispositivi Proton VPN – la scelta giusta quando la riservatezza viene prima di tutto

Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

In Italia, per seguire il pallone in diretta, nella maggior parte dei casi occorre un abbonamento a DAZN o Sky, e nell’arco di una stagione la spesa pesa parecchio sul bilancio. Parecchie emittenti estere, invece, mandano in onda gratuitamente un gran numero di gare dei principali campionati.

Dall'Italia, però, quelle dirette gratuite restano fuori portata.

Il motivo porta un nome preciso, geoblocking: la piattaforma legge l'indirizzo IP e ferma il player quando la connessione proviene da un paese diverso da quello dell’emittente. CBS Sports Golazo Network, ad esempio, richiede un IP statunitense, mentre Digi Sport apre lo streaming solo a chi risulta collegato dalla Romania.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Con una VPN attiva, il traffico passa invece da un server collocato nel paese dell'emittente: gli USA nel caso di CBS Sports Golazo Network, la Romania per Digi Sport. A quel punto il player rileva un indirizzo IP locale, il geoblocco non scatta e la diretta si avvia senza intoppi.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN

C'è poi un vantaggio in più sul fronte della sicurezza, perché la crittografia del traffico mette al riparo i tuoi dati su hotspot pubblici, reti condivise e collegamenti di dubbia affidabilità.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Il televisore di casa non è l'unica strada per seguire una gara. Con la VPN configurata sul telefono lo streaming gratuito ti segue ovunque. Tra Android e iOS cambia qualche schermata, ma i passaggi da seguire restano gli stessi.

Scarica la VPN: su Google Play o App Store cerca un provider sicuro, come NordVPN o Surfshark, e installalo Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che trasmette la gara in chiaro, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network oppure Romania per Digi Sport Apri il canale: entra nell'app o nel sito del broadcaster, oppure passa da YouTube quando la diretta è su un canale della piattaforma Tocca Play: individua l'incontro e guardalo dove ti trovi, con una connessione stabile

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

Spendere zero fa gola, eppure durante una diretta sportiva i limiti delle VPN gratuite saltano fuori quasi subito. Di solito parliamo di poche località disponibili, banda ridotta e sicurezza a metà, con blocchi improvvisi e immagine che peggiora proprio quando la partita si decide. Va poi considerato un aspetto meno visibile: una parte dei servizi gratuiti si finanzia registrando e rivendendo a terzi le abitudini di navigazione degli utenti.

Quando in programma ci sono la Serie A e i tornei stranieri, meglio affidarsi a un operatore solido, che garantisca dirette stabili e protegga davvero i dati personali: il nostro consiglio va a NordVPN. Tra prova gratuita su mobile e rimborso garantito entro 30 giorni, hai tutto il tempo per valutarlo e farti rimborsare se il servizio non ti convince.

Guarda lo sport gratis in modo sicuro con NordVPN Usa NordVPN per nascondere il tuo indirizzo IP, guardare gratis lo sport ovunque e mantenere completamente riservate le tue scelte di intrattenimento. cybernews® score 4.9 /5 Sicura e riservata

Velocissima

Ampia scelta di server Acquista NordVPN

Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?

Sì. Sul grande schermo la VPN supera allo stesso modo i limiti territoriali e sblocca emittenti gratuite del calibro di CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. Ecco come procedere:

Passo 1: installa la VPN . Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, la soluzione è configurare il servizio sul router, così il televisore trova una rete Wi-Fi già protetta.

. Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, la soluzione è configurare il servizio sul router, così il televisore trova una rete Wi-Fi già protetta. Passo 2: connettiti a un server . Indica il paese dell'emittente, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network oppure Romania per Digi Sport.

. Indica il paese dell'emittente, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network oppure Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Avvia l’app del broadcaster oppure raggiungi il suo sito dal browser del televisore e fai partire la diretta.

Se la VPN sul televisore dà problemi, restano due soluzioni immediate:

Usa Chromecast o AirPlay : bastano pochi tocchi per duplicare sul televisore lo schermo del telefono o del portatile.

: bastano pochi tocchi per duplicare sul televisore lo schermo del telefono o del portatile. Usa un cavo HDMI: collega il computer alla TV e goditi la gara sul grande schermo, senza configurazioni macchinose.

Partita del giorno – domenica 18 ottobre 2026: Juventus-Lazio

Alle 20:45 l'Allianz Stadium di Torino ospita Juventus-Lazio, incontro di Serie A 2026/27. La Juventus, con Luciano Spalletti squalificato e il vice Marco Domenichini in panchina, affronta la Lazio di Gennaro Gattuso.

L’ultimo turno ha lasciato alla Juventus un 1-1 sul campo del Cagliari. Tutt'altro umore in casa Lazio, che all'Olimpico ha regolato 3-1 il Monza con i gol di Tavares, Isaksen e Pinamonti: quinto successo in sei giornate, quota 16 punti e aggancio all'Inter in testa alla classifica. Davanti ci sono quindi i bianconeri frenati da un pareggio e una squadra ospite in piena corsa nelle posizioni di vertice.

I tifosi italiani possono seguire la partita solo con un abbonamento a DAZN. Oltreconfine, invece, Juventus-Lazio arriva gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria) e Prima Sport 3 via Orange TV (Romania). Dall'Italia è sufficiente collegare la VPN a un server situato in uno di questi paesi.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Domenica 18 ottobre i canali gratuiti propongono quattro appuntamenti di Serie A: Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio. Accanto alla Serie A scorrono anche Premier League, LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga, con molte gare raggiungibili tramite VPN.

Per aggirare il geoblocco serve una VPN affidabile: imposta un server nel paese dell’emittente, ad esempio negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport, e apri poi il canale segnalato in tabella accanto alla gara scelta. Fra i servizi testati, NordVPN spicca per velocità e facilità d’uso: attivalo qualche minuto prima del calcio d’inizio.

Le migliori offerte settimanali di VPN: Più popolari 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto 4.5 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -70% SCONTO Offerte Ottieni lo sconto

Potrebbe interessarti anche

Domande frequenti