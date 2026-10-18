Calcio streaming gratis oggi – 18 ottobre
I nostri esperti di cybersecurity e giornalisti interni, noti per importanti report come The Mother of All Breaches, conducono test trasparenti e imparziali sui VPN, accompagnati da analisi approfondite.
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|Partita
|Campionato
|Data e orario (ora italiana)
|Canali gratuiti
|Udinese-Lecce
|Serie A
|Domenica 18 ottobre, ore 12:30
|Digi Sport 4 (Romania), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|Fiorentina-Como
|Serie A
|Domenica 18 ottobre, ore 15:00
|CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 1 (Romania), Prima Sport 1 via Orange TV (Romania)
|Milan-Atalanta
|Serie A
|Domenica 18 ottobre, ore 18:00
|Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|Juventus-Lazio
|Serie A
|Domenica 18 ottobre, ore 20:45
|CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania)
|Brighton-Crystal Palace
|Premier League
|Domenica 18 ottobre, ore 16:00
|Setanta Sports (Filippine)
|Bournemouth-Sunderland
|Premier League
|Domenica 18 ottobre, ore 16:00
|Setanta Sports (Filippine)
|Leeds-Manchester United
|Premier League
|Domenica 18 ottobre, ore 16:00
|Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), CazéTV via YouTube (Brasile)
|Nottingham Forest-Arsenal
|Premier League
|Domenica 18 ottobre, ore 18:30
|Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian)
|Angers-Marsiglia
|Ligue 1
|Domenica 18 ottobre, ore 15:00
|CazéTV via YouTube (Brasile)
|Le Havre-Auxerre
|Ligue 1
|Domenica 18 ottobre, ore 17:15
|CazéTV via YouTube (Brasile)
|Lorient-Monaco
|Ligue 1
|Domenica 18 ottobre, ore 17:15
|CazéTV via YouTube (Brasile)
|Paris FC-Rennes
|Ligue 1
|Domenica 18 ottobre, ore 17:15
|CazéTV via YouTube (Brasile)
|Lione-Nizza
|Ligue 1
|Domenica 18 ottobre, ore 20:45
|CazéTV via YouTube (Brasile)
|Osasuna-Racing Santander
|LaLiga
|Domenica 18 ottobre, ore 14:00
|Setanta Sports (Filippine), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 2 (Romania)
|Celta Vigo-Alavés
|LaLiga
|Domenica 18 ottobre, ore 16:15
|Setanta Sports (Filippine), Digi Sport 3 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 4 via Orange TV (Romania)
|Málaga-Real Sociedad
|LaLiga
|Domenica 18 ottobre, ore 18:30
|Setanta Sports (Filippine), Digi Sport 3 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 4 via Orange TV (Romania)
|Real Madrid-Siviglia
|LaLiga
|Domenica 18 ottobre, ore 21:00
|Setanta Sports (Filippine), İdman TV (Azerbaigian), Digi Sport 2 (Romania), CazéTV via YouTube (Brasile), Prima Sport 2 via Orange TV (Romania)
|Bayer Leverkusen-Friburgo
|Bundesliga
|Domenica 18 ottobre, ore 15:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), ABEMA (Giappone), Digi Sport 4 (Romania), Canal GOAT via YouTube (Brasile), Prima Sport 3 via Orange TV (Romania)
|Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim
|Bundesliga
|Domenica 18 ottobre, ore 17:30
|Bundesliga via YouTube (Irlanda), Fandango (USA), DAZN (Canada), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 4 (Romania)
Nella nostra pagina dedicata trovi le informazioni più aggiornate sulle partite di Serie A e degli altri principali campionati, con i canali gratuiti che le trasmettono e i modi per guardarle.
Come guardare il calcio gratis con una VPN
- Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75%
- Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, che sia computer, telefono, tablet o smart TV
- Connettiti al server giusto: ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport
- Apri il sito o l'app del canale: individua l'incontro nel palinsesto e fai partire la diretta gratuita
Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?
Qui sotto abbiamo raccolto i canali con calcio in diretta gratis, con l’indicazione del paese del server da scegliere nella VPN e delle competizioni presenti nel palinsesto di ciascuna emittente.
Dalla Serie A alla Premier League, passando per LaLiga e gli altri tornei, pochi passaggi bastano per raggiungere le dirette gratuite delle emittenti estere. Un controllo prima del calcio d'inizio resta però utile per capire chi manda in onda la gara che ti interessa, dato che la copertura delle partite varia da un canale all'altro.
|Canale gratuito
|Paese
|Competizioni
|Digi Sport
|Romania
|Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1
|CBS Sports Golazo Network
|USA
|Serie A, Champions League
|Fandango
|USA
|Bundesliga
|Canal GOAT
|Brasile
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|CazéTV
|Brasile
|Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga
|OneFootball
|India, Myanmar
|Bundesliga, 2. Bundesliga
|ABEMA
|Giappone
|Serie A, Bundesliga, Ligue 1
|Sporty TV
|Nigeria
|Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League
|SRF 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League, Conference League
|RTL Zwee
|Lussemburgo
|Champions League
|ServusTV
|Austria
|Europa League, Coppa di Germania
|İdman TV
|Azerbaigian
|LaLiga, Premier League, Ligue 1
|VTM 2
|Belgio
|Champions League
|RTÉ 2
|Irlanda
|Champions League
|Virgin Media Two
|Irlanda
|Champions League
|Club RTL
|Belgio
|Champions League
|RTS 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League
|RSI LA 2
|Svizzera
|Champions League, Europa League
|bTV Action
|Bulgaria
|Champions League, Europa League
|HRT 2
|Croazia
|Champions League
|Mega TV
|Grecia
|Champions League
|RTS
|Serbia
|Champions League
|TRT 1
|Turchia
|Champions League, Europa League
|TRT Spor
|Turchia
|Champions League, Europa League
|CBC Sport
|Azerbaigian
|Champions League, Europa League
|TV8
|Italia
|Champions League, Europa League
|Qazsport
|Kazakistan
|Champions League, Europa League
|İctimai TV
|Azerbaigian
|Champions League, Europa League
|RTBF
|Belgio
|Europa League
|BBC iPlayer
|Regno Unito
|Bundesliga
|Bundesliga (via YouTube)
|Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India
|Bundesliga
|SABC
|Sudafrica
|Bundesliga, Premier League
Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming
- NordVPN – velocità elevate e migliaia di server ideali per lo streaming
- Surfshark – tiene bene la connessione e non pone un tetto ai dispositivi
- Proton VPN – la scelta giusta quando la riservatezza viene prima di tutto
Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?
In Italia, per seguire il pallone in diretta, nella maggior parte dei casi occorre un abbonamento a DAZN o Sky, e nell’arco di una stagione la spesa pesa parecchio sul bilancio. Parecchie emittenti estere, invece, mandano in onda gratuitamente un gran numero di gare dei principali campionati.
Dall'Italia, però, quelle dirette gratuite restano fuori portata.
Il motivo porta un nome preciso, geoblocking: la piattaforma legge l'indirizzo IP e ferma il player quando la connessione proviene da un paese diverso da quello dell’emittente. CBS Sports Golazo Network, ad esempio, richiede un IP statunitense, mentre Digi Sport apre lo streaming solo a chi risulta collegato dalla Romania.
Con una VPN attiva, il traffico passa invece da un server collocato nel paese dell'emittente: gli USA nel caso di CBS Sports Golazo Network, la Romania per Digi Sport. A quel punto il player rileva un indirizzo IP locale, il geoblocco non scatta e la diretta si avvia senza intoppi.
C'è poi un vantaggio in più sul fronte della sicurezza, perché la crittografia del traffico mette al riparo i tuoi dati su hotspot pubblici, reti condivise e collegamenti di dubbia affidabilità.
Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)
Il televisore di casa non è l'unica strada per seguire una gara. Con la VPN configurata sul telefono lo streaming gratuito ti segue ovunque. Tra Android e iOS cambia qualche schermata, ma i passaggi da seguire restano gli stessi.
- Scarica la VPN: su Google Play o App Store cerca un provider sicuro, come NordVPN o Surfshark, e installalo
- Connettiti al server giusto: scegli il paese dell'emittente che trasmette la gara in chiaro, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network oppure Romania per Digi Sport
- Apri il canale: entra nell'app o nel sito del broadcaster, oppure passa da YouTube quando la diretta è su un canale della piattaforma
- Tocca Play: individua l'incontro e guardalo dove ti trovi, con una connessione stabile
Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?
Spendere zero fa gola, eppure durante una diretta sportiva i limiti delle VPN gratuite saltano fuori quasi subito. Di solito parliamo di poche località disponibili, banda ridotta e sicurezza a metà, con blocchi improvvisi e immagine che peggiora proprio quando la partita si decide. Va poi considerato un aspetto meno visibile: una parte dei servizi gratuiti si finanzia registrando e rivendendo a terzi le abitudini di navigazione degli utenti.
Quando in programma ci sono la Serie A e i tornei stranieri, meglio affidarsi a un operatore solido, che garantisca dirette stabili e protegga davvero i dati personali: il nostro consiglio va a NordVPN. Tra prova gratuita su mobile e rimborso garantito entro 30 giorni, hai tutto il tempo per valutarlo e farti rimborsare se il servizio non ti convince.
Posso guardare il calcio sulla smart TV con una VPN?
Sì. Sul grande schermo la VPN supera allo stesso modo i limiti territoriali e sblocca emittenti gratuite del calibro di CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. Ecco come procedere:
- Passo 1: installa la VPN. Cerca l'app nello store della smart TV; in assenza di una versione compatibile, la soluzione è configurare il servizio sul router, così il televisore trova una rete Wi-Fi già protetta.
- Passo 2: connettiti a un server. Indica il paese dell'emittente, ad esempio USA per CBS Sports Golazo Network oppure Romania per Digi Sport.
- Passo 3: apri il canale online. Avvia l’app del broadcaster oppure raggiungi il suo sito dal browser del televisore e fai partire la diretta.
Se la VPN sul televisore dà problemi, restano due soluzioni immediate:
- Usa Chromecast o AirPlay: bastano pochi tocchi per duplicare sul televisore lo schermo del telefono o del portatile.
- Usa un cavo HDMI: collega il computer alla TV e goditi la gara sul grande schermo, senza configurazioni macchinose.
Partita del giorno – domenica 18 ottobre 2026: Juventus-Lazio
Alle 20:45 l'Allianz Stadium di Torino ospita Juventus-Lazio, incontro di Serie A 2026/27. La Juventus, con Luciano Spalletti squalificato e il vice Marco Domenichini in panchina, affronta la Lazio di Gennaro Gattuso.
L’ultimo turno ha lasciato alla Juventus un 1-1 sul campo del Cagliari. Tutt'altro umore in casa Lazio, che all'Olimpico ha regolato 3-1 il Monza con i gol di Tavares, Isaksen e Pinamonti: quinto successo in sei giornate, quota 16 punti e aggancio all'Inter in testa alla classifica. Davanti ci sono quindi i bianconeri frenati da un pareggio e una squadra ospite in piena corsa nelle posizioni di vertice.
I tifosi italiani possono seguire la partita solo con un abbonamento a DAZN. Oltreconfine, invece, Juventus-Lazio arriva gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania), Sporty TV via YouTube (Nigeria) e Prima Sport 3 via Orange TV (Romania). Dall'Italia è sufficiente collegare la VPN a un server situato in uno di questi paesi.
Inizia a guardare il calcio gratis oggi
Domenica 18 ottobre i canali gratuiti propongono quattro appuntamenti di Serie A: Udinese-Lecce, Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio. Accanto alla Serie A scorrono anche Premier League, LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga, con molte gare raggiungibili tramite VPN.
Per aggirare il geoblocco serve una VPN affidabile: imposta un server nel paese dell’emittente, ad esempio negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport, e apri poi il canale segnalato in tabella accanto alla gara scelta. Fra i servizi testati, NordVPN spicca per velocità e facilità d’uso: attivalo qualche minuto prima del calcio d’inizio.
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Domande frequenti
Dove posso guardare la Serie A e il calcio gratis in diretta?
Diverse emittenti propongono calcio in diretta senza costi, da Digi Sport (Romania) a CBS Sports Golazo Network (USA), passando per ABEMA (Giappone) e Sporty TV (Nigeria). Ogni accordo vale però solo entro determinati confini, per cui il geoblocking taglia fuori chi guarda da altri paesi. La soluzione sta nel collegare una VPN come NordVPN a un server situato nel paese dell'emittente, così la diretta si apre anche dall'Italia.
Ho bisogno di una VPN per guardare il calcio gratis?
Nella maggior parte dei casi, sì. Le emittenti estere che offrono gratuitamente la Serie A e altre sfide circoscrivono lo streaming al territorio su cui detengono i diritti. Con la VPN la tua connessione risulta invece partire proprio da quel paese. In caso contrario, la riproduzione si blocca su quasi tutti i player.
Quali sono i migliori siti di streaming calcio gratis?
Alcuni dei migliori canali che trasmettono calcio gratis sono elencati nella tabella dei canali gratuiti di questa guida. Parliamo di emittenti ufficiali, con dirette di buona qualità: prima di impostare la VPN, controlla quale canale manda in onda la partita di oggi che vuoi seguire.
Qual è la migliore VPN per guardare il calcio gratis?
Al primo posto nelle nostre valutazioni mettiamo NordVPN: migliaia di server, banda abbondante e crittografia solida rendono fluide le dirette sportive, con lag e interruzioni ridotti al minimo durante i match.