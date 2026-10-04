Gran Premio del Bahrain 2026 Data: Domenica 4 ottobre, ore 09:00 CEST Streaming gratuito: RSI (Svizzera, in italiano) VPN: NordVPN (attualmente scontata del 75%)

Il Mondiale di Formula 1 2026 arriva al Sepang International Circuit, in Malesia, per il Gran Premio del Bahrain, dal 2 al 4 ottobre. La gara partirà domenica 4 ottobre alle ore 09:00 CEST.

Andrea Kimi Antonelli arriva a Sepang dopo il complicato weekend di Baku, chiuso al quinto posto dopo un errore in Q1 e la partenza dalla sedicesima posizione. Il pilota Mercedes resta comunque leader del mondiale piloti, con il vantaggio su Russell ridotto a 66 punti dopo il dominio del compagno di squadra in Azerbaigian.

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Gran Premio del Bahrain di F1: aggiornamenti live

Verstappen Vince e Firma il Giro Più Veloce Max Verstappen conquista la vittoria e sigla anche il giro più veloce con il tempo di 1:38.220. Kimi Antonelli chiude brillantemente al secondo posto, seguito da Lewis Hamilton in terza posizione. Una prestazione dominante di Verstappen suggella un evento ricco di emozioni. Lindblad entra nella top 10 nel finale Giro 54 di 55: Arvid Lindblad guadagna la decima posizione superando Nico Hulkenberg, che scivola in P11. A un solo giro dal termine, Lindblad mantiene una posizione valida per i punti mentre la gara si avvia alla conclusione. Leclerc sale in quarta posizione Giro 53 di 55: Charles Leclerc supera Isack Hadjar e conquista la P4, facendo scendere Hadjar in quinta posizione. Leclerc rafforza la sua presenza nella top ten mentre la gara entra nelle sue ultime fasi. Hamilton sale terzo, Norris guadagna terreno Giro 52 di 55: Lewis Hamilton sale in P3 superando Isack Hadjar, che scende in P4. A centro gruppo, Lando Norris guadagna una posizione e passa in P9, mentre Nico Hulkenberg retrocede in P10. Le battaglie restano serrate mentre la gara si avvicina alla conclusione. Norris rientra nella top ten Al giro 51 di 55, Lando Norris torna nella top ten superando Arvid Lindblad per la decima posizione. Lindblad scende all’undicesimo posto mentre la gara si avvicina agli ultimi giri e la lotta per i punti si fa sempre più intensa. Il gruppo resta competitivo con poche tornate rimanenti. Giro 50: Variazione dei Gap tra i Piloti in Gara Al cinquantesimo giro su 55, diversi piloti hanno visto variare i loro distacchi dal leader: Lawson, Hamilton, Antonelli e Colapinto sono passati da meno di 1,0s a tra 1,0s e 2,0s, mentre il gap di Alonso è salito oltre i 2,0s. Gasly, Hadjar e Hulkenberg hanno ridotto il loro distacco a meno di 1,0s, indicando duelli serrati a centro gruppo. Bortoleto si è avvicinato, passando sopra da oltre 2,0s a tra 1,0s e 2,0s. Cambiamenti anche per Norris, Leclerc, Piastri, Stroll, Bearman, Sainz, Ocon e Lindblad, segnalando strategie in evoluzione a pochi giri dal termine. Il leader mantiene il controllo, ma il combattimento a centro gruppo si intensifica in questi giri finali. Grande Sconvolgimento nella Top Ten al Giro 49 Colpi di scena al giro 49 con diversi cambiamenti nella top ten. Lawson balza da P9 a P7, Hamilton risale fino a P4, mentre Russell scivola clamorosamente da P3 a P19. Guadagnano posizioni anche Leclerc, Piastri, Alonso, Hulkenberg e Lindblad. Norris esce dalla top ten scendendo da P8 a P11. Hadjar conquista il terzo posto salendo sul podio. Negli ultimi giri della gara, i leader consolidano le loro posizioni, ma la battaglia a metà gruppo resta accesa. Verstappen in testa a sette giri dal termine Il giro 48 di 55 scorre senza particolari eventi in pista. Max Verstappen mantiene il controllo della gara con 2,5 secondi di vantaggio in testa quando mancano pochi giri. Nessun incidente importante da segnalare in questo passaggio. Antonelli si avvicina al leader A otto giri dal traguardo, Kimi Antonelli riduce il distacco dal leader della gara di mezzo secondo. Il margine scende da oltre due secondi a ora tra uno e due secondi, segnalando una possibile sfida nel finale. La pressione in testa aumenta mentre la gara si avvicina alla conclusione. Cambiamenti nei Distacchi nelle Fasi Finali A 10 giri dal termine, i distacchi nelle prime posizioni stanno cambiando. George Russell regola il suo gap dal leader a 7,610 secondi, Kimi Antonelli modifica il suo margine a 2,283 secondi e Isack Hadjar porta il suo distacco a 16,083 secondi. Le fasi finali si preannunciano spettacolari mentre i piloti spingono per migliorare le proprie posizioni. Russell Passa alle Gomme Soft Al giro 45 su 55, George Russell opta per una mossa strategica passando dalle medie alle soft, probabilmente puntando a un ritmo migliore negli ultimi giri. Nel frattempo, Isack Hadjar effettua un altro pit stop e rientra in pista. Mancano solo 10 giri alla bandiera a scacchi. Giro 44: Verstappen sempre in testa giro tranquillo Giro 44 tranquillo; Max Verstappen resta al comando con 2.507 secondi di vantaggio. La gara si avvicina agli ultimi giri con posizioni stabili in testa. Giro 43: Diminuzioni di ritmo, Antonelli il più veloce Al giro 43 diversi piloti registrano forti cali di ritmo, con Verstappen che perde 34.393 secondi. Antonelli, Russell e Hadjar rallentano, mentre Kimi Antonelli segna il giro più veloce, evidenziando sia difficoltà che ottima velocità. Giro 42: Possibile safety car, Verstappen in testa I tempi sul giro calano bruscamente a tutto il gruppo al giro 42, indicando probabili condizioni di safety car. Max Verstappen mantiene il comando nella fase finale della gara. Bortoleto e Perez perdono ritmo al giro 41 Giro 41: Gabriel Bortoleto e Sergio Perez perdono molto tempo, rispettivamente 22,338 e 26,086 secondi. Oscar Piastri fa segnare il giro più veloce, mostrando un buon ritmo nonostante il calo generale nel gruppo. Verstappen In Testa alla Classifica del Giro 40 Max Verstappen realizza il miglior tempo al giro 40, mantenendo il suo vantaggio mentre si entra nella fase finale della gara di 55 giri. Bearman Più Veloce al Giro 39 Oliver Bearman migliora di 19.431 secondi e firma il giro più veloce al 39° passaggio. A 16 giri dalla fine, il giovane pilota aumenta il ritmo mentre la gara entra nella fase decisiva. Gasly recupera; Piastri veloce al giro 38 Pierre Gasly migliora di 22.461 secondi al giro 38, mentre Piastri mantiene il suo ritmo segnando un altro giro veloce. Bearman e Perez perdono terreno, accrescendo la lotta a centro classifica. Piastri costante; piccoli guadagni e cali continuano Giro 37: Oscar Piastri ancora il più veloce. Bortoleto e Perez migliorano leggermente, mentre Gasly e Bearman accusano pesanti perdite di ritmo. Il gruppo si compatta con l’evolversi delle strategie. Piastri Il Più Veloce Nonostante il Calo Degli Altri Mentre Gasly, Bortoleto, Perez e Colapinto rallentano al giro 36, Oscar Piastri segna il miglior tempo. Centrocampo combattuto in vista delle ultime 20 tornate. Norris e Bortoleto si rilanciano al 35° giro Lando Norris e Gabriel Bortoleto migliorano nettamente il passo, con Bortoleto che recupera ben 47,359 secondi. Verstappen firma il miglior tempo al giro 35 e resta al comando. Antonelli brilla; grandi guadagni al 34° giro Kimi Antonelli recupera 21,579 secondi e segna il miglior tempo al 34° giro. Bene anche Verstappen e Piastri, mentre Norris e Bortoleto arretrano. Cresce la lotta per le posizioni. Russell e Hulkenberg recuperano; aggiornamento giro 33 George Russell e Nico Hulkenberg trovano un gran ritmo al giro 33, con miglioramenti di 20,265 e 19,895 secondi. Al contrario, Verstappen e Piastri registrano cali importanti. Russell segna il miglior giro del circuito in questa tornata. Hamilton segna il giro più veloce al 32 Lewis Hamilton registra il giro più veloce della sessione in 100.178 secondi al giro 32. Mancano 23 giri e Hamilton dimostra un ottimo ritmo verso le fasi finali. Lawson in rimonta; Leclerc più veloce al giro 31 Liam Lawson registra un netto miglioramento di 20,269 secondi, mentre Hamilton, Russell e Alonso perdono tempo. Charles Leclerc segna il tempo migliore al giro 31. Siamo a 31 giri su 55, con la classifica che cambia mentre i piloti alternano prestazioni. Ocon e Albon recuperano, Leclerc il più veloce Giro 30: Lawson e Hamilton perdono tempo, mentre Esteban Ocon e Alexander Albon recuperano brillantemente, migliorando di oltre 20 secondi. Leclerc segna ancora il giro più veloce, restando vicino ai leader a metà gara. Leclerc e Lindblad in forte crescita Giro 29: Miglioramenti di Leclerc (19.639s) e Lindblad (20.019s), mentre Lawson, Ocon e Albon perdono terreno. Leclerc segna il giro migliore, indicando una possibile svolta. Verstappen rimane solido nella corsa. Diversi piloti rallentano, Verstappen il più veloce Giro 28: Rallentamenti per Leclerc, Stroll, Gasly, Ocon, Bearman, Albon, Sainz, Bortoleto e Lindblad; alcuni oltre gli 11 secondi. Verstappen segna il giro più veloce e consolida il comando a metà gara. Sainz Alza il Ritmo, Gli Altri Faticano Giro 27: Charles Leclerc, Lance Stroll e Arvid Lindblad rallentano nettamente, mentre Carlos Sainz ottiene un miglioramento di 20,751s e fa segnare il giro più veloce. Sainz si lancia all'attacco mentre gli altri cedono. Gasly si riprende, Sainz fatica Giro 26: Pierre Gasly ritrova il ritmo con un miglioramento di 19,382 secondi, mentre Carlos Sainz perde 11,075 secondi. Anche Bearman perde tempo in questo giro. Max Verstappen torna a segnare il giro più veloce e resta il riferimento davanti. Bearman brilla con il giro più veloce Giro 25: Pierre Gasly e Carlos Sainz registrano cali di ritmo evidenti, mentre Oliver Bearman si riprende brillantemente con un miglioramento di 21,947 secondi e segna il giro più veloce. Anche Sergio Perez migliora, ma il calo di Gasly di 11,397 secondi è notevole. Norris e Antonelli aumentano il ritmo Giro 24: Lando Norris migliora di 1,325s e Kimi Antonelli di 1,323s; Gasly e Bearman rallentano, anche Perez perde tempo. Verstappen continua il passo forte, segnando un altro giro veloce. Antonelli e Bearman Perdon Velocità Giro 23: Kimi Antonelli (-1.747s) e Oliver Bearman (-6.631s) registrano un netto calo di passo. Nico Hulkenberg migliora di 1.598s, mentre Arvid Lindblad perde 1.316s. Verstappen segna ancora il giro più veloce. Perez Recupera, Verstappen Ancora Il Più Veloce Giro 22: Nico Hulkenberg perde 1,326s, ma Sergio Perez recupera con 22,798s di miglioramento. Max Verstappen è implacabile, segna ancora il giro più veloce e allunga in testa. Lawson e Perez perdono ritmo, Verstappen davanti Giro 21: Calo di ritmo importante per Liam Lawson (1,399s) e Sergio Perez (14,464s), forse per problemi o strategia. Verstappen ancora il più veloce e mantiene la testa. Perez perde, Verstappen sempre veloce Giro 20: Perez perde 8,37 secondi, Lindblad guadagna 1,14 secondi. Verstappen segna ancora il giro più veloce e resta in testa. Perez recupera, Verstappen ancora il più veloce Giro 19: Perez recupera con un miglioramento di 22,19 secondi, Stroll guadagna 1,06 secondi. Verstappen continua a segnare il giro più veloce mentre il gruppo si assesta. Verstappen in testa, Perez rallenta Giro 18: Perez perde 11,43 secondi, anche Leclerc e Stroll rallentano. Verstappen continua a segnare giri veloci. Albon Recupera, Perez Retrocede Giro 17: Albon guadagna 19,57s. Perez perde 8,41s. Verstappen segna ancora il miglior tempo. Alonso migliora, Verstappen ancora il più veloce Giro 16: Alonso recupera 1,33 secondi, Bortoleto migliora di 30, mentre Albon perde 11,56. Verstappen continua a segnare giri veloci. Verstappen davanti con giro veloce Giro 15: Verstappen segna il miglior tempo con un miglioramento di 1,029 secondi. Norris, Hamilton, Leclerc e altri avanzano, mentre Albon e Bortoleto rallentano. Migliorie anche per Perez e Lindblad. Il ritmo di gara cresce. Verstappen Segna Un'Altra Giro Veloce Giro 14: Verstappen si migliora di 1.229s e resta al comando. Anche Lawson, Norris, Leclerc, Stroll e altri abbassano i tempi. Bortoleto cala di 4,57s. Il gruppo aumenta il ritmo dopo una partenza cauta. Tutti trovano il passo, Verstappen il più veloce Giro 13: Significativi miglioramenti tra i piloti. Verstappen guadagna 1,393 secondi e firma il giro più veloce. Anche Norris, Hamilton, Leclerc, Stroll, Alonso e altri crescono, Sainz recupera 15,3 secondi. La gara si anima dopo la fase di calma. Gara Calma, Verstappen Ancora Davanti Giro 12 di 55. Nessun cambiamento rilevante, la gara resta tranquilla. Verstappen resta leader. Verstappen Al Comando in Fase Tranquilla Giro 11 su 55. La gara prosegue tranquilla, condizioni invariate dal giro 2. Verstappen resta davanti, schieramento stabile. Giro 10: Tutto Invariato Passa il 10° giro su 55 con un clima ancora calmo e probabilmente neutralizzato dal secondo giro. Max Verstappen resta al comando, il gruppo attende la ripresa piena della gara. Fase Calma: Verstappen Imbattuto Giro 9 di 55 senza variazioni, la gara prosegue in modo tranquillo, probabilmente sotto regime neutralizzato dal giro 2. Verstappen rimane comodamente in testa. Fase neutralizzata continua Giro 8 di 55 e la fase neutra persiste, probabilmente in corso dalla seconda tornata. Max Verstappen resta al comando mentre il gruppo attende la ripresa della gara. Situazione di Gara: Giro 7 Ancora Calmo Giro 7 su 55 ancora in fase tranquilla, probabili condizioni neutralizzate dal giro 2. Verstappen resta in testa, in attesa che la gara riprenda ritmo. Verstappen ancora al comando sotto neutralizzazione Giro 6 di 55: Il gruppo resta calmo, segno di condizioni neutralizzate dopo il calo dei tempi al giro 2. Max Verstappen domina in testa. Tiene la fase neutralizzata Giro 5 di 55 e la fase calma prosegue, probabilmente sotto neutralizzazione da giro 2. Max Verstappen rimane davanti al gruppo. Situazione invariata, Verstappen in testa Giro 4 di 55, gara sempre calma dal giro 2 forse in regime di neutralizzazione. Verstappen conserva la leadership, senza cambi tra i primi. Fase tranquilla: Verstappen davanti Giro 3 di 55 ancora calmo, situazione neutralizzata dal giro 2. Verstappen comanda con il gruppo compatto. Verstappen in Testa, Cala il Ritmo Il secondo giro su 55 registra un netto calo dei tempi per tutti, segno di potenziale safety car in pista. Max Verstappen prende il comando con il gruppo verosimilmente ancora neutralizzato. Bearman detta il ritmo iniziale Giro 1 di 55 completato. Oliver Bearman segna il miglior tempo nel giro d'apertura, lasciando subito il segno. I piloti cercano ora il ritmo in questo avvio. Tutti Gli Occhi sulla Partenza e sul Ritmo Iniziale La gara parte con Max Verstappen in pole, subito sotto pressione da Lewis Hamilton e Kimi Antonelli in curva 1. Più indietro, Liam Lawson e Fernando Alonso puntano a risalire dalla P11 e P12 con ottimi giri iniziali. Il primo stint e le strategie della finestra dei pit-stop saranno cruciali per determinare l’ordine di gara nelle fasi iniziali. Restate con noi mentre i piloti si contendono le posizioni su questo circuito iconico. Importanza della Strategia degli Pneumatici nel GP del Bahrain Il Gran Premio del Bahrain è noto per mettere a dura prova i piloti con alte temperature dell’asfalto e cambi di grip, rendendo fondamentale la gestione delle gomme e la strategia sulle 56 tornate. Storicamente, una buona qualifica e un passo gara costante sono decisivi per il successo su questo circuito. Aggiornamento Griglia di Partenza Le posizioni ufficiali di qualifica e le informazioni sulla griglia di partenza non sono attualmente disponibili. Forniremo un riepilogo completo non appena i dati saranno pubblicati. Restate sintonizzati per tutti gli ultimi aggiornamenti dal weekend di gara.

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Calendario Formula 1 2026

Dopo la tappa di Baku, il calendario di Formula 1 2026 prosegue con il Gran Premio del Bahrain a Sepang, in Malesia. Con una VPN puoi seguire gratuitamente in streaming le prossime tappe del Mondiale di Formula 1. Ecco il calendario delle gare rimanenti in stagione:

Data Gran Premio Circuito 4 ottobre Gran Premio del Bahrain Sepang International Circuit 11 ottobre Gran Premio di Singapore Marina Bay Street Circuit 25 ottobre Gran Premio degli Stati Uniti Circuit of the Americas 1° novembre Gran Premio del Messico Autódromo Hermanos Rodríguez 8 novembre Gran Premio del Brasile Autódromo José Carlos Pace 21 novembre Gran Premio di Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 29 novembre Gran Premio del Qatar Lusail International Circuit 6 dicembre Gran Premio di Abu Dhabi Yas Marina Circuit

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Considerazioni finali

Il Gran Premio del Bahrain porta la Formula 1 sul Sepang International Circuit in Malesia: un tracciato permanente di 5,543 km inaugurato nel 1999 e considerato uno dei banchi di prova più completi del calendario.

Lunghi rettilinei, zone di frenata severe e curve veloci in appoggio permettono più linee di gara, mentre la gestione del carico aerodinamico cambia da settore a settore. Caldo intenso, umidità e improvvisi rovesci tropicali possono trasformare le condizioni in pochi istanti.

In Italia la diretta resta a pagamento su Sky Sport F1 e NOW, mentre RSI in Svizzera la trasmette gratis online: basta una VPN con server svizzero per seguirla dall'Italia. A Sepang, il GP del Bahrain diventa per Antonelli l'occasione immediata per reagire e difendere una leadership ridotta, ma ancora pesante.

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