La stagione 2025 di Formula 1 è in pieno svolgimento e uno degli appuntamenti più attesi è il Gran Premio d’Olanda, che si terrà dal 29 al 31 agosto sullo storico circuito di Zandvoort. I migliori piloti del mondo si sfideranno per conquistare punti fondamentali per il campionato..

In Italia, i diritti di trasmissione appartengono a piattaforme a pagamento, ma non tutti i fan sono disposti a pagare un abbonamento premium. Fortunatamente, esistono canali stranieri che trasmettono gratuitamente, come RSI in Svizzera e ORF in Austria.

Il problema? Queste emittenti sono soggette a restrizioni geografiche e non sono accessibili direttamente dall’Italia. È qui che entra in gioco l’uso di una VPN: ti consente di connetterti a un server del Paese in cui la trasmissione è disponibile e accedere legalmente allo streaming.

In questa guida ti spieghiamo quali canali trasmettono gratuitamente il GP d’Olanda di F1 e come accedervi in pochi semplici passaggi.

Dove posso guardare gratis il GP d'Olanda di F1?

Ecco i canali internazionali che trasmettono la gara in chiaro:

RSI (Svizzera)

(Svizzera) ORF (Austria)

(Austria) RTBF (Belgio)

(Belgio) RTL Zwee (Lussemburgo)

(Lussemburgo) BandPlay (Brasile)

Con una VPN, puoi connetterti a uno di questi Paesi e goderti la diretta senza dover sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

Guida per vedere gratis il GP d'Olanda 2025

I diritti TV della Formula 1 variano da Paese a Paese, e molte trasmissioni sono bloccate al di fuori del territorio nazionale. Con una VPN, puoi cambiare il tuo indirizzo IP e accedere a emittenti gratuite come RSI e ORF:

Scegli una VPN con crittografia avanzata e una rete ampia di server. Una delle migliori è Surfshark, disponibile con sconti fino al 87%. Installa l’app della VPN sul tuo dispositivo. Connettiti a un server nel Paese desiderato (Austria per ORF, Svizzera per RSI). Visita il sito ufficiale dell’emittente e guarda il GP dei Paesi Bassi in diretta e senza costi!

Le migliori VPN per guardare la Formula 1 gratis

NordVPN: veloce, affidabile, perfetta per F1 in HD. Surfshark: economica e consente dispositivi illimitati. Proton VPN: versione gratuita con funzionalità di base. ExpressVPN: connessioni stabili e ad alta velocità. CyberGhost VPN: interfaccia semplice e ottimizzata per lo streaming.

Come vedere gratis il GP d'Olanda su RSI

Invece di pagare un abbonamento a un servizio streaming, puoi usare una VPN per accedere ai canali internazionali in chiaro e in italiano come RSI (Svizzera).

Ecco come fare:

Connettiti a un server VPN in Svizzera. Vai sul sito ufficiale di RSI. Accedi alla sezione streaming live. Goditi la diretta del GP dei Paesi Bassi gratuitamente!

Ho provato io stesso con Surfshark e sono riuscito a guardare la gara su RSI senza interruzioni.

Calendario Formula 1 2025

Con una VPN puoi seguire tutte le gare della stagione in diretta e gratuitamente, accedendo alle trasmissioni internazionali.

Ecco un riepilogo delle prossime gare:

Data Gran Premio 31 agosto GP d'Olanda 07 settembre GP d’Italia 21 settembre GP dell’Azerbaigian 05 ottobre GP di Singapore 19 ottobre GP degli Stati Uniti

Resta aggiornato con la nostra guida streaming F1 per non perderti neanche una gara!

Posso usare una VPN gratuita per guardare la Formula 1?

Ho testato diverse VPN gratuite. Funzionano sulla carta, ma quasi mai garantiscono stabilità sufficiente per godersi una gara intera. I problemi principali:

Connessioni lente

Pochi server disponibili

Interruzioni frequenti

Inoltre, molte VPN gratuite tracciano la tua attività o mostrano pubblicità invasive, compromettendo la tua privacy.

L’unica alternativa accettabile è la versione gratuita di Proton VPN, ma è limitata a pochi Paesi e solitamente non consente l’accesso a canali come ORF o SRF.

Se vuoi davvero guardare la Formula 1 in diretta, vale la pena investire in una VPN premium come Surfshark: alta qualità di trasmissione, velocità stabile, nessuna interruzione.

Prova senza rischi? Surfshark parte da soli €1.99/mese e offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Così puoi guardare il GP dei Paesi Bassi gratis e ottenere un rimborso se non sei soddisfatto.

Posso vedere altri sport gratis con una VPN?

Sì. Con una VPN puoi accedere a trasmissioni gratuite di moltissimi sport: il calcio come la Serie A e la Premier League, nonché la MotoGP e tanto altro — tutto da canali stranieri in chiaro.

Conclusione

Il Gran Premio d’Olanda 2025 sarà uno dei momenti più emozionanti della stagione di F1. Questa guida ti aiuta a guardarlo gratis, in modo legale e sicuro. Le VPN sono ormai strumenti essenziali per i fan dello sport: evitano abbonamenti costosi, superano i blocchi geografici e proteggono la tua privacy online.Il Gran Premio dei Paesi Bassi 2025 sarà uno dei momenti più emozionanti della stagione di F1. Questa guida ti aiuta a guardarlo gratis, in modo legale e sicuro. Le VPN sono ormai strumenti essenziali per i fan dello sport: evitano abbonamenti costosi, superano i blocchi geografici e proteggono la tua privacy online.

Con la giusta VPN puoi accedere a trasmissioni gratuite da tutto il mondo e vivere tutta l’adrenalina della Formula 1 senza interruzioni.

