Serie A 2026/27 Partita: Sassuolo vs Milan Data: Domenica 11 ottobre 2026, ore 18:00 Streaming gratuito: Digi Sport 3 (Romania) VPN: NordVPN con sconto fino al 75%

Domenica il Mapei Stadium di Reggio Emilia fa da cornice a Sassuolo-Milan, con i neroverdi di Alberto Aquilani chiamati a reggere l'urto dei rossoneri di Rúben Amorim in una gara che pesa già sulla classifica di entrambe le formazioni.

Dopo il 2-1 incassato in casa del Monza, il Sassuolo cerca una reazione immediata davanti al proprio pubblico. Di tutt'altro umore il Milan, che a San Siro ha liquidato il Lecce con un netto 3-0.

In Italia la diretta è su DAZN, mentre all'estero Digi Sport 3 la trasmette gratis in Romania e SportyNet la propone su YouTube in Brasile, con accesso consentito solo dai rispettivi Paesi. Per chi si chiede dove vedere Sassuolo-Milan in streaming gratis, una VPN è il modo più rapido per raggiungere le dirette gratuite dall'Italia.

Come vedere Sassuolo-Milan gratis: guida rapida

Scegli una VPN affidabile: se vuoi una diretta fluida e senza cali, il servizio che raccomandiamo è NordVPN (abbonati con il 75% di sconto) Installa l'app VPN: computer, smartphone, tablet o smart TV, scaricala sul dispositivo da cui guarderai Sassuolo-Milan Collegati a un server rumeno: con la Romania selezionata, Digi Sport riconosce la tua connessione come locale Apri Digi Sport 3: dal sito ufficiale o dall'app, cerca il canale che trasmette la partita Segui il match: a VPN attiva, puoi guardare Sassuolo-Milan in streaming gratis anche dall'Italia

Conviene scegliere una VPN gratuita? Il nostro consiglio è di evitarla: tra limiti di traffico, reti di server ridotte e velocità incostanti, la diretta rischia continui caricamenti. C'è poi chi finanzia il servizio gratuito sfruttando i dati di navigazione degli utenti.

Dove guardare Sassuolo-Milan in streaming gratis

Servizio Paese Tipo VPN necessaria Digi Sport 3 Romania Gratis Sì ✅ SportyNet (YouTube) Brasile Gratis Sì ✅

Senza un abbonamento italiano, il riferimento principale per Sassuolo-Milan è Digi Sport 3, con SportyNet su YouTube come alternativa dal Brasile. Entrambe le emittenti riservano la visione a chi si collega dal rispettivo Paese: se scegli un server VPN rumeno o brasiliano, la tua connessione rientra nell'area autorizzata e il blocco geografico smette di essere un ostacolo.

Le migliori VPN per vedere Sassuolo-Milan in streaming

NordVPN: la nostra preferita, con connessioni rapide e server ideali per lo streaming Surfshark: comoda su tanti dispositivi in contemporanea, regge bene le dirette senza cali Proton VPN: forte sul fronte della privacy, con una rete di server estesa a livello globale

Perché è necessaria una VPN per vedere la partita di Serie A gratis

Prima di avviare la diretta di Sassuolo-Milan, Digi Sport 3 verifica da dove proviene la connessione. Con un IP italiano, o comunque esterno alla Romania, scatta il geoblocking e lo streaming resta inaccessibile.

Digi Sport bloccato geograficamente fuori dalla Romania

Alla base ci sono i diritti TV: le emittenti li acquistano Paese per Paese e ne estendono i vincoli anche alle piattaforme web. Ecco perché, da fuori confine, gli eventi in palinsesto su Digi Sport non risultano accessibili.

Qui entra in gioco una VPN.

Collegandoti a un server VPN rumeno, sostituisci l'IP visibile con uno compatibile con la zona servita dall'emittente. A quel punto Digi Sport considera locale la connessione e sblocca Digi Sport 1, 2, 3 e 4, aggirando il limite imposto a chi accede dall'estero.

Digi Sport sbloccato con NordVPN connesso a un server rumeno

Nei test che abbiamo condotto con NordVPN, la diretta è scorsa fluida anche su smartphone e tablet, grazie a un collegamento stabile che riduce al minimo le interruzioni durante il match.

Posso usare una VPN gratuita per guardare Sassuolo-Milan su Digi Sport 3?

La nostra risposta è no. Spesso i servizi gratuiti offrono pochi server in Romania, inadatti a reggere un evento in diretta, rallentano nei momenti di maggiore traffico e faticano a superare le verifiche di Digi Sport. In una partita come Sassuolo-Milan, tutto ciò si traduce in immagini a scatti, buffering ricorrente e qualità video incostante.

Non sai se funziona? Prova NordVPN senza rischi: grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni, verifichi dall'Italia lo streaming gratis di Sassuolo-Milan su Digi Sport 3 e, se il servizio non ti convince, ottieni indietro l'intero importo.

Come vedere Sassuolo-Milan in streaming su smartphone

Scarica l'app VPN sul telefono – disponibile su App Store e Google Play Effettua il login e attiva la connessione cifrata Scegli un server rumeno per sbloccare Digi Sport 3 Avvia l'app Digi Sport – gratuita su App Store e Google Play – o vai su digisport.ro e seleziona Digi Sport 3 Segui Sassuolo-Milan in streaming gratis dal tuo smartphone

Digi Sport sbloccato su smartphone

Sblocca lo streaming gratuito sul tuo smartphone

Con la VPN guardi molto più sport, gratis e in sicurezza!

Sport in streaming senza confini: con una VPN puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi spesso presenti su canali esteri gratuiti come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette sportive restano legate a piattaforme a pagamento.

con una VPN puoi seguire Formula 1, MotoGP, Champions League, Wimbledon e altri eventi spesso presenti su canali esteri gratuiti come RSI (il canale svizzero in lingua italiana), Digi Sport in Romania o BBC iPlayer nel Regno Unito, mentre in Italia molte dirette sportive restano legate a piattaforme a pagamento. Più calcio a disposizione: servizi come Paramount+ USA offrono cataloghi diversi da quelli italiani; collegandoti a un server statunitense puoi verificarne i contenuti disponibili.

servizi come Paramount+ USA offrono cataloghi diversi da quelli italiani; collegandoti a un server statunitense puoi verificarne i contenuti disponibili. Controllo delle offerte estere: le condizioni economiche delle piattaforme di streaming cambiano da mercato a mercato, quindi una VPN ti aiuta a confrontare eventuali opzioni su servizi come DAZN.

le condizioni economiche delle piattaforme di streaming cambiano da mercato a mercato, quindi una VPN ti aiuta a confrontare eventuali opzioni su servizi come DAZN. Streaming più privato: la VPN cifra il traffico e protegge i dati personali, soprattutto quando guardi contenuti usando reti Wi-Fi pubbliche o poco affidabili.

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Considerazioni finali

Ancora senza sconfitte in campionato, il Milan vede nella trasferta di Reggio Emilia un banco di prova per dare continuità al proprio cammino. Contro il Lecce le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira hanno mostrato un attacco capace di colpire con interpreti diversi, mentre ai neroverdi serve una prestazione di carattere per invertire la rotta.

Basta un server rumeno attivo nella VPN per vedere Sassuolo-Milan in streaming gratis su Digi Sport 3 anche dall'Italia. Collegati qualche minuto prima del fischio d'inizio: così apri il canale e segui la diretta senza restrizioni geografiche.

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