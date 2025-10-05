Formule 1 2025 GP: Singapore Grand Prix Datum: 5 oktober 2025 Gratis kijken: ServusTV (Oostenrijk) VPN: NordVPN, momenteel 73% korting

Zondag 5 oktober dendert de Formule 1 door Marina Bay voor de GP van Singapore - de enige echte nachtrace op de kalender. Met 23 krappe bochten, tropische hitte en twee uur racen is dit de zwaarste race van het jaar. Oscar Piastri leidt met 324 punten, maar teamgenoot Norris (299 punten) en Verstappen (255 punten) zitten hem op de hielen.

In Nederland kun je deze race alleen via Viaplay kijken, maar waarom betalen als grote delen van Europa gratis meekijken? In Oostenrijk kun je terecht bij ServusTV, en in België bij RTBF. Singapore zonder paywall - gewoon genieten van nachtrace-spektakel.

Met een VPN heb je die gratis zenders binnen handbereik. Een VPN zoals NordVPN stel je binnen vijf minuten in. Simpelweg een Oostenrijkse server kiezen, ServusTV openen, en je hebt een plekje op de eerste rij. Geen gedoe met abonnementen, gewoon pure actie op je scherm.

De Singapore Grand Prix gratis kijken – De beste zenders

Hier kijk je de F1-race in Singapore gratis:

ServusTV (Oostenrijk)

SRF (Zwitserland)

RTL Zwee (Luxemburg)

RTBF (België)

Stream de F1 gratis met NordVPN

Vier landen, vier gratis opties. Terwijl Nederlandse fans vastzitten aan Viaplay, kijk jij mee via Oostenrijk of België. Geen abonnement, geen gedoe.

Bonus: dezelfde VPN werkt voor alle races dit seizoen, plus MotoGP, Eredivisie, Premier League, Champions League en andere sporten die achter een paywall zitten. De meeste VPN's hebben een gratis testperiode, dus je riskeert niks.

Proefperiode zonder risico? NordVPN biedt een geldteruggarantie van 30 dagen. Kijk de race in Singapore, test de service, en beslis daarna. Niet tevreden? Geld terug, zonder vragen.

De Singapore Grand Prix gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Neem er een met snelle servers in Oostenrijk. NordVPN is onze topkeuze (nu 73% korting). Installeer de app – Downloaden kost je een minuut, installatie nog minder. Maak verbinding met Oostenrijk voor ServusTV, de betrouwbaarste gratis optie. Start de race – Open servustv.com en je kijkt live mee met de actie in Singapore.

Kun je de F1 gratis livestreamen op ServusTV Oostenrijk?

ServusTV zendt de Singapore Grand Prix gratis uit, net als twaalf andere races dit seizoen (ze wisselen af met ORF). Perfecte HD-kwaliteit, Duits commentaar, en geen registratie nodig. Het probleem is echter dat de dienst door geoblokkades alleen vanuit Oostenrijk toegankelijk is.

Zo kijk je de GP van Singapore op ServusTV:

Maak verbinding met een VPN-server in Oostenrijk. Ga naar de website van ServusTV (servustv.com) of gebruik de ServusTV On-app. Ga naar de Live-sectie en selecteer de uitzending van de F1. Geniet live en gratis van de race!

Probeer je toegang te krijgen zonder VPN? Dan krijg je een foutmelding dat de content niet beschikbaar is in jouw regio:

Zodra ik echter verbinding maakte met een server in Oostenrijk, was ik in staat om ServusTV te ontgrendelen:

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

Voor de GP van Singapore zonder buffering heb je een snelle VPN nodig. Dit zijn de VPN's die eruit springen:

NordVPN – Onze nummer 1. Haalt moeiteloos 4K-streams binnen van ServusTV en ORF. Surfshark – Budgetoptie die uitstekend werkt. Dat je een onbeperkt aantal apparaten kunt gebruiken, maakt het nog beter. Proton VPN – Heeft een gratis versie, maar verwacht haperende streams tijdens de race in Singapore. ExpressVPN – Duurder maar erg solide. Valt nooit uit tijdens een race. CyberGhost – Speciale streaming-servers voor de F1. Handig voor beginners.

Is het legaal om de Formule 1 te kijken met een VPN?

VPN-gebruik is volledig legaal in Nederland. Je overtreedt geen wet door races te kijken die elders gratis uitgezonden worden. Wel proberen zenders zoals ServusTV soms VPN's te detecteren en blokkeren. Daarom werken gratis VPN's vaak niet - die worden meteen herkend. Premiumdiensten zoals NordVPN vernieuwen constant hun servers, waardoor je de race in Singapore probleemloos kunt volgen.

Conclusie

De GP van Singapore kijken zonder Viaplay-abonnement? Geen probleem. Terwijl Nederlanders betalen, zendt half Europa de races gewoon gratis uit. ServusTV in Oostenrijk, RTBF in België, RSI in Zwitserland - de race in Singapore is vrijwel overal gratis te zien.

Met een VPN zoals NordVPN heb je overal ter wereld toegang tot deze streams. Een Oostenrijkse server kiezen, ServusTV openen en klaar is kees. Zondag 5 oktober zie je Piastri, Norris en Verstappen door Marina Bay racen, zonder een cent te betalen.

Bekijk de beste VPN-deals van deze week Meest gekozen 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -73% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -87% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal

FAQ