Formule 1 2025 GP: Mexico Grand Prix Datum: 26 oktober 2025 Gratis kijken: Servus TV (Oostenrijk) VPN: NordVPN, momenteel 74% korting

Zondag 26 oktober racet de Formule 1 in Mexico-Stad voor de GP van Mexico - een spectaculaire race op het hoogstgelegen circuit van de kalender. Het Autódromo Hermanos Rodríguez ligt op 2.240 meter hoogte, compleet met de beroemde stadionsectie waar duizenden fans voor een unieke sfeer zorgen. Oscar Piastri leidt met 346 punten, maar teamgenoot Norris (332 punten) zit hem op de hielen, terwijl Verstappen (306 punten) na zijn dominante zege in Austin weer volop meedoet.

In Nederland kun je deze race alleen via Viaplay kijken, maar waarom betalen als grote delen van Europa gratis meekijken? In Oostenrijk kun je terecht bij ServusTV, en in België bij RTBF. Mexico zonder paywall - gewoon genieten van hooggelegen F1-actie.

Met een VPN heb je die gratis zenders binnen handbereik. Een VPN zoals NordVPN stel je binnen vijf minuten in. Simpelweg een Oostenrijkse server kiezen, ServusTV openen, en je hebt een plekje op de eerste rij. Geen gedoe met abonnementen, gewoon pure actie op je scherm.

De Mexico Grand Prix gratis kijken – De beste zenders

Hier kijk je de F1-race in Mexico gratis:

Servus TV (Oostenrijk)

SRF (Zwitserland)

RTL Zwee (Luxemburg)

RTBF (België)

Stream de F1 gratis met NordVPN

Vijf landen, vijf gratis opties. Terwijl Nederlandse fans vastzitten aan Viaplay, kijk jij mee via Oostenrijk of België. Geen abonnement, geen gedoe.

Bonus: dezelfde VPN werkt voor alle races dit seizoen, plus MotoGP, Eredivisie, Premier League, Champions League en andere sporten die achter een paywall zitten. De meeste VPN's hebben een gratis testperiode, dus je riskeert niks.

Proefperiode zonder risico? NordVPN biedt een geldteruggarantie van 30 dagen. Kijk de race in Mexico, test de service, en beslis daarna. Niet tevreden? Geld terug, zonder vragen.

De Grand Prix van Mexico gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Neem er een met snelle servers in Oostenrijk. NordVPN is onze topkeuze (nu 74% korting). Installeer de app – Downloaden kost je een minuut, installatie nog minder. Maak verbinding met Oostenrijk voor Servus TV, de betrouwbaarste gratis optie. Start de race – Open servustv.com en je kijkt live mee met de actie in Mexico.

Kun je de F1 gratis livestreamen op Servus TV Oostenrijk?

ServusTV zendt de Mexico Grand Prix gratis uit, net als elf andere races dit seizoen (ze wisselen af met ORF). Perfecte HD-kwaliteit, Duits commentaar, en geen registratie nodig. Het probleem is echter dat de dienst door geoblokkades alleen vanuit Oostenrijk toegankelijk is.

Zo kijk je de GP van Mexico op Servus TV:

Maak verbinding met een VPN-server in Oostenrijk. Ga naar de website van Servus TV (servustv.com) of gebruik de Servus TV On-app. Ga naar de Live-sectie en selecteer de uitzending van de F1. Geniet live en gratis van de race!

Probeer je toegang te krijgen zonder VPN? Dan krijg je een foutmelding dat de content niet beschikbaar is in jouw regio:

Zodra ik echter verbinding maakte met een server in Oostenrijk, was ik in staat om Servus TV te ontgrendelen:

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

Voor de GP van Mexico zonder buffering heb je een snelle VPN nodig. Dit zijn de VPN's die eruit springen:

NordVPN – Onze nummer 1. Haalt moeiteloos 4K-streams binnen van ServusTV of ORF. Surfshark – Budgetoptie die uitstekend werkt. Dat je een onbeperkt aantal apparaten kunt gebruiken, maakt het nog beter. Proton VPN – Heeft een gratis versie, maar verwacht haperende streams tijdens de race in Mexico. ExpressVPN – Duurder maar erg solide. Valt nooit uit tijdens een race. CyberGhost – Speciale streaming-servers voor de F1. Handig voor beginners.

Is het legaal om de Formule 1 te kijken met een VPN?

VPN-gebruik is volledig legaal in Nederland. Je overtreedt geen wet door races te kijken die elders gratis uitgezonden worden, al kan het wel tegen de gebruiksvoorwaarden van streamingdiensten ingaan. ServusTV en ORF proberen soms VPN's te detecteren en blokkeren. Daarom werken gratis VPN's vaak niet - die worden meteen herkend. Premiumdiensten zoals NordVPN vernieuwen constant hun servers, waardoor je de race in Mexico probleemloos kunt volgen.

Conclusie

De GP van Mexico kijken zonder Viaplay-abonnement? Geen probleem. Terwijl Nederlanders betalen, zendt half Europa de races gewoon gratis uit. ServusTV en ORF in Oostenrijk, RTBF in België, RTL Zwee in Luxemburg - de race in Mexico is vrijwel overal gratis te zien.

Met een VPN zoals NordVPN heb je overal ter wereld toegang tot deze streams. Een Oostenrijkse server kiezen, ServusTV openen en klaar is kees. Zondag 26 oktober zie je Piastri, Norris en Verstappen op het hooggelegen circuit in Mexico-Stad strijden, zonder een cent te betalen.

Bekijk de beste VPN Black Friday-deals: Meest gekozen 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -74% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -64% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal

FAQ