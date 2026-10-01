UEFA Nations League 2026/27 Wedstrijd:

Griekenland – Nederland Datum: 1 oktober 2026; 20:45 uur Gratis kijken: NPO 3 (NOS) VPN: NordVPN, momenteel 75% korting

Donderdag 1 oktober 2026 om 20:45 uur neemt Nederland het in Thessaloniki op tegen Griekenland in speelronde 3 van de UEFA Nations League, groep A2. De wedstrijd wordt gespeeld in het Stadio Toumbas. Oranje begint met vertrouwen aan deze interland onder bondscoach Xavi Hernández, na een 1-1 tegen Duitsland en een 1-2 zege bij Servië dankzij twee treffers van Mexx Meerdink. Op de FIFA-ranking is het verschil groot: Nederland staat negende, Griekenland 46ste.

De NOS zendt Griekenland – Nederland gratis uit via NPO 3, NPO Start, NOS.nl en de NOS-app. Buiten Nederland blokkeert die stream buitenlandse IP-adressen. Met een VPN en een Nederlandse server krijg je alsnog toegang tot de gratis Nederlandse uitzending, ook als je op reis bent of tijdelijk in het buitenland verblijft.

Waar kun je Griekenland – Nederland gratis kijken? De beste streamingopties

Dit zijn de officiële manieren om Griekenland – Nederland live en gratis te streamen:

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Griekenland – Nederland gratis kijken met een VPN: een korte gids

Installeer een VPN met snelle Nederlandse servers. NordVPN is de beste keuze, momenteel 75% korting. Open de VPN-app en maak verbinding met een server in Nederland. Ga naar NPO Start, NOS.nl of de NOS-app en open de livestream van Griekenland – Nederland op NPO 3. Kijk de wedstrijd live vanaf 20:45 uur gratis vanuit het buitenland via de NOS-stream.

Griekenland – Nederland live

Griekenland en Nederland Spelen Spannende 2-2 Gelijkspel Wat een achtbaan! Griekenland en Nederland gingen de strijd aan en waren aan elkaar gewaagd—ze eindigden met een 2-2 gelijkspel. Reijnders maakte laat gelijk, VAR-drama zorgde voor kloppende harten, en Masouras blonk uit terwijl beide teams elkaar het leven zuur maakten in een meeslepend duel! Beleef alle hoogtepunten opnieuw: de spanning, belangrijke goals, kaarten en opstellingen—een episch gevecht van begin tot eind! Griekenland en Nederland Delen de Punten Dat is het! Na veel actie en drama konden zowel Griekenland als Nederland geen winnaar vinden. De eindstand is 2-2 – een zwaarbevochten punt voor beide ploegen! Gelijkspel: Griekenland en Nederland Eindigen met 2-2 De scheidsrechter fluit voor het einde! Griekenland en Nederland gaan tot het uiterste en eindigen na een enerverende tweede helft op 2-2. Beide teams delen de punten na een zwaarbevochten strijd! Vijf Minuten Toegevoegd: Griekenland vs Nederland Hou je adem in—er komen vijf minuten extra tijd bij in Griekenland tegen Nederland! Kan één van de teams nog een held vinden in de slotfase? Blijf kijken voor een dramatisch einde! Reijnders Maakt Gelijk voor Nederland! DOELPUNT voor Nederland! Tijjani Reijnders knalt de bal met rechts vanuit het midden van het strafschopgebied in het net en maakt daarmee de stand 2-2 tegen Griekenland. Wat een dramatische gelijkmaker laat in de wedstrijd! Gele kaart voor Saliakas van Griekenland tegen Nederland Gele kaart voor Manolis Saliakas! De Griekse verdediger wordt bestraft voor een stevige overtreding terwijl Griekenland het opneemt tegen Nederland. Dat is een waarschuwing voor de bezoekers—kunnen ze het hoofd koel houden en meer problemen voorkomen? Lang Krijgt Een Gele Kaart Tegen Griekenland Noa Lang van Nederland krijgt een waarschuwing van de scheidsrechter! Een gele kaart voor hem tijdens deze verhitte wedstrijd tegen Griekenland. Dat is een waarschuwing voor de Nederlander—hij zal de rest van de wedstrijd extra voorzichtig moeten zijn. Tzolakis krijgt geel: Griekse keeper bestraft Problemen voor Griekenland! Konstantinos Tzolakis krijgt geel—de keeper wordt bestraft voor zijn acties terwijl Griekenland probeert de voorsprong tegen Nederland te verdedigen. VAR wijst gelijkmaker Nederland tegen Griekenland af Geen doelpunt voor Nederland! VAR grijpt in en bevestigt de beslissing—Griekenland behoudt een 2-1 voorsprong. De strijd blijft spannend terwijl de Nederlanders achter de feiten aanlopen. Van Dijk Kopt Eentje Binnen voor Oranje! Virgil van Dijk stijgt boven iedereen uit en kopt de bal krachtig in de rechterbovenhoek, waarmee hij Oranje terug in de wedstrijd brengt! Joey Veerman levert de perfecte voorzet uit een corner, en Van Dijk faalt niet. Griekenland leidt nog steeds met 2-1, maar Nederland zet nu flink aan! Rust: Griekenland Neemt de Voorsprong Dat is de rust! Griekenland gaat de kleedkamer in met een overtuigende 2-0 voorsprong op Nederland. Kunnen de Nederlanders na de pauze terugslaan, of weet Griekenland het momentum vast te houden? Blijf kijken voor de tweede helft! Masouras Slaat Opnieuw Toe! Griekenland Verdubbelt Voorsprong GRIEKENLAND slaat toe doordat Masouras de bal in de linkerbenedenhoek schiet! Geassisteerd door Ioannidis staat Griekenland nu 2-0 voor tegen Nederland. Wat een manier om de eerste helft af te sluiten! Het Nederlands elftal moet zich herpakken. Griekenland vs Nederland: Twee Minuten Extra De vierde official heeft twee extra minuten aangegeven voor de rust. Er komt nog genoeg actie aan – kan een van beide teams profiteren van deze extra tijd? Ioannidis Slaat Als Eerste Toe voor Griekenland! Griekenland komt op voorsprong! Ioannidis scoort met een nauwkeurig schot met rechts na een prachtige kopbalassist van Masouras. Het Griekse team viert een 1-0 voorsprong tegen Nederland! Griekenland Onthult Zijn Basiself De Griekse opstelling is bekend! Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tzolis, Tzolakis, Pavlidis, Androutsos, Tetteh, Karetsas, Zafeiris en Tsimikas trappen het duel af. Het team oogt strijdlustig – laten we zien hoe ze zich vanaf het eerste fluitsignaal presenteren! Nederland trapt af: Basiself bekend! Daar komen ze! Nederland maakt haar basiself bekend: Verbruggen, Van Dijk, Van Hecke, Summerville, Gravenberch, Reijnders, Van de Ven, Meerdink, Veerman, Van Bommel en Dumfries. Maak je klaar voor oranje spektakel als deze sterren het veld betreden! Nederland tegen Griekenland: Het Spel Kan Beginnen! Hallo sportfans! We maken ons op voor de confrontatie tussen Nederland en Griekenland. Blijf op de hoogte terwijl we je voorzien van live-updates, hoogtepunten en alle actie hier. Wie gaat er met de winst vandoor?

De beste VPN's om Griekenland – Nederland live en gratis te kijken

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Kan ik een gratis VPN gebruiken om Griekenland – Nederland te kijken?

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Griekenland – Nederland op je smart-tv kijken

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Met een van deze oplossingen kijk je Griekenland – Nederland ook vanuit het buitenland op groot scherm via de gratis stream van de NOS op NPO 3.

Wat je moet weten over Griekenland – Nederland

Nederland speelt op 1 oktober 2026 om 20:45 uur tegen Griekenland in speelronde 3 van de Nations League, in het Stadio Toumbas in Thessaloniki. Oranje pakte vier punten uit de eerste twee wedstrijden: een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland en een 1-2 zege bij Servië, waarin Mexx Meerdink beide doelpunten maakte.

De cijfers spreken in het voordeel van de ploeg van Xavi Hernández. Van de elf onderlinge duels won Nederland er negen, bij één gelijkspel en één nederlaag, en op de FIFA-ranking staat Oranje negende tegenover Griekenland op plek 46. De enige Griekse zege dateert van september 2016, toen het in Amsterdam 1-2 werd.

Toch is er één speler die Oranje goed kent: Vangelis Pavlidis. De spits van Benfica maakte in de Eredivisie naam bij Willem II en AZ, en speelt in Thessaloniki bovendien in zijn geboortestad. Drie dagen later ontvangt Nederland Servië in het Philips Stadion.

Conclusie

Griekenland – Nederland wordt op donderdag 1 oktober 2026 om 20:45 uur gespeeld in het Stadio Toumbas in Thessaloniki, tijdens speelronde 3 van de UEFA Nations League, groep A2. Oranje gaat het duel in met vier punten uit de eerste twee wedstrijden onder bondscoach Xavi Hernández.

De interland is in Nederland gratis live te zien via de NOS op NPO 3, NPO Start, NOS.nl en de NOS-app. Vanuit het buitenland blokkeert die stream buitenlandse IP-adressen, maar met een VPN en een Nederlandse server krijg je gewoon toegang tot de Nederlandse livestream.

Verbind met een Nederlandse VPN-server, open NPO Start of de NOS-app en kijk Griekenland – Nederland gratis live vanuit het buitenland. Zo mis je niets van het duel in Thessaloniki.

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