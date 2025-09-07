FIFA WK-kwalificatie 2026 Wedstrijd:

Zondag 7 september speelt Nederland in Kaunas tegen Litouwen. Oranje staat tweede in groep G met een perfecte score terwijl Litouwen achterblijft op de vierde plaats met slechts twee punten uit drie wedstrijden. Voor Nederland zou dit in theorie een simpele overwinning moeten worden op weg naar het WK.

In Nederland kijk je het WK gratis via NPO 1, maar vanuit het buitenland zie je alleen een zwart scherm door geo-blokkades.

Met een VPN kun je deze WK-kwalificatiewedstrijd toch overal ter wereld volgen. Geen gedoe met buitenlandse abonnementen, simpelweg NPO 1 deblokkeren en Oranje aanmoedigen. Ik leg je precies uit hoe het werkt en welke VPN het beste presteert.

Litouwen - Nederland kijken vanuit het buitenland - Een korte gids

NPO 1 zendt de WK-kwalificatie gratis uit, maar alleen binnen Nederland. In het buitenland krijg je te maken met een geo-blokkade. Een VPN lost dit op door je virtuele locatie te veranderen. Zo kijk je Litouwen - Nederland overal ter wereld:

Download een betrouwbare VPN die werkt met NPO. NordVPN is onze topkeuze, momenteel 73% korting. Open de VPN-app en kies een Nederlandse server. Ga naar NPO.nl of open de NPO Start app. Klaar! Stream Litouwen - Nederland live vanuit het buitenland, waar je ook bent.

Waar kun je Litouwen - Nederland kijken? De beste streamingopties

Op deze zender kijk je de WK-kwalificatiewedstrijd:

NPO 1 via NPO Start (Nederland) – Gratis, maar alleen in Nederland

Ben je op vakantie of woon je in het buitenland? Met een VPN kijk je zonder problemen via NPO 1 met Nederlands commentaar.

De beste VPN’s om Litouwen - Nederland vanuit het buitenland te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om de WK-kwalificatie te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar vaak werkt dat niet met NPO Start. Gratis diensten hebben weinig Nederlandse servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat is dat je bufferende beelden en pixels krijgt in plaats van Oranje, en streams die crashen,net op het moment dat Memphis scoort. Niet ideaal tijdens Litouwen - Nederland.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Je krijgt daarmee Nederlandse servers, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt om NPO Start goed te laten werken. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat minder belangrijk als je alleen de WK-kwalificatie wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Met Proton VPN heb je in de gratis versie toegang tot Nederlandse servers. Wil je echter gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de geld-terug-garantie van 30 dagen van NordVPN kun je Litouwen - Nederland kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Litouwen - Nederland op je Smart TV kijken

De WK-kwalificatie beleef je natuurlijk het best op een groot scherm. Heeft je TV een appstore? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Nederlandse server kiezen, NPO Start openen - binnen twee minuten kijk je Oranje op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast NPO Start via je telefoon naar de TV

– Cast NPO Start via je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je Litouwen - Nederland gewoon lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen NPO Start in het buitenland deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op hotel-wifi of luchthavens waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op hotel-wifi of luchthavens waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider kunnen niet meer volgen wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider kunnen niet meer volgen wat je online doet Wereldwijd streamen – Niet alleen de WK-kwalificatie, maar ook gratis de Eredivisie, Premier League, Formule 1 en Champions League kijken. Alle grote internationale sportevenementen zonder extra abonnementen.

Wat je moet weten over Litouwen - Nederland

Zondag om 18:00 Nederlandse tijd speelt Oranje in Kaunas tegen Litouwen - op papier de makkelijkste wedstrijd in deze kwalificatiereeks. Litouwen staat vierde in groep G met slechts twee punten uit drie duels, terwijl Nederland comfortabel tweede staat. Ter illustratie: Nederland versloeg Malta met 8-0, Litouwen speelde tegen datzelfde Malta 1-1 gelijk.

Voor Litouwen wordt het overleven tegen een Nederlands elftal in topvorm. Ronald Koeman heeft zijn complete selectie beschikbaar - Van Dijk leidt de defensie, Memphis Depay jaagt op goals, en het middenveld met spelers als Reijnders en Koopmeiners draait op volle toeren. De Litouwse bondscoach heeft vooral spelers van de eigen competitie opgeroepen, aangevuld met een handvol buitenlandse profs.

Dit is voor Nederland een verplichte overwinning op weg naar het WK 2026. Voor Litouwen zou een gelijkspel al een wonder zijn - hun laatste punt tegen een topland dateert van jaren geleden.

Conclusie

Op 7 september speelt Nederland tegen Litouwen in Kaunas. Een WK-kwalificatiewedstrijd die je gratis op NPO 1 kunt zien - maar alleen als je in Nederland bent.

Zit je in het buitenland? Met een VPN kijk je gewoon via NPO Start met Nederlands commentaar. Gewoon Oranje aanmoedigen vanuit je vakantieadres of buitenlandse woonplaats.

Kortom: VPN aanzetten, Nederlandse server kiezen, naar NPO Start en je kijkt zondagmiddag Litouwen - Nederland zonder gedoe. Waar je ook bent.

