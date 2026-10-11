Partita Campionato Data e orario (ora italiana) Canali gratuiti Como-Roma Serie A Domenica 11 ottobre, ore 12:30 Digi Sport 1 (Romania) Lazio-Monza Serie A Domenica 11 ottobre, ore 15:00 CBS Sports Golazo Network (USA), Digi Sport 3 (Romania) Sassuolo-Milan Serie A Domenica 11 ottobre, ore 18:00 Digi Sport 3 (Romania), SportyNet via YouTube (Brasile) Cagliari-Juventus Serie A Domenica 11 ottobre, ore 20:45 CBS Sports Golazo Network (USA), CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 2 (Romania) Hull-Everton Premier League Domenica 11 ottobre, ore 15:00 Setanta Sports (Filippine) Crystal Palace-Nottingham Forest Premier League Domenica 11 ottobre, ore 15:00 Setanta Sports (Filippine) Liverpool-Manchester City Premier League Domenica 11 ottobre, ore 17:30 Setanta Sports (Filippine) Elche-Celta Vigo LaLiga Domenica 11 ottobre, ore 14:00 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 4 (Romania) Real Sociedad-Deportivo La Coruña LaLiga Domenica 11 ottobre, ore 16:15 Setanta Sports (Filippine), SportyNet via YouTube (Brasile), Digi Sport 4 (Romania) Real Betis-Osasuna LaLiga Domenica 11 ottobre, ore 18:30 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 3 (Romania) Racing Santander-Valencia LaLiga Domenica 11 ottobre, ore 21:00 Setanta Sports (Filippine), CazéTV via YouTube (Brasile), Digi Sport 4 (Romania) Nizza-Strasburgo Ligue 1 Domenica 11 ottobre, ore 15:00 CazéTV via YouTube (Brasile) Rennes-Auxerre Ligue 1 Domenica 11 ottobre, ore 17:15 CazéTV via YouTube (Brasile) Troyes-Marsiglia Ligue 1 Domenica 11 ottobre, ore 20:45 CazéTV via YouTube (Brasile) Colonia-Borussia Mönchengladbach Bundesliga Domenica 11 ottobre, ore 15:30 Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irlanda), CazéTV via YouTube (Brasile) Friburgo-Schalke 04 Bundesliga Domenica 11 ottobre, ore 17:30 Fandango (USA), Bundesliga via YouTube (Irlanda)

Nella nostra pagina dedicata trovi le informazioni più aggiornate sulle partite di Serie A e degli altri principali campionati, con i canali gratuiti che le trasmettono e i modi per guardarle.

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Come guardare il calcio gratis con una VPN

Scegli una VPN affidabile: in diretta servono velocità e stabilità per tutti i novanta minuti, e nei nostri test NordVPN è risultata una delle migliori, ora scontata del 75% Installa l'app: scaricala sul dispositivo che preferisci, dal PC allo smartphone, dal tablet alla Smart TV Connettiti al server giusto: USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport Apri il sito o l'app del canale: cerca la partita in programma e avvia lo streaming gratuito

Dove guardare il calcio gratis in streaming nel 2026?

Nella tabella che segue trovi i canali con calcio in diretta gratis, insieme al paese su cui impostare la VPN e alle competizioni che ciascuno manda in onda.

Serie A, Premier League, LaLiga e non solo: con una procedura rapida puoi accedere a tante dirette gratuite proposte dalle emittenti straniere. Prima del fischio d'inizio conviene verificare quale emittente ha in palinsesto l'incontro che ti interessa, perché la copertura delle partite varia da un canale all'altro.

Canale gratuito Paese Competizioni Digi Sport Romania Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Ligue 1 CBS Sports Golazo Network USA Serie A, Champions League Fandango USA Bundesliga Canal GOAT Brasile Bundesliga, 2. Bundesliga CazéTV Brasile Serie A, Bundesliga, Europa League, Conference League, Ligue 1, Premier League, LaLiga OneFootball India, Myanmar Bundesliga, 2. Bundesliga ABEMA Giappone Serie A, Bundesliga, Ligue 1 Sporty TV Nigeria Serie A, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League, Europa League SRF 2 Svizzera Champions League, Europa League, Conference League RTL Zwee Lussemburgo Champions League ServusTV Austria Europa League, Coppa di Germania İdman TV Azerbaigian LaLiga, Premier League, Ligue 1 VTM 2 Belgio Champions League RTÉ 2 Irlanda Champions League Virgin Media Two Irlanda Champions League Club RTL Belgio Champions League RTS 2 Svizzera Champions League, Europa League RSI LA 2 Svizzera Champions League, Europa League bTV Action Bulgaria Champions League, Europa League HRT 2 Croazia Champions League Mega TV Grecia Champions League RTS Serbia Champions League TRT 1 Turchia Champions League, Europa League TRT Spor Turchia Champions League, Europa League CBC Sport Azerbaigian Champions League, Europa League TV8 Italia Champions League, Europa League Qazsport Kazakistan Champions League, Europa League İctimai TV Azerbaigian Champions League, Europa League RTBF Belgio Europa League BBC iPlayer Regno Unito Bundesliga Bundesliga (via YouTube) Regno Unito, Irlanda, Myanmar, India Bundesliga SABC Sudafrica Bundesliga, Premier League

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Le migliori VPN per guardare il calcio in streaming

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Perché serve una VPN per guardare il calcio gratis?

Chi segue il pallone in Italia deve in genere sottoscrivere un abbonamento a DAZN o Sky per vedere le partite in diretta, con un costo che a fine stagione diventa importante. All'estero, però, diversi broadcaster trasmettono gratis un buon numero di partite di vari campionati.

Queste dirette gratuite non sono accessibili direttamente dall'Italia.

L'ostacolo principale si chiama geoblocking: il servizio controlla l'indirizzo IP e interrompe la riproduzione se la connessione arriva da un paese non coperto dai diritti. CBS Sports Golazo Network, per esempio, richiede un IP statunitense e Digi Sport funziona solo per chi si collega dalla Romania.

CBS Sports Golazo Network bloccato geograficamente

Attivando una VPN per lo streaming del calcio, la tua connessione transita da un server nel paese dell'emittente, ad esempio negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport. In questo modo il player vede un indirizzo IP locale, il geoblocking non scatta e lo streaming parte regolarmente.

CBS Sports Golazo Network sbloccato con NordVPN

Non va trascurato nemmeno l'aspetto della sicurezza: la crittografia del traffico protegge i tuoi dati quando ti colleghi a hotspot pubblici, reti condivise o connessioni poco affidabili.

Come guardare il calcio gratis su smartphone (Android e iOS)

Per vedere una partita non serve per forza la TV di casa. Basta impostare la VPN sullo smartphone per portare con te lo streaming gratuito in qualsiasi luogo. Le schermate di Android e iOS cambiano, ma la procedura resta in sostanza identica.

Scarica la VPN: da Google Play o dall'App Store installa un servizio sicuro, per esempio NordVPN o Surfshark Connettiti al server giusto: seleziona il paese del canale che manda in onda la partita gratis, per esempio USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport Apri il canale: vai sull'app o sul sito dell'emittente, oppure su YouTube se l'incontro è trasmesso in diretta su un canale Tocca Play: seleziona l'incontro e seguilo in streaming da dove vuoi, con un segnale stabile

Digi Sport sbloccato con NordVPN su smartphone

Guarda il calcio sullo smartphone con NordVPN

Posso usare una VPN gratuita per guardare il calcio?

L'idea di un servizio a costo zero è allettante, ma davanti a una diretta sportiva le VPN gratuite mostrano subito i loro difetti. Spesso offrono una rete di server ridotta, velocità basse e protezione incompleta, con interruzioni e qualità video in calo proprio nei momenti decisivi della gara. C'è inoltre un rischio meno evidente: alcuni servizi gratuiti si sostengono raccogliendo e cedendo a terzi i dati di navigazione di chi li usa.

Per la Serie A e i campionati esteri preferiamo puntare su un provider affidabile, capace di assicurare dirette fluide e una protezione più efficace della privacy: il nostro consiglio va a NordVPN. Grazie alla prova gratuita su mobile e alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi testarlo con calma e chiedere il rimborso se non soddisfa le tue aspettative.

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Posso guardare il calcio sulla Smart TV con una VPN?

Sì. Anche sul televisore la VPN aggira le restrizioni geografiche e apre l'accesso a emittenti gratuite come CBS Sports Golazo Network o Digi Sport. La procedura è questa:

Passo 1: installa la VPN . Scarica l'app sulla Smart TV; se manca un'app compatibile, puoi configurare la VPN sul router: così il televisore si collega a una rete Wi-Fi già protetta.

. Scarica l'app sulla Smart TV; se manca un'app compatibile, puoi configurare la VPN sul router: così il televisore si collega a una rete Wi-Fi già protetta. Passo 2: connettiti a un server . Seleziona il paese del canale, per esempio USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport.

. Seleziona il paese del canale, per esempio USA per CBS Sports Golazo Network o Romania per Digi Sport. Passo 3: apri il canale online. Avvia l'app dell'emittente o visita il suo sito dal browser della TV e fai partire la diretta.

Se sul televisore la VPN non funziona come previsto, puoi ricorrere a due alternative rapide:

Usa Chromecast o AirPlay : trasmetti lo schermo di smartphone o laptop sul televisore in pochi tocchi.

: trasmetti lo schermo di smartphone o laptop sul televisore in pochi tocchi. Usa un cavo HDMI: collega il computer alla TV e segui la partita sul grande schermo, senza impostazioni complicate.

Partita del giorno – domenica 11 ottobre 2026: Cagliari-Juventus

Domenica alle 20:45 l'Unipol Domus ospita Cagliari-Juventus, sfida della 6ª giornata di Serie A 2026/27. I rossoblù guidati da Fabio Pisacane ricevono la Juventus di Luciano Spalletti.

Il Cagliari, che ha raccolto 12 punti nelle prime cinque giornate, si presenta forte dell'1-0 ottenuto in trasferta a Udine, deciso da una rete di Daniel Maldini. La Juventus, prima della sosta, aveva battuto 2-0 l'Atalanta, ma durante la pausa ha perso 0-1 l'amichevole con la Cremonese.

In Italia la partita è un'esclusiva DAZN (a pagamento). All'estero, però, Cagliari-Juventus va in onda gratis su CBS Sports Golazo Network (USA), CazéTV via YouTube (Brasile) e Digi Sport 2 (Romania). Per vederla dall'Italia basta connettere la VPN a un server di uno di questi paesi.

Inizia a guardare il calcio gratis oggi

Quattro le gare di Serie A visibili sui canali gratuiti domenica 11 ottobre: Como-Roma, Lazio-Monza, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Il programma della giornata comprende anche Premier League, LaLiga, Ligue 1 e Bundesliga, con tante partite accessibili grazie alla VPN.

Per aggirare il geoblocco serve una VPN affidabile: scegli un server nel paese dell'emittente, ad esempio negli USA per CBS Sports Golazo Network o in Romania per Digi Sport, poi apri il canale indicato in tabella per la gara che vuoi vedere. Tra i servizi provati, per velocità e semplicità consigliamo NordVPN: collegati qualche minuto prima del fischio d'inizio per non perdere nemmeno un'azione.

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