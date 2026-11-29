Formule 1 2026 GP: GP van Qatar 2026 Datum: 29 november 2026 Gratis kijken: ServusTV (Oostenrijks IP) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Zondag 29 november wordt de GP van Qatar 2026 verreden op het Lusail International Circuit bij Doha. De start is om 17:00 uur Nederlandse tijd, lokaal is het dan 19:00 uur en wordt er onder kunstlicht gereden.

Kimi Antonelli is sinds Mexico wereldkampioen en Mercedes pakte in Brazilië de constructeurstitel. Wat nog op het spel staat, is de tweede plaats: Max Verstappen (304) heeft 37 punten voorsprong op Lewis Hamilton (267) en 40 op George Russell en Lando Norris (beiden 264). Verstappen won de afgelopen drie edities in Lusail en kan het vicekampioenschap hier al veiligstellen.

In Nederland liggen de uitzendrechten bij Viaplay, maar met een VPN zoals NordVPN verbind je met een Oostenrijkse server en kijk je de race gratis via ServusTV.

De GP van Qatar gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Gebruik een snelle VPN met servers in Oostenrijk, zoals NordVPN, nu met 78% korting. Installeer de app – Werkt op smartphones, laptops, tablets en smart-tv’s. Verbind met een Oostenrijkse server voor toegang tot de stream van ServusTV. Open servustv.com en volg de race onder de lampen van Lusail live.

De GP van Qatar gratis kijken: de beste zenders

ServusTV zendt het hele raceweekend live en gratis uit, op tv en via ServusTV On op servustv.com. De stream werkt alleen in Oostenrijk, dus vanuit Nederland verbind je met een Oostenrijkse server. Als alternatief tonen SRF info en RSI La 2 in Zwitserland de race ook gratis, en RTL in Duitsland de kwalificatie.

Sessie Datum en tijd (Nederlandse tijd) Platform VPN-land Vrije Training 1 Vrijdag 27 november,

14:30 ServusTV via servustv.com Oostenrijk Vrije Training 2 Vrijdag 27 november, 18:00 ServusTV via servustv.com Oostenrijk Vrije Training 3 Zaterdag 28 november, 15:30 ServusTV via servustv.com Oostenrijk Kwalificatie Zaterdag 28 november, 19:00 ServusTV via servustv.com, SRF info via Play SRF, RTL (Duitsland) Oostenrijk / Zwitserland / Duitsland Race Zondag 29 november, 17:00 ServusTV via servustv.com, SRF info via Play SRF, RSI La 2 via Play RSI Oostenrijk / Zwitserland

F1 live streamen met NordVPN

Qatar loopt twee uur voor op Nederland, dus de tijden vallen prettig: de race begint zondag om 17:00 uur en is rond 18:40 uur afgelopen. De trainingen worden overdag in de hitte verreden, de kwalificatie en de race bij het invallen van de duisternis.

VPN eerst testen? NordVPN heeft een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je het raceweekend in Lusail kunt uitproberen en je geld terugkrijgt als het je niet bevalt.

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

NordVPN - Haalt hoge snelheden en houdt de Oostenrijkse servers stabiel, waardoor kwalificatie en race zonder haperingen binnenkomen. Nu met 78% korting. Surfshark - Je mag onbeperkt apparaten koppelen en het beeld blijft ook op een drukke livestream scherp. Proton VPN - Sterke privacyfuncties gaan hier samen met snelheden die tijdens een hele racezondag constant blijven. IPVanish - Overzichtelijke app met servers die bij sportstreams hun tempo vasthouden. NortonVPN - Vertrouwde naam uit de securityhoek, met nette streamingprestaties en een installatie van een paar minuten.

Kun je de F1 gratis livestreamen via buitenlandse zenders?

Gratis streams zoals die van ServusTV kijken naar je IP-adres om te bepalen in welk land je zit, en geven alleen binnen Oostenrijk toegang. Vanuit Nederland zie je daarom een foutmelding in plaats van de uitzending. Stuur je je verkeer via een VPN-server in Oostenrijk, dan registreert de zender een lokaal IP-adres en start de livestream gewoon.

In vier stappen kijk je de GP van Qatar gratis met een VPN:

Start je VPN-app en kies een server in Oostenrijk. Ga naar servustv.com of open de app van ServusTV On. Klik de livestream van de Grand Prix aan. Volg de race in Lusail zonder Nederlands tv-abonnement.

Zonder VPN krijg je vanuit Nederland doorgaans te zien dat de uitzending in jouw regio niet beschikbaar is.

Met een Oostenrijkse server actief laadde servustv.com direct en konden we zonder merkbare vertraging doorklikken naar de Formule 1-uitzending.

Is Formule 1 kijken met een VPN legaal?

Een VPN gebruiken is in Nederland legaal. Buitenlandse zenders leiden uit je IP-adres af waar je zit en houden kijkers van buiten hun uitzendgebied buiten de deur. Daarom begint de stream van ServusTV vanuit Nederland normaal gesproken niet. Kies je een Oostenrijkse server, dan ziet de zender een lokaal adres en krijg je toegang tot de uitzending. Houd er wel rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden van een zender het gebruik van een VPN kunnen beperken, met een blokkade als mogelijk gevolg.

GP van Qatar 2026: wat moet je weten

Het Lusail International Circuit meet 5,419 kilometer en telt zestien bochten. De Grand Prix gaat over 57 ronden en begint zondag om 17:00 uur Nederlandse tijd (19:00 uur lokaal). Vanwege de snelle bochten heeft de FIA opnieuw een maximale stintlengte opgelegd: dit jaar 27 ronden per bandenset, twee meer dan vorig jaar.

Beide titels zijn beslist: Antonelli staat op 402 punten en Mercedes is kampioen bij de constructeurs. De tweede plaats is nog open: Verstappen heeft 304 punten, Hamilton 267 en Russell en Norris allebei 264. Omdat na Qatar nog maar 25 punten te verdelen zijn, legt Verstappen het vicekampioenschap hier al vast als hij Lusail met meer dan 25 punten voorsprong op al zijn rivalen verlaat.

Vorige week won Verstappen in Las Vegas vanaf pole zijn 75e Grand Prix, waardoor zijn voorsprong op Hamilton groeide van 18 naar 37 punten. In Lusail is hij bovendien de man om te kloppen: hij won hier in 2023, 2024 en 2025.

Pakt Verstappen zijn vierde Qatar-zege op rij en stelt hij daarmee de tweede plaats al veilig?

Conclusie

Wie de GP van Qatar niet via Viaplay (vanaf €14,92 per maand) wil volgen, kan terecht bij ServusTV, dat alle sessies live en gratis uitzendt. Met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en open je de gratis stream op servustv.com. Ook SRF info en RSI La 2 in Zwitserland tonen de race gratis.

De race begint zondag 29 november om 17:00 uur Nederlandse tijd, in Lusail is het dan 19:00 uur. Het is ronde 22 van de 23, waarna alleen de finale in Abu Dhabi op 6 december nog volgt. Antonelli is wereldkampioen en Mercedes heeft de constructeurstitel binnen, dus draait het om de tweede plaats: Verstappen heeft 37 punten voorsprong op Hamilton en 40 op Russell en Norris, en kan het vicekampioenschap in Qatar al afronden. Zorg dat je VPN op tijd met een Oostenrijkse server is verbonden.

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