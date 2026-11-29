Premier League 2026/27 Datum: 29 november 2026, 17:30 uur Gratis kijken: Idman TV (Azerbeidzjan) VPN: NordVPN, nu 78% korting (Black Friday)

Speelronde 12 van de Premier League levert op zondag 29 november om 17:30 uur meteen een kraker op: Arsenal – Manchester City in het Emirates Stadium in Londen. De thuisploeg is koploper met 28 punten uit elf duels, een doelsaldo van +10 en één nederlaag. City bezet de derde plaats met 22 punten (zeven zeges, één gelijkspel en drie nederlagen) en staat op doelsaldo achter Brighton. Mikel Arteta boekte met de regerend landskampioen op 1 november nog een 1-0 zege bij Liverpool, terwijl Enzo Maresca deze zomer in Manchester het roer overnam van Pep Guardiola.

In Nederland is dit duel alleen te zien met een Viaplay-abonnement. Met een VPN kijk je gratis mee via een buitenlandse zender: Idman TV uit Azerbeidzjan is de eerste keuze, en bij Setanta Sports in de Filipijnen hoor je Engelstalig commentaar. Hieronder lees je stap voor stap hoe dat werkt.

Waar kun je Arsenal - Manchester City gratis kijken? De beste streamingopties

Deze zenders brengen de wedstrijd live:

Zender Land Prijs Idman TV Azerbeidzjan Gratis Setanta Sports Filipijnen Gratis

Geen zin in een Viaplay-abonnement? Dan zie je de topper van speelronde 12 via Azerbeidzjan of de Filipijnen zonder extra kosten. Vanuit Nederland werkt dat zodra je VPN draait.

Kijk Premier League met NordVPN

Arsenal - Manchester City gratis kijken met een VPN - In 4 stappen

Neem een betrouwbare VPN met een breed servernetwerk. NordVPN is de beste keuze, nu met 78% korting dankzij de Black Friday-actie. Open de app en verbind met een server in Azerbeidzjan voor Idman TV, of kies de Filipijnen als je Setanta Sports met Engelstalig commentaar wilt. Ga naar de streamingpagina van de zender die je hebt gekozen. Klaar! Arsenal – Manchester City loopt live op je scherm.

De beste VPN's om Arsenal - Manchester City live en gratis te kijken

NordVPN – Hoge snelheden en servers op 211 locaties, ook wanneer duizenden kijkers tegelijk één topduel aanklikken. Het beeld van Idman TV blijft daardoor scherp. Surfshark VPN – Lage prijs en geen limiet op het aantal apparaten. Prettig als iedereen in huis Arsenal – Manchester City op een eigen scherm volgt. Proton VPN – Open source en gebouwd rond privacy. De snelle servers houden een buitenlandse livestream vloeiend draaiend.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Arsenal - Manchester City te kijken?

Een gratis VPN lijkt handig, maar bij Idman TV en Setanta Sports gaat het vaak mis. Zulke diensten hebben weinig servers, lage snelheden en strakke datalimieten, waardoor het beeld blokkerig wordt of de stream uitgerekend in de slotfase wegvalt.

Met een betaalde dienst als NordVPN of Surfshark pakt dat beter uit: snelle verbindingen, geen datalimiet en stabiele toegang tot de gratis uitzending van Arsenal – Manchester City.

VPN testen zonder risico? Met de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kijk je Arsenal – Manchester City en probeer je de dienst rustig uit. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Je VPN-abonnement verdient zichzelf terug - Zo zit dat

Veiliger internetten – Je verbinding wordt versleuteld, wat nuttig is op openbare netwerken zoals hotel-wifi of op luchthavens.

– Je verbinding wordt versleuteld, wat nuttig is op openbare netwerken zoals hotel-wifi of op luchthavens. Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, zodat websites, adverteerders en je provider je online gedrag niet kunnen volgen.

– Je echte IP-adres blijft verborgen, zodat websites, adverteerders en je provider je online gedrag niet kunnen volgen. Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Champions League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1. Bespaar honderden euro's per jaar op sportabonnementen.

Reken het even na: het bedrag dat je in één maand bespaart op abonnementen dekt je VPN al. Alles wat daarna komt, houd je over.

Arsenal - Manchester City op je Smart TV kijken

Zo'n topduel uit de Premier League komt het best tot zijn recht op een groot scherm. Heeft je tv een eigen appwinkel? Haal daar NordVPN of Surfshark binnen. Inloggen, een server in Azerbeidzjan of de Filipijnen kiezen en een paar minuten later staat speelronde 12 vanuit het Emirates Stadium op je tv.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit de alternatieven:

VPN op je router – Beschermt meteen het volledige netwerk, inclusief je tv.

– Beschermt meteen het volledige netwerk, inclusief je tv. Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast de stream van je telefoon naar het grote scherm.

– Cast de stream van je telefoon naar het grote scherm. HDMI-kabel – Eenvoudig en altijd betrouwbaar.

Welke oplossing je ook kiest, Arsenal – Manchester City bekijk je gewoon vanaf de bank.

Wat je moet weten over Arsenal - Manchester City

Arsenal gaat speelronde 12 in als leider van de Premier League: 28 punten uit elf wedstrijden, een doelsaldo van +10 en één nederlaag. De ploeg van Mikel Arteta won op 1 november nog met 1-0 op bezoek bij Liverpool.

Manchester City is derde met 22 punten, uit zeven overwinningen, één gelijkspel en drie nederlagen, bij een doelsaldo van +8. Brighton heeft evenveel punten en staat op doelsaldo boven de ploeg van Enzo Maresca, die afgelopen zomer de opvolger werd van Pep Guardiola.

Zes punten verschil maakt dit duel belangrijk voor de kop van de ranglijst. City kan het gat verkleinen tot drie punten, Arsenal loopt bij winst juist verder uit. De laatste ontmoeting dateert van de Community Shield op 16 augustus 2026, met een 3-0 zege voor Arsenal. In totaal won Arsenal 100 keer tegen 67 zeges van City en 49 gelijke spelen, terwijl de balans over de laatste vijf onderlinge duels in evenwicht is met twee zeges per club en één remise.

Conclusie

Arsenal ontvangt Manchester City op zondag 29 november om 17:30 uur in het Emirates Stadium in Londen, speelronde 12 van de Premier League. De koploper verdedigt zes punten voorsprong, nummer drie City heeft punten nodig om in de buurt van de top te blijven.

Nederlandse kijkers zijn aangewezen op een Viaplay-abonnement. Idman TV uit Azerbeidzjan en Setanta Sports in de Filipijnen zenden het duel gratis uit, maar blokkeren bezoekers van buiten hun eigen land.

Met NordVPN, nu met 78% korting, zet je je locatie op Azerbeidzjan of de Filipijnen, open je de gratis stream en volg je Arsenal – Manchester City gewoon in Nederland. Zo mis je niets van de topper in Londen.

Black Friday! Bekijk de beste VPN-deals van deze week: Meest gekozen 4,9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ 78% KORTING BLACK FRIDAY DEAL Neem de deal 4,7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ 89% KORTING BLACK FRIDAY DEAL Neem de deal 4,2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ 75% KORTING BLACK FRIDAY DEAL Neem de deal

Veelgestelde vragen