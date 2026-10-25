Formule 1 2026 GP: GP van de Verenigde Staten 2026 Datum: 25 oktober 2026 Gratis kijken: ServusTV On (Oostenrijks IP) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Zondag 25 oktober wordt de GP van de Verenigde Staten 2026 verreden op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. De race begint om 21:00 uur Nederlandse tijd, lokaal 15:00 uur, dus bij daglicht, en gaat over 56 ronden. Het is ronde 18 van het seizoen en de eerste van drie opeenvolgende races in Amerika: daarna volgen Mexico (1 november) en Brazilië (8 november). Dit weekend is er geen sprint, dus het is een regulier raceweekend met drie vrije trainingen.

Kimi Antonelli leidt het kampioenschap met 340 punten, 102 meer dan George Russell en 119 meer dan Max Verstappen, die vierde staat met 221 punten. Verstappen reist wel met twee zeges op rij af naar Austin, een circuit waar hij vier keer won en waar alleen Lewis Hamilton vaker zegevierde. Let ook op de klok: in de nacht van zaterdag op zondag gaat in Nederland de wintertijd in, waardoor het tijdsverschil met Texas op vrijdag en zaterdag zeven uur is en op zondag zes uur.

In Nederland liggen de uitzendrechten bij Viaplay, maar met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en kijk je de race gratis via ServusTV On.

De GP van de Verenigde Staten gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Gebruik een snelle VPN met servers in Oostenrijk, zoals NordVPN, nu met 78% korting. Installeer de app – Werkt op smartphones, laptops, tablets en smart-tv’s. Verbind met een Oostenrijkse server voor toegang tot ServusTV On. Open ServusTV On en volg de race in Austin live.

De GP van de Verenigde Staten gratis kijken: de beste zenders

Austin is een van de elf races die ServusTV dit jaar live uitzendt. Kwalificatie en race zie je live op ServusTV en ServusTV On, de vrije trainingen op ServusTV On. Het commentaar is Duitstalig en de streams werken alleen in Oostenrijk.

Sessie Datum en tijd (Nederlandse tijd) Platform VPN-land Vrije Training 1 Vrijdag 23 oktober,

19:30 ServusTV On Oostenrijk Vrije Training 2 Vrijdag 23 oktober, 23:00 ServusTV On Oostenrijk Vrije Training 3 Zaterdag 24 oktober, 19:30 ServusTV On Oostenrijk Kwalificatie Zaterdag 24 oktober, 23:00 ServusTV en ServusTV On, RTBF Auvio Oostenrijk / België Race Zondag 25 oktober, 21:00 ServusTV en ServusTV On, RTBF Auvio Oostenrijk / België

F1 live streamen met NordVPN

Austin is voor Nederlandse kijkers een late avond: de race begint om 21:00 uur en de kwalificatie om 23:00 uur. Liever Franstalig commentaar? Dan laat RTBF Auvio de kwalificatie en de race ook gratis zien, met een Belgische server.

VPN eerst testen? NordVPN heeft een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je het raceweekend in Austin kunt uitproberen en je geld terugkrijgt als het je niet bevalt.

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

Een regulier raceweekend levert vijf sessies op: drie vrije trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix zelf. Omdat alles zich voor Nederlandse kijkers 's avonds en 's nachts afspeelt, telt een verbinding die niet wegvalt extra zwaar. Dit zijn vijf goede VPN's voor het raceweekend in Austin:

NordVPN - Haalt hoge snelheden en heeft betrouwbare Oostenrijkse servers, zodat trainingen, kwalificatie en race zonder haperingen doorlopen. Surfshark - Onbeperkt aantal apparaten op één abonnement, en de HD-stream blijft ook bij een late sessie overeind. Proton VPN - Stevige privacyfuncties in combinatie met prestaties die bij sportuitzendingen constant blijven. ExpressVPN - Snelle internationale verbindingen met weinig vertraging, prettig als je de livetiming ernaast openhoudt. CyberGhost - Overzichtelijke apps en een breed Europees servernetwerk, handig als je snel naar een Oostenrijks IP wilt schakelen.

Kun je de F1 gratis livestreamen via buitenlandse zenders?

De gratis stream van ServusTV On controleert via je IP-adres vanuit welk land je kijkt, en werkt alleen binnen Oostenrijk. Zit je in Nederland, dan stuit je dus op een blokkade. Een VPN stuurt je verkeer via een Oostenrijkse server, waardoor de zender een lokaal IP-adres ziet en de livestream gewoon start.

In vier stappen kijk je de GP van de Verenigde Staten gratis met een VPN:

Open je VPN-app en kies een server in Oostenrijk. Ga naar ServusTV On of de app van ServusTV. Klik de livestream van de Grand Prix aan. Volg de race in Austin zonder Nederlands tv-abonnement.

Zonder VPN verschijnt vanuit Nederland meestal de melding dat de uitzending in jouw regio niet beschikbaar is.

Na het verbinden met een Oostenrijkse server startte de stream van ServusTV On direct en konden we zonder merkbare vertraging naar de Formule 1-uitzending schakelen.

Is Formule 1 kijken met een VPN legaal?

Een VPN gebruiken is in Nederland legaal. Buitenlandse zenders leiden uit je IP-adres af in welk land je zit en sluiten kijkers daarbuiten uit. Daarom is de uitzending van ServusTV vanuit Nederland normaal gesproken niet te openen. Verbind je met een Oostenrijkse server, dan ziet de zender een lokaal adres en krijg je toegang tot de livestream. Houd er wel rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden van een zender het gebruik van een VPN kunnen beperken, waarna je toegang geblokkeerd kan worden.

GP van de Verenigde Staten 2026: wat moet je weten

Het Circuit of the Americas meet 5,513 kilometer en de race gaat over 56 ronden. De baan staat bekend om de steile klim naar bocht 1 en de snelle bochtencombinatie daarna. Het ronderecord staat sinds 2019 op naam van Charles Leclerc (1:36,169). Anders dan in Singapore rijdt het veld hier overdag, met een start om 15:00 uur lokale tijd.

Kimi Antonelli leidt het kampioenschap met 340 punten, voor Russell (238), Hamilton (229) en Verstappen (221). Er zijn nog 150 punten te verdienen. Antonelli kan in Austin al kampioen worden, maar alleen als hij wint en Russell hooguit één punt scoort. Let op: Qatar en Abu Dhabi staan nog op de kalender, maar de Formule 1 neemt rond half oktober een besluit over het restant, met Imola als achtervang.

Verstappen komt met twee zeges op rij naar Texas. In Singapore won hij op 11 oktober vanaf pole, goed voor zijn 73e overwinning, en ook de sprint. Een week eerder won hij in Sepang zijn eerste race van het jaar. Austin ligt hem: hij won hier in 2021, 2022, 2023 en vorig jaar, en alleen Hamilton won hier vaker (vijf keer). Onze voorspelling: Verstappen wins, met Antonelli op het podium.

Conclusie

Wie de GP van de Verenigde Staten niet via Viaplay (vanaf €16,99 per maand) wil volgen, kan uitwijken naar ServusTV. Met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en open je de gratis stream van ServusTV On.

De race begint zondag 25 oktober om 21:00 uur Nederlandse tijd. Het is ronde 18 van het seizoen, en Antonelli (340 punten) krijgt in Austin zijn eerste kans op de wereldtitel, al moet daar veel voor samenvallen. Verstappen won hier vier keer en komt met twee zeges op rij naar Texas. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur terug. Zet je VPN op tijd klaar op een Oostenrijkse server.

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