Formule 1 2026 GP: GP van Las Vegas 2026 Datum: 22 november 2026 Gratis kijken: ORF 1 via on.orf.at (Oostenrijks IP) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Zondag 22 november wordt de GP van Las Vegas 2026 verreden op het Las Vegas Strip Circuit. De lichten gaan om 05:00 uur Nederlandse tijd uit. In Las Vegas is het dan zaterdagavond 20:00 uur.

Kimi Antonelli is al wereldkampioen en Mercedes heeft ook de constructeurstitel binnen. De aandacht gaat daarom naar plek twee: Max Verstappen (279) heeft zeventien punten voorsprong op George Russell (262) en achttien op Lewis Hamilton (261). Vorig jaar won Verstappen hier vanaf de tweede startplek.

In Nederland liggen de uitzendrechten bij Viaplay, maar met een VPN zoals NordVPN verbind je met een Oostenrijkse server en kijk je de race gratis via ORF.

De GP van Las Vegas gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Gebruik een snelle VPN met servers in Oostenrijk, zoals NordVPN, nu met 78% korting. Installeer de app – Werkt op smartphones, laptops, tablets en smart-tv’s. Verbind met een Oostenrijkse server voor toegang tot de stream van ORF. Open on.orf.at en volg de race op de Strip live.

De GP van Las Vegas gratis kijken: de beste zenders

ORF 1 zendt het hele raceweekend live en gratis uit, op tv en via ORF ON op on.orf.at. De stream werkt alleen in Oostenrijk, dus vanuit Nederland verbind je met een Oostenrijkse server. RTL in Duitsland toont de race ook gratis.

Sessie Datum en tijd (Nederlandse tijd) Platform VPN-land Vrije Training 1 Vrijdag 20 november,

01:30 ORF via on.orf.at Oostenrijk Vrije Training 2 Vrijdag 20 november, 05:00 ORF via on.orf.at Oostenrijk Vrije Training 3 Zaterdag 21 november, 01:30 ORF via on.orf.at Oostenrijk Kwalificatie Zaterdag 21 november, 05:00 ORF via on.orf.at Oostenrijk Race Zondag 22 november, 05:00 ORF 1 via on.orf.at, RTL (Duitsland) Oostenrijk / Duitsland

F1 live streamen met NordVPN

Het tijdsverschil met Nevada is negen uur, dus alle sessies vallen in de nacht of vroege ochtend. De race begint zondag om 05:00 uur en eindigt rond 06:30 uur.

VPN eerst testen? NordVPN heeft een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je het raceweekend in Las Vegas kunt uitproberen en je geld terugkrijgt als het je niet bevalt.

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

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Kun je de F1 gratis livestreamen via buitenlandse zenders?

Gratis streams als die van ORF lezen aan je IP-adres af in welk land je zit en openen alleen binnen Oostenrijk. Vanuit Nederland zie je daarom een blokkademelding in plaats van de uitzending. Een VPN leidt je verkeer via een server in Oostenrijk, waardoor de zender een lokaal IP-adres registreert en de livestream gewoon start.

In vier stappen kijk je de GP van Las Vegas gratis met een VPN:

Open je VPN-app en kies een server in Oostenrijk. Ga naar on.orf.at of de ORF ON-app. Klik de livestream van de Grand Prix aan. Volg de race op de Strip zonder Nederlands tv-abonnement.

Zonder VPN krijg je vanuit Nederland in de regel de mededeling dat de uitzending in jouw regio niet beschikbaar is.

Met een Oostenrijkse server actief laadde on.orf.at meteen en konden we zonder merkbare vertraging doorklikken naar de Formule 1-uitzending.

Is Formule 1 kijken met een VPN legaal?

Een VPN gebruiken is in Nederland legaal. Buitenlandse zenders leiden uit je IP-adres af waar je zit en sluiten kijkers van buiten hun uitzendgebied uit. Daarom start de stream van ORF vanuit Nederland normaal gesproken niet. Kies je een Oostenrijkse server, dan ziet de zender een lokaal adres en krijg je toegang tot de uitzending. Let wel op: de gebruiksvoorwaarden van een zender kunnen het gebruik van een VPN beperken, met een blokkade als mogelijk gevolg.

GP van Las Vegas 2026: wat moet je weten

Het Las Vegas Strip Circuit is 6,201 kilometer lang, telt zeventien bochten en voert dwars door de stad. De Grand Prix gaat over 50 ronden. De start is zondag om 05:00 uur Nederlandse tijd (zaterdagavond 20:00 uur lokaal) en de finish wordt rond 06:30 uur verwacht. Las Vegas opent de laatste drie races van het seizoen, met Qatar en Abu Dhabi daarna.

Beide titels zijn beslist: Antonelli voert het klassement aan met 390 punten en Mercedes is kampioen bij de constructeurs. De strijd om de tweede plaats is nog open. Verstappen staat op 279 punten, Russell op 262 en Hamilton op 261. In Las Vegas kan Verstappen P2 nog niet definitief vastleggen. Alleen Russell en Hamilton kunnen hem hier passeren, bijvoorbeeld als Hamilton wint en Verstappen niet scoort.

In Brazilië won Norris vanaf pole, met Verstappen als tweede na een start vanaf de laatste startrij. Vorig jaar won Verstappen in Las Vegas, nadat polesitter Norris in de eerste bocht wijd ging en beide McLarens na afloop werden gediskwalificeerd.

Conclusie

Wie de GP van Las Vegas niet via Viaplay (vanaf €14,92 per maand) wil volgen, kan terecht bij ORF 1, dat het hele weekend live uitzendt. Met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en open je de gratis stream op on.orf.at. RTL in Duitsland toont de race ook gratis, maar daarvoor verbind je met een Duitse server.

De race begint zondag 22 november om 05:00 uur Nederlandse tijd, in Las Vegas is het dan zaterdagavond 20:00 uur. Het is ronde 21 van de 23 en de eerste van drie races op rij, met Qatar en Abu Dhabi daarna. Antonelli rijdt als wereldkampioen en Mercedes heeft de constructeurstitel al binnen, dus wat nog op het spel staat, is de tweede plaats: Verstappen heeft zeventien punten voorsprong op Russell en achttien op Hamilton. Verbind je VPN voor het slapengaan met een Oostenrijkse server, dan mis je geen ronde.

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