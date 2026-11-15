UEFA Nations League 2026/27 Datum: 15 november 2026, 20:45 uur Gratis kijken: ITV (Verenigd Koninkrijk) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Zondag 15 november om 20:45 uur treffen Spanje en Engeland elkaar in het Riyadh Air Metropolitano in Madrid, in speelronde 6 van groep A3 van de UEFA Nations League. Beide landen zijn al zeker van de kwartfinales, dus het gaat nog om de groepswinst. Spanje leidt met 15 punten, maar omdat Engeland een beter doelsaldo heeft, is elke Engelse zege genoeg voor de eerste plaats.

Vanuit Nederland is het duel alleen te volgen met een Ziggo Sport Totaal-abonnement. Met een VPN kijk je gratis mee bij een buitenlandse omroep, bijvoorbeeld ITV in het Verenigd Koninkrijk. Nederlands commentaar krijg je daar niet bij. De overige gratis zenders vind je in de tabel hieronder.

Waar kun je Spanje - Engeland gratis kijken? De beste streamingopties

Deze zenders tonen de wedstrijd:

Zender Land Prijs ITV Verenigd Koninkrijk Gratis RTVE Spanje Gratis Virgin Media Two Ierland Gratis

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Spanje - Engeland gratis kijken met een VPN - Een korte gids in 4 stappen

Neem een betrouwbare VPN met een groot servernetwerk. NordVPN is de beste keuze, momenteel 78% korting. Open de app en verbind met een server in het Verenigd Koninkrijk voor ITV, met een server in Spanje voor RTVE of met een server in Ierland voor Virgin Media Two. Ga naar de streamingpagina van de zender die je hebt uitgekozen. Klaar! Je volgt Spanje – Engeland live, met Engels of Spaans commentaar.

De beste VPN's om Spanje - Engeland live en gratis te kijken

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Kan ik een gratis VPN gebruiken om Spanje - Engeland te kijken?

Een gratis VPN klinkt verleidelijk, maar bij ITV, RTVE en Virgin Media Two loopt het meestal mis. Gratis diensten hebben weinig servers, lage snelheden en krappe datalimieten, waardoor het beeld blokkerig wordt of de stream er juist in de slotfase uit ligt.

Bij een betaalde dienst als NordVPN of Surfshark ligt dat anders: snelle verbindingen, geen datalimiet en betrouwbare toegang tot de gratis uitzending van Spanje – Engeland.

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Spanje - Engeland op je Smart TV kijken

Een groepsfinale als deze komt op een groot scherm nu eenmaal beter tot zijn recht. Heeft je televisie een eigen appwinkel? Download daar NordVPN of Surfshark. Je logt in, kiest een server in het Verenigd Koninkrijk, Spanje of Ierland en binnen een paar minuten staat het duel in het Riyadh Air Metropolitano op je tv.

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Welke route je ook kiest, Spanje – Engeland volg je gewoon vanaf de bank.

Wat je moet weten over Spanje - Engeland

Spanje begint aan speelronde 6 in het Riyadh Air Metropolitano als koploper van groep A3: vijf wedstrijden, vijf overwinningen, 15 punten en een doelsaldo van +9. De ploeg van Luis de la Fuente is regerend wereld- en Europees kampioen en liet in deze groepsfase nog geen punt liggen. Die reeks maakt de rekensom voor Madrid simpel: met een gelijkspel houdt Spanje de eerste plaats in handen.

Engeland staat tweede met 12 punten, maar heeft met +12 het beste doelsaldo van de groep. De enige misstap van de ploeg van Thomas Tuchel was de thuisnederlaag tegen Spanje: op Wembley werd het 2-3. Dat verschil in doelsaldo is precies wat de slotwedstrijd spannend maakt, want bij winst gaat Engeland er alsnog overheen.

Sportief staat er dus maar één ding op het spel: de groepswinst. Beide landen zijn al zeker van een plek in de kwartfinales, dus niemand speelt nog voor kwalificatie. Spanje heeft genoeg aan een punt, Engeland moet winnen. Een gelijkspel levert de Engelsen niets op, omdat het betere doelsaldo pas meetelt bij een gelijk aantal punten.

Conclusie

Zondag 15 november om 20:45 uur sluiten Spanje en Engeland in speelronde 6 groep A3 van de UEFA Nations League af, in het Riyadh Air Metropolitano in Madrid. Spanje verdedigt een foutloze reeks van vijf zeges en heeft aan een gelijkspel genoeg, Engeland pakt bij winst de groep dankzij het betere doelsaldo. De kwartfinales zijn voor beide landen al binnen.

Nederlandse kijkers hebben voor deze interland een Ziggo Sport Totaal-abonnement nodig. ITV in het Verenigd Koninkrijk, RTVE in Spanje en Virgin Media Two in Ierland zenden het duel gratis uit, al blokkeren alle drie iedereen die van buiten het eigen land inlogt.

Kies een VPN-server in het Verenigd Koninkrijk, Spanje of Ierland, open de gratis stream en volg Spanje – Engeland gewoon in Nederland. Zo mis je niets van de beslissing in Madrid.

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