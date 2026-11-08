Formule 1 2026 GP: GP van Brazilië 2026 Datum: 8 november 2026 Gratis kijken: ServusTV (Oostenrijks IP) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Zondag 8 november wordt de GP van Brazilië 2026 verreden op Interlagos in São Paulo. De lichten gaan om 18:00 uur Nederlandse tijd uit, lokaal is het dan 14:00 uur. Het is de twintigste race van het seizoen en een regulier weekend zonder sprint.

Kimi Antonelli komt met 380 punten naar Interlagos en rijdt zijn eerste race als wereldkampioen. In Mexico pakte hij de titel met een derde plaats, op 20 jaar en 68 dagen de jongste kampioen ooit. Max Verstappen (261) staat tweede, met Lewis Hamilton (259), George Russell (250) en Charles Leclerc (245) binnen zestien punten achter zich. Verstappen won vorige week in Mexico-Stad, zijn derde zege van 2026. Bij de constructeurs kan Mercedes (630) ook de constructeurstitel beslissen, met 126 punten voorsprong op Ferrari (504).

In Nederland liggen de uitzendrechten bij Viaplay, maar met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en kijk je de race gratis via ServusTV.

De GP van Brazilië gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Gebruik een snelle VPN met servers in Oostenrijk, zoals NordVPN, nu met 78% korting. Installeer de app – Werkt op smartphones, laptops, tablets en smart-tv’s. Verbind met een Oostenrijkse server voor toegang tot de streams van ServusTV. Open servustv.com en volg de race in São Paulo live.

De GP van Brazilië gratis kijken: de beste zenders

ServusTV zendt dit weekend alle vijf de sessies live uit, op tv en via ServusTV On. De racecountdown begint zondag om 17:15 uur. De stream werkt alleen in Oostenrijk, dus vanuit Nederland verbind je met een Oostenrijkse server.

Sessie Datum en tijd (Nederlandse tijd) Platform VPN-land Vrije Training 1 Vrijdag 6 november,

16:30 ServusTV via servustv.com Oostenrijk Vrije Training 2 Vrijdag 6 november, 20:00 ServusTV via servustv.com Oostenrijk Vrije Training 3 Zaterdag 7 november, 15:30 ServusTV via servustv.com Oostenrijk Kwalificatie Zaterdag 7 november, 19:00 ServusTV, SRF info via Play SRF Oostenrijk / Zwitserland Race Zondag 8 november, 18:00 ServusTV (countdown 17:15), SRF info Oostenrijk / Zwitserland

F1 live streamen met NordVPN

Voor Nederlandse kijkers zijn de tijden deze keer gunstig: de kwalificatie begint zaterdag om 19:00 uur en de race zondag om 18:00 uur, dus geen late avonden zoals bij de races in Austin en Mexico. Lukt de Oostenrijkse stream niet, dan kun je voor de kwalificatie en de race terecht bij SRF info via Play SRF, met een Zwitserse server.

VPN eerst testen? NordVPN heeft een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je het raceweekend op Interlagos kunt uitproberen en je geld terugkrijgt als het je niet bevalt.

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

NordVPN - Haalt hoge snelheden en beschikt over betrouwbare servers in Oostenrijk, waardoor trainingen, kwalificatie en race vloeiend doorlopen. Nu met 78% korting. Surfshark - Je mag er zoveel apparaten op aansluiten als je wilt en de HD-stream houdt ook tijdens een drukke zondagmiddag stand. Proton VPN - Zet stevige privacyfuncties naast prestaties die bij live sport constant blijven. IPVanish - Overzichtelijke app met rappe servers die zich bij livestreams van sport goed houden. NortonVPN - Vertrouwde naam uit de beveiligingshoek, met degelijke streamingprestaties en een installatie die zo gepiept is.

Kun je de F1 gratis livestreamen via buitenlandse zenders?

De gratis streams van ServusTV controleren via je IP-adres in welk land je zit en gaan alleen open binnen Oostenrijk. Vanuit Nederland krijg je daardoor een blokkade te zien in plaats van de uitzending. Een VPN stuurt je verkeer via een Oostenrijkse server, zodat de zender een lokaal IP-adres registreert en de livestream wel gewoon start.

In vier stappen kijk je de GP van Brazilië gratis met een VPN:

Open je VPN-app en kies een server in Oostenrijk. Ga naar servustv.com of de app van ServusTV. Klik de livestream van de Grand Prix aan. Volg de race op Interlagos zonder Nederlands tv-abonnement.

Zonder VPN krijg je vanuit Nederland in de regel de mededeling dat de uitzending in jouw regio niet beschikbaar is.

Met een Oostenrijkse server actief kwam de stream op servustv.com direct op gang en konden we zonder merkbare vertraging doorklikken naar de Formule 1-uitzending.

Is Formule 1 kijken met een VPN legaal?

Een VPN gebruiken is in Nederland legaal. Buitenlandse zenders leiden uit je IP-adres af in welk land je zit en sluiten kijkers van buiten dat land uit. Daarom opent de uitzending van ServusTV vanuit Nederland normaal gesproken niet. Verbind je met een Oostenrijkse server, dan ziet de zender een lokaal adres en krijg je toegang tot de livestream. Houd er wel rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden van een zender het gebruik van een VPN kunnen beperken, waarna je toegang geblokkeerd kan worden.

GP van Brazilië 2026: wat moet je weten

Interlagos geldt al decennia als een echte coureursbaan. Het Autódromo José Carlos Pace telt vijftien bochten en is berucht om zijn hoogteverschillen en de bulten in het asfalt, die auto’s en nekken flink op de proef stellen. De Grand Prix gaat over 71 ronden en begint om 18:00 uur Nederlandse tijd (14:00 uur lokaal).

De strijd om de wereldtitel is beslist, maar de plekken erachter liggen nog open. Antonelli voert het klassement aan met 380 punten, gevolgd door Verstappen (261), Hamilton (259), Russell (250) en Leclerc (245): vier coureurs binnen zestien punten, met nog vier races te gaan. Bij de constructeurs heeft Mercedes 630 punten tegen 504 voor Ferrari. Verslaan de Zilverpijlen Ferrari in São Paulo met minstens drie punten, dan is ook die titel binnen.

Verstappen komt in uitstekende vorm naar Brazilië. In Mexico-Stad won hij vanaf de vijfde startplaats zijn zesde race op dat circuit, zijn derde zege van het seizoen. Hamilton werd tweede, op 0,799 seconde. Vorig jaar op Interlagos won Lando Norris vanaf pole, voor Antonelli, terwijl Verstappen zich vanuit de pitstraat naar het podium knokte.

Conclusie

Wie de GP van Brazilië niet via Viaplay (vanaf €14,92 per maand) wil volgen, kan terecht bij ServusTV, dat alle vijf de sessies live uitzendt. Met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en open je de gratis stream op servustv.com.

De race begint zondag 8 november om 18:00 uur Nederlandse tijd, lokaal 14:00 uur. Het is ronde twintig van de drieëntwintig, Antonelli rijdt zijn eerste Grand Prix als wereldkampioen en Mercedes kan de dubbel compleet maken. Verstappen, Hamilton, Russell en Leclerc vechten ondertussen om de tweede plaats in het klassement, waar zestien punten de vier scheiden. Zet je VPN op tijd op een Oostenrijkse server, dan mis je geen ronde.

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