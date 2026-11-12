UEFA Nations League 2026/27 Datum: 12 november 2026, 20:45 uur Gratis kijken: TF1 (Frankrijk) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Donderdag 12 november om 20:45 uur ontvangt Italië koploper Frankrijk in het Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) in Milaan, in speelronde 5 van groep A1 van de UEFA Nations League. Frankrijk is nog ongeslagen met 10 punten uit vier duels, Italië volgt als nummer twee met 7 punten. De heenwedstrijd eindigde in 1-1.

Wie het duel vanuit Nederland wil zien, heeft een Ziggo Sport Totaal-abonnement nodig. Met een VPN kijk je de wedstrijd gratis via een buitenlandse zender, zoals TF1 in Frankrijk of RAI 1 in Italië. Nederlands commentaar is er niet bij. De overige gratis zenders vind je in de tabel hieronder, en verderop lees je stap voor stap hoe je dat aanpakt.

Waar kun je Italië - Frankrijk gratis kijken? De beste streamingopties

Deze zenders tonen de wedstrijd:

Zender Land Prijs TF1 Frankrijk Gratis RAI 1 Italië Gratis Digi Sport 1 Roemenië Gratis

Geen zin in een betaald abonnement? Via Frankrijk, Italië of Roemenië zie je deze kraker uit speelronde 5 zonder ervoor te betalen. Vanuit Nederland lukt dat zodra je VPN draait.

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Italië - Frankrijk gratis kijken met een VPN - Een korte gids

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De beste VPN's om Italië - Frankrijk live en gratis te kijken

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Kan ik een gratis VPN gebruiken om Italië - Frankrijk te kijken?

Een gratis VPN klinkt aantrekkelijk, maar bij TF1, RAI 1 en Digi Sport 1 loopt het meestal spaak. Gratis diensten beschikken over weinig servers, lage snelheden en strakke datalimieten, waardoor het beeld blokkerig wordt of de stream er juist in de slotfase uit klapt.

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Italië - Frankrijk op je Smart TV kijken

Een interland van dit kaliber kijkt nu eenmaal fijner op een groot scherm. Heeft je televisie een eigen appwinkel? Download daar NordVPN of Surfshark. Je logt in, kiest een server in Frankrijk, Italië of Roemenië en binnen een paar minuten staat het duel in San Siro op je tv.

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Wat je moet weten over Italië - Frankrijk

Italië gaat speelronde 5 in als nummer twee van groep A1, met 7 punten uit vier duels en een doelsaldo van 8-5. De campagne begon slecht, met een 0-2 thuisnederlaag tegen België, maar daarna pakten de Italianen zeven punten uit drie wedstrijden. Zorgwekkend is wel de recente historie in Milaan: Italië verloor er zijn laatste drie interlands, waarmee een ongeslagen reeks van 96 jaar in de stad ten einde kwam. Een van die nederlagen was een 3-1 verlies tegen datzelfde Frankrijk, twee jaar geleden in dit stadion.

Frankrijk komt als enige ongeslagen ploeg naar Milaan: 10 punten uit vier wedstrijden en slechts twee tegendoelpunten. Aanvallend springt Michael Olise eruit met vier goals, meer dan wie ook in de groep. In het heenduel in Frankrijk hielden beide landen elkaar in evenwicht: 1-1.

Met drie punten verschil tussen de nummers één en twee gaat het in Milaan vooral om de tweede plaats. Zelfs bij een Italiaanse zege blijft Frankrijk op doelsaldo bovenaan, terwijl België met 6 punten nog volop meedoet. De Belgen sluiten de groepsfase op 15 november af met een thuiswedstrijd tegen Italië, waardoor een misstap in San Siro direct kan doorwerken.

Conclusie

Donderdag 12 november om 20:45 uur staan Italië en Frankrijk tegenover elkaar in het Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) in speelronde 5 van groep A1 van de UEFA Nations League. Italië strijdt om de tweede plaats, met België één punt achter zich, terwijl Frankrijk een voorsprong van drie punten en een ongeslagen status verdedigt.

Nederlandse kijkers zijn voor deze interland aangewezen op Ziggo Sport Totaal. TF1 in Frankrijk, RAI 1 in Italië en Digi Sport 1 in Roemenië laten de wedstrijd gratis zien, al blokkeren alle drie de zenders iedereen die van buiten het eigen land inlogt.

Kies een VPN-server in Frankrijk, Italië of Roemenië, open de gratis stream en volg Italië – Frankrijk gewoon in Nederland. Zo mis je niets van de kraker in Milaan.

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