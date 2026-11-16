UEFA Nations League 2026/27 Datum: 16 november 2026, 20:45 uur Gratis kijken: NPO 3 / NOS (Nederland) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Maandag 16 november om 20:45 uur speelt Nederland de laatste groepswedstrijd bij Duitsland in het Olympiastadion in Berlijn, speelronde 6 van groep A2 van de UEFA Nations League. Oranje gaat aan kop met 11 punten en heeft genoeg aan één punt voor de groepswinst, terwijl Duitsland met 8 punten moet winnen om de kwartfinales te halen. In Amsterdam werd het eerder dit seizoen 1-1.

In Nederland is het duel gratis te zien bij de NOS, op NPO 3 en via de NOS-app. Ben je op dat moment in het buitenland, dan blokkeert de NPO die stream op basis van je IP-adres. Met een VPN en een Nederlandse server kijk je gewoon mee met Nederlands commentaar. De andere gratis zenders vind je in de tabel hieronder.

Waar kun je Duitsland - Nederland gratis kijken? De beste streamingopties

Op deze zenders is de wedstrijd te zien:

Zender Land Prijs NPO 3 / NOS Nederland Gratis ARD Duitsland Gratis Virgin Media Two Ierland Gratis

Voor deze slotwedstrijd hoef je geen abonnement af te sluiten. De NOS laat speelronde 6 uit het Olympiastadion gratis zien, net als ARD in Duitsland en Virgin Media Two in Ierland. Zit je buiten de landsgrenzen, dan brengt een VPN je bij de uitzending.

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Duitsland - Nederland gratis kijken met een VPN - Een korte gids in 4 stappen

Kies een betrouwbare VPN met veel servers. NordVPN is de beste keuze, momenteel 78% korting. Start de app en maak verbinding met een server in Nederland voor NPO 3 en NOS, met Duitsland voor ARD of met Ierland voor Virgin Media Two. Open de streamingpagina van de zender die je hebt gekozen. Klaar! Je kijkt live naar Duitsland – Nederland, bij de NOS met Nederlands commentaar.

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Kan ik een gratis VPN gebruiken om Duitsland - Nederland te kijken?

Een gratis VPN klinkt aantrekkelijk, maar bij NPO 3, ARD en Virgin Media Two strandt het vaak. Zulke diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en krappe datalimieten, waardoor het beeld blokkerig wordt of de stream er juist in de slotminuten uit ligt.

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Wat je moet weten over Duitsland - Nederland

Voor Duitsland is speelronde 6 in het Olympiastadion een finale. De ploeg van Jürgen Klopp staat na vijf wedstrijden op 8 punten en een doelsaldo van +3, evenveel punten als Griekenland, dat door het onderling resultaat boven Duitsland staat. Alleen een overwinning op Nederland houdt de kwartfinales binnen bereik. Het vertrouwen kwam op 13 november uit Belgrado, waar Duitsland met 1-3 won bij Servië.

Nederland reist met 11 punten en een doelsaldo van +9 naar Berlijn en heeft aan één punt genoeg om de groep te winnen. Oranje zette drie dagen eerder een 7-0 tegen Griekenland neer, met een hattrick van Tijjani Reijnders en twee treffers van Jurriën Timber; die uitslag evenaarde de grootste zege ooit in de Nations League. Onder Xavi Hernández is de ploeg nog ongeslagen, en de campagne begon tegen dezelfde tegenstander: in Amsterdam werd het 1-1.

Alleen de eerste twee van groep A2 gaan door naar de kwartfinales. Servië staat op 0 punten en is uitgeschakeld, terwijl Griekenland met 8 punten afwacht wat Berlijn brengt. Daarmee draait de slotavond om één vraag: pakt Nederland het punt dat de groepswinst oplevert, of dwingt Duitsland voor eigen publiek alsnog de zege af die het nodig heeft?

Conclusie

Maandag 16 november om 20:45 uur staan Duitsland en Nederland tegenover elkaar in het Olympiastadion in Berlijn, speelronde 6 van groep A2 van de UEFA Nations League. Het is de laatste groepswedstrijd van een campagne die voor beide ploegen in Amsterdam begon met 1-1. Oranje heeft genoeg aan een punt voor de groepswinst, Duitsland moet winnen om de kwartfinales te halen.

In Nederland is het duel gratis te zien: de NOS zendt het uit op NPO 3, via NOS live en in de NOS-app. Ben je op reis of werk je tijdelijk over de grens, dan blokkeert de NPO de stream zodra je IP-adres buiten Nederland ligt. ARD in Duitsland en Virgin Media Two in Ierland laten de wedstrijd eveneens gratis zien, maar blokkeren op hun beurt kijkers van buiten het eigen land.

Zet je VPN op een Nederlandse server, open NOS live of NPO 3 en volg Duitsland – Nederland alsof je thuis zit. Zo mis je niets van de ontknoping in Berlijn.

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