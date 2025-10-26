La Liga 2025/26 Datum: 26 oktober 2025 Gratis kijken: Idman TV (Azerbeidzjan) VPN: NordVPN, momenteel 74% korting

Zondag 26 oktober speelt Real Madrid thuis tegen Barcelona op Santiago Bernabéu. De aftrap is om 16:15 uur. Real Madrid staat bovenaan met 24 punten en verdedigt de koppositie, Barcelona staat tweede met 22 punten en wil de achterstand verkleinen. In Nederland zit de wedstrijd achter de Ziggo-paywall, maar er is een slimmere oplossing.

Met een VPN krijg je toegang tot gratis buitenlandse streams en kijk je El Clásico zonder duur abonnement. Geen maandenlange contracten bij Ziggo, gewoon gratis meekijken via een omweg. Ik leg je precies uit hoe je via Idman TV uit Azerbeidzjan of Digi Sport 3 uit Roemenië gratis kijkt - zij zenden La Liga-wedstrijden uit zonder paywall.

Real Madrid - Barcelona gratis kijken met een VPN - Een korte gids

Gratis La Liga-wedstrijden zitten achter geo-blokkades, maar een VPN haalt die weg. Je verandert simpelweg je locatie en krijgt toegang tot gratis buitenlandse streams. Zo kijk je Real Madrid - Barcelona:

Download en installeer een betrouwbare VPN met een sterk servernetwerk. NordVPN werkt uitstekend, momenteel 74% korting . Open de VPN-app en verbind met een server in Azerbeidzjan (Idman TV) of Roemenië (Digi Sport 3). Ga naar het streamingplatform van Idman TV of Digi Sport 3. Klaar! Je kijkt Real Madrid - Barcelona live.

Waar kun je Real Madrid - Barcelona gratis kijken? De beste streamingopties

Deze zenders tonen de wedstrijd:

Idman TV (Azerbeidzjan) – gratis

(Azerbeidzjan) – Digi Sport 3 (Roemenië) – gratis

DAZN (Duitsland) – gratis

Maak verbinding met Azerbeidzjan via NordVPN om toegang te krijgen tot Idman TV

Geen zin in het dure Ziggo-abonnement? Met een VPN kijk je via Azerbeidzjan of Roemenië helemaal gratis. Werkt perfect vanuit Nederland.

De beste VPN’s om La Liga live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om La Liga te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor Idman TV en andere buitenlandse streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van voetbal, en streams die crashen tijdens de belangrijkste momenten. Niet ideaal tijdens Real Madrid - Barcelona.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in Azerbeidzjan en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen La Liga wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in enkele landen, maar waarschijnlijk niet de juiste voor gratis La Liga-streams. Wil je gegarandeerd stabiele streams, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je Real Madrid - Barcelona kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Real Madrid - Barcelona op je Smart TV kijken

El Clásico kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Azerbeidzjaanse server kiezen voor Idman TV (of Roemeense voor Digi Sport 3), en binnen twee minuten kijk je Real Madrid - Barcelona op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast Idman TV of Digi Sport 3 van je telefoon naar de TV

– Cast Idman TV of Digi Sport 3 van je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je Real - Barcelona gewoon lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen La Liga-streams deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Champions League, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.

Wat je moet weten over Real Madrid - Barcelona

Zondag om 16:15 ontvangt Real Madrid Barcelona op Santiago Bernabéu. Real Madrid staat bovenaan met 24 punten, Barcelona volgt op twee punten achterstand met 22 punten. Het verschil? Real pakte de koppositie nadat Barça door een blessurecrisis instortte en zelfs een 4-1 nederlaag incasseerde.

Real Madrid mist zeker Antonio Rüdiger en David Alaba, terwijl Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal en Dean Huijsen twijfelgevallen zijn. Barcelona's situatie is nog alarmerender met maar liefst tien blessures - Frenkie de Jong en Andreas Christensen misten de laatste training, al lijken Ferran Torres en Raphinha net op tijd terug.

Real heeft het zwaar in recente clásico's: 5-2 verlies in de Supercopa-finale in januari, 4-0 nederlaag thuis vorig seizoen. Maar de totale balans staat op 105 zeges voor Real tegen 104 voor Barça - closer wordt het niet. Met twee uitgedunde selecties en de koppositie op het spel wordt het sowieso vermakelijk - de vraag is vooral of Real Madrid eindelijk weer eens van Barcelona kan winnen.

Conclusie

Op 26 oktober ontvangt Real Madrid Barcelona op Santiago Bernabéu voor dé kraker van La Liga. Real Madrid verdedigt de koppositie, Barcelona wil het gat van twee punten dichten.

In Nederland zendt Ziggo de wedstrijd uit, maar alleen met een betaald abonnement. Met een VPN ontgrendel je legale buitenlandse streams en kijk je El Clásico gewoon gratis. Het makkelijkst werkt dit via Idman TV uit Azerbeidzjan of Digi Sport 3 uit Roemenië, die La Liga-wedstrijden zonder paywall uitzenden.

Kortom: VPN aanzetten, Azerbeidzjaanse of Roemeense server kiezen, naar Idman TV of Digi Sport 3 surfen en genieten. Zo simpel krijg je El Clásico gratis op je scherm.

Veelgestelde vragen