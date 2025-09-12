Davis Cup Livestream 2025 Datum: 12-14 sep (2e kwalificaties) Locatie: Bologna Fiere, Bologna, Italië Stream in Nederland: Ziggo Sport Stream gratis: 9Now (Australië) VPN: NordVPN – nu met 73% korting

De Davis Cup behoort ook in 2025 weer tot de spannendste tennis­toernooien ter wereld. Fans in Nederland en wereldwijd kijken uit naar de intense wedstrijden. In Nederland zendt Ziggo Sport de duels met Nederlandse deelname uit, waarbij sommige wedstrijden gratis beschikbaar zijn op kanaal 14. Wil je echter het hele toernooi gratis volgen, dan kun je met een VPN ook verschillende buitenlandse gratis streams deblokkeren.

Veel van die gratis streams zijn normaal gesproken geblokkeerd buiten hun land van herkomst. Met een VPN omzeil je deze blokkades en kijk je de wedstrijden in hoge kwaliteit. Zo kun je niet alleen in Nederland genieten van de Davis Cup, maar ook overal ter wereld toegang krijgen tot de gratis opties.

In dit artikel laat ik je zien hoe je met een VPN de Davis Cup gratis kunt streamen, welke zenders de beste optie zijn en welke VPN-aanbieders daarvoor geschikt zijn. Daarnaast kijk ik vooruit naar aankomende spannende wedstrijden van Nederland.

Hoe kan ik de Davis Cup 2025 gratis kijken met een VPN?

De eenvoudigste manier om het volledige toernooi gratis te volgen is via buitenlandse zenders zoals 9Now, ServusTV, ORF en Digi Sport. Deze zijn normaal gesproken alleen in hun eigen land beschikbaar, maar met een VPN kun je de blokkades eenvoudig omzeilen.

Kies een van onze aanbevolen VPN's. Installeer de VPN op je apparaat. Controleer of de VPN al op je smart-tv staat. Zo niet, download de app via de VPN-website of de appstore van je apparaat. Verbind met een server in Australië voor 9Now of Oostenrijk voor ORF en ServusTV. Open de gratis stream van de gekozen zender en geniet live van de Davis Cup 2025.

De 3 beste VPN’s om de Davis Cup live te kijken

NordVPN – De beste en meest betrouwbare VPN voor ieder doeleinde Surfshark – Veelzijdige VPN met onbeperkte verbindingen Proton VPN – Krachtige VPN met een uitstekende gratis versie

Waarom heb je een VPN nodig om de Davis Cup gratis te kijken?

De eenvoudigste manier om het volledige toernooi gratis te volgen is via buitenlandse zenders zoals 9Now, Digi Sport, ServusTV of ORF. Deze streams zijn normaal gesproken geblokkeerd buiten hun eigen land. Zonder hulpmiddel zie je dan alleen een foutmelding.

Geo-blokkades zorgen ervoor dat sommige uitzendingen alleen in bepaalde landen beschikbaar zijn. Voor de Davis Cup gaat het bijvoorbeeld om de gratis uitzendingen bij zenders als 9Now, ServusTV en ORF. Met een VPN kun je deze blokkades omzeilen door je virtuele locatie te veranderen.

Met een VPN verbind je eenvoudig met een server in Oostenrijk of Duitsland en krijg je toegang tot de gratis livestreams van 9Now, ServusTV of ORF. Zo kun je overal ter wereld de Davis Cup gratis volgen, terwijl je in Nederland Ziggo Sport als officiële zender hebt voor de wedstrijden van het Nederlandse team.

Waar kun je de Davis Cup live kijken?

De handigste manier om het volledige toernooi gratis te volgen is via buitenlandse zenders zoals 9Now, Digi Sport, ServusTV of ORF. Deze gratis streams zijn normaal gesproken alleen in hun eigen land beschikbaar, maar met een VPN kun je de blokkades eenvoudig omzeilen en zo overal toegang krijgen.

Ben je onderweg of op vakantie, dan werkt dit uiteraard ook: met een VPN kies je eenvoudig de juiste server en kijk je overal ter wereld gratis mee.

Of je nu Ziggo Sport volgt voor de wedstrijden van het Nederlandse team, of juist alle gratis buitenlandse opties wilt benutten – hieronder vind je een overzicht van de bekendste Davis Cup-zenders:

Land Davis Cup-zender Prijs Nederland Ziggo Sport (sommige duels gratis op kanaal 14) Gratis/deel betaald Australië 9now Gratis Oostenrijk ServusTV Gratis Oostenrijk ORF ON Gratis Roemenië Digi Sport Gratis

De beste VPN’s voor Davis Cup-streams in het buitenland

Met een krachtige VPN kijk je de Davis Cup live zonder beperkingen en in haarscherpe HD-kwaliteit. We hebben dit jaar in totaal 41 VPN's getest, en de volgende drie aanbieders zijn onze favorieten voor de Davis Cup-livestream. Ze overtuigen met snelle dataoverdracht, stabiele servers in Nederland en andere landen en weten geo-blokkades zeer betrouwbaar te omzeilen.

Vergelijking van de beste VPN’s voor de Davis Cup livestream 2025

Davis Cup live 2025 Speelschema

De strijd om de Davis Cup 2025 belooft opnieuw spannende duels, waarin de beste nationale tennisteams strijden om de felbegeerde titel.

Voor Nederland is onder meer Botic van de Zandschulp actief, terwijl ook spelers als Jesper de Jong en Guy den Ouden dit jaar een rol spelen in de selectie. Spanje kan rekenen op toptalent Carlos Alcaraz en de VS brengt een jonge, veelbelovende generatie mee. Dit maakt de editie van 2025 extra interessant, met Nederland dat na de finaleplaats in 2024 opnieuw hoge ogen wil gooien.

Bekijk hier het speelschema en blijf op de hoogte van de belangrijkste wedstrijden.

Davis Cup-wedstrijd Datum Tijd Nederland vs. Argentinië (Dag 1) vrijdag 12 september 2025 14:00 CEST (Ziggo Sport) Nederland vs. Argentinië (Dag 2) zaterdag 13 september 2025 14:00 CEST (Ziggo Sport 4, Ziggo Sport Totaal) Kwartfinales 18–20 november 2025 Tijd: nog te bepalen (Bologna, Italië) Halve finales 22 november 2025 Tijd: nog te bepalen (Bologna, Italië) Finale 23 november 2025 Tijd: nog te bepalen (Bologna, Italië)

Conclusie

De Davis Cup 2025 kun je volledig gratis volgen via buitenlandse zenders zoals 9Now, Digi Sport, ServusTV of ORF. Deze streams vormen de beste manier om het hele toernooi zonder kosten en in hoge kwaliteit te bekijken. Ze zijn normaal gesproken alleen in hun eigen land beschikbaar, waardoor je er zonder hulpmiddel geen toegang toe hebt.

In Nederland zijn enkele wedstrijden gratis te zien op Ziggo Sport kanaal 14, maar wie niets wil missen kan beter profiteren van de gratis buitenlandse streams. Daarmee kijk je het hele schema live mee en geniet je van alle wedstrijden, ook als ze niet op Ziggo Sport worden uitgezonden.

Samenvattend: de meeste waarde haal je uit het volgen van buitenlandse gratis streams zoals 9Now, ServusTV en ORF. Wil je die in Nederland of onderweg bekijken, dan heb je een VPN nodig. Mijn aanbeveling is NordVPN, dankzij de uitstekende snelheid, veiligheid en het grote serveraanbod.

