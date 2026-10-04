Formule 1 2026 GP: GP van Bahrein 2026 Datum: 4 oktober 2026 Gratis kijken: ORF (Oostenrijks IP) VPN: NordVPN, momenteel 75% korting

Zondag 4 oktober wordt de GP van Bahrein 2026 uitzonderlijk verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië. De race start om 09:00 uur Nederlandse tijd en gaat over 56 ronden. Het is ronde 16 van het seizoen en de middelste halte van de Aziatische triple-header tussen Bakoe en Singapore. De oorspronkelijke Grand Prix in Sakhir werd geschrapt vanwege de oorlog in Iran, waarna F1, de FIA en de regeringen van Bahrein en Maleisië afspraken de race alsnog op Sepang te houden.

Sepang staat na negen jaar weer op de kalender en organiseert voor de twintigste keer een Grand Prix. Het circuit van Hermann Tilke, geopend in 1999, combineert lange rechte stukken met zware remzones en snelle bochten. De haarspeld in bocht 15 is een belangrijk inhaalpunt, terwijl de hoge luchtvochtigheid en de kans op tropische regen de bandenstrategie onvoorspelbaar maken.

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De GP van Bahrein gratis streamen – Zo werkt het

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Grand Prix van Bahrein: liveverslag

Verstappen Pakt Overwinning en Snelste Ronde Max Verstappen pakt de overwinning en noteert tevens de snelste ronde met een tijd van 1:38.220. Kimi Antonelli eindigt knap als tweede, gevolgd door Lewis Hamilton op de derde plaats. Een dominante performance van Verstappen bekroont een enerverend evenement. Lindblad betreedt vlak voor het einde de top 10 Ronde 54 van 55: Arvid Lindblad schuift op naar de top tien door P10 over te nemen van Nico Hulkenberg, die daardoor terugvalt naar P11. Met nog maar één ronde te gaan, verdedigt Lindblad nu een felbegeerde puntenpositie terwijl de race zijn ontknoping nadert. Leclerc stijgt naar vierde plek Ronde 53 van 55: Charles Leclerc gaat Isack Hadjar voorbij en pakt P4, waardoor Hadjar terugvalt naar P5. Leclerc verstevigt zijn positie in de top tien nu de race zijn laatste ronden ingaat. Hamilton stijgt naar derde plek, Norris boekt vooruitgang Ronde 52 van 55: Lewis Hamilton gaat naar P3 na het inhalen van Isack Hadjar, die terugvalt naar P4. In het middenveld wint Lando Norris een positie en pakt P9, terwijl Nico Hülkenberg terugzakt naar P10. De strijd blijft spannend terwijl de race richting het einde gaat. Norris terug in de top tien Ronde 51 van 55: Lando Norris keert terug in de top tien door Arvid Lindblad te passeren voor P10. Lindblad zakt naar P11 terwijl de laatste ronden naderen en het gevecht om punten steeds heviger wordt. Het veld blijft competitief met nog slechts enkele ronden te gaan. Ronde 50: Verschuivende Tussenafstanden in het Veld Op ronde 50 van 55 wisselden de meeste coureurs hun achterstand tot de leider, met Lawson, Hamilton, Antonelli en Colapinto die hun interval van onder de 1,0s naar tussen 1,0s en 2,0s zagen verschuiven. Alonso liep uit tot boven de 2,0s. Gasly, Hadjar en Hulkenberg brachten hun afstand tot onder de 1,0s, wat wijst op spannender gevechten in het middenveld. Bortoleto wist het gat te verkleinen naar tussen 1,0s en 2,0s vanuit een grotere achterstand. Ook voor Norris, Leclerc, Piastri, Stroll, Bearman, Sainz, Ocon en Lindblad veranderden de afstanden, wat de verschillende strategieën benadrukt nu de race zijn einde nadert. De leider blijft aan kop, maar de actie in het middenveld neemt toe tijdens deze voorlaatste ronden. Grote Verschuiving in de Top Tien op Ronde 49 Drama op ronde 49: meerdere verschuivingen zorgen voor een nieuwe top tien. Lawson stijgt van P9 naar P7, Hamilton klimt naar P4, terwijl Russell een flinke terugval kent van P3 naar P19. Ook Leclerc, Piastri, Alonso, Hülkenberg en Lindblad pakken extra plekken. Norris verliest zijn plek in de top tien en zakt van P8 naar P11. Hadjar sluit aan bij de top drie door naar de derde plaats op te schuiven. Met de slotronden in zicht consolideren de leiders hun posities, maar in het middenveld wordt hard gevochten. Verstappen leidt met nog zeven ronden te gaan Ronde 48 van 55 verloopt zonder veel actie op de baan. Max Verstappen houdt de leiding stevig vast met een voorsprong van 2,5 seconden nu het einde nadert. Geen grote incidenten deze ronde. Antonelli nadert de leider Met nog acht ronden te gaan verkleint Kimi Antonelli het gat naar de raceleider met een halve seconde. Het verschil daalt van meer dan twee seconden naar nu tussen de één en twee seconden, wat wijst op een mogelijke late aanval. De druk aan de kop van het veld neemt toe naarmate het einde van de race nadert. Gaten Verschuiven in de Slotronden Met nog 10 ronden te gaan verschuiven de verschillen aan de kop. George Russell past zijn achterstand op de leider aan tot 7,610 seconden, Kimi Antonelli verandert zijn marge tot 2,283 seconden en Isack Hadjar wijzigt zijn achterstand tot 16,083 seconden. De slotfase belooft spannend te worden nu coureurs alles geven om in de eindsprint posities te winnen. Russell Wisselt Naar Zachte Banden Op ronde 45 van 55 maakt George Russell een strategische zet door van medium naar zachte banden te wisselen, waarschijnlijk om in de slotronden meer snelheid te behalen. Ondertussen voltooit Isack Hadjar opnieuw een pitstop en keert terug op de baan. Nog 10 ronden te gaan tot de finishvlag. Ronde 44: Verstappen behoudt rustige leiding Ronde 44 verloopt rustig; Max Verstappen blijft aan kop met een voorsprong van 2.507 seconden. De race nadert de laatste ronden en het leiderschap is stabiel. Ronde 43: Grote tempoverlies, Antonelli snelste Op ronde 43 verliezen meerdere coureurs flink tempo, met Verstappen die 34.393 seconden verliest. Antonelli, Russell en Hadjar worden ook langzamer, maar Kimi Antonelli noteert de snelste ronde: een mix van worstelingen en uitblinkende snelheid. Ronde 42: Mogelijke safety car, Verstappen leidt De rondetijden dalen in het hele veld op ronde 42, wat duidt op vermoedelijke safety car omstandigheden. Max Verstappen behoudt de leiding terwijl de slotfase van de race ingaat. Bortoleto en Perez verliezen tempo in ronde 41 Ronde 41: Gabriel Bortoleto en Sergio Perez verliezen fors tijd, respectievelijk 22,338 en 26,086 seconden. Oscar Piastri noteert de snelste ronde, wat op sterke snelheid duidt ondanks algemene tijdsverliezen in het veld. Verstappen Bovenaan Tijdenlijst Ronde 40 Max Verstappen noteert de snelste tijd in ronde 40 en behoudt zijn voorsprong terwijl het veld de slotfase van deze race over 55 ronden ingaat. Bearman Snelste op Ronde 39 Oliver Bearman verbetert zich met 19,431 seconden en zet de snelste tijd neer in ronde 39. Met nog 16 ronden te gaan verhoogt de jonge coureur het tempo nu de race een beslissende fase ingaat. Gasly pakt terrein; Piastri blijft snel in ronde 38 Pierre Gasly boekt een sterke verbetering van 22.461 seconden in ronde 38, terwijl Piastri opnieuw de snelste ronde noteert. Bearman en Perez verliezen terrein, wat zorgt voor extra spanning in het middenveld. Piastri constant; kleine verschuivingen gaan door Ronde 37: Oscar Piastri opnieuw de snelste. Bortoleto en Perez boeken kleine winst, maar Gasly en Bearman verliezen flink. Het veld komt dichter bij elkaar terwijl strategieën uitspelen. Piastri Snelste terwijl Anderen Aftakelen Waar Pierre Gasly, Bortoleto, Perez en Colapinto tijd verliezen in ronde 36, zet Oscar Piastri de snelste ronde neer. Het middenveld blijft fel in de aanloop naar de laatste 20 ronden. Norris en Bortoleto herstellen zich in ronde 35 Lando Norris en Gabriel Bortoleto laten sterke verbetering zien, met Bortoleto die maar liefst 47,359 seconden goedmaakt. Max Verstappen rijdt de snelste ronde en blijft aan kop. Antonelli blinkt uit; grote winst in ronde 34 Kimi Antonelli maakt 21,579 seconden goed en noteert de snelste tijd in ronde 34. Verstappen en Piastri boeken ook grote winst, Norris en Bortoleto vallen terug. De strijd om de posities wordt heviger. George Russell en Nico Hulkenberg boeken flinke progressie op ronde 33, met verbeteringen van respectievelijk 20,265 en 19,895 seconden. Daartegenover staan grote terugvallen van onder meer Verstappen en Piastri. Russell noteert het beste rondetijd voor deze omloop. Hamilton noteert snelste ronde op ronde 32 Lewis Hamilton zet de snelste ronde van de sessie neer met 100.178 seconden in ronde 32. Met nog 23 ronden te gaan laat Hamilton een sterk tempo zien in de aanloop naar de slotfase. Lawson maakt sprong; Leclerc het snelst in ronde 31 Liam Lawson boekt een forse tijdswinst van 20,269 seconden, terwijl onder andere Lewis Hamilton, George Russell en Fernando Alonso tijd verliezen. Charles Leclerc is de snelste in ronde 31. De race zit nu op ronde 31 van 55, met verschuivingen in het veld naarmate coureurs vorm vinden of juist kwijtraken. Ocon en Albon verbeteren, Leclerc het snelst Ronde 30: Lawson en Hamilton verliezen tijd, terwijl Esteban Ocon en Alexander Albon indrukwekkend terugkomen met beide meer dan 20 seconden winst. Leclerc noteert opnieuw de snelste ronde en blijft de leiders op het spoor nu de race halverwege is. Leclerc en Lindblad maken sprong vooruit Ronde 29: Sterke verbetering voor Leclerc (19.639s) en Lindblad (20.019s), terwijl Lawson, Ocon en Albon terrein verliezen. Leclerc noteert de snelste ronde, wat wijst op een mogelijke omslag. Verstappen blijft sterk in het algemene klassement. Meerdere coureurs verliezen tempo, Verstappen snelste Ronde 28: Lastige ronde voor Leclerc, Stroll, Gasly, Ocon, Bearman, Albon, Sainz, Bortoleto en Lindblad; allen verliezen tempo, sommigen meer dan 11 seconden. Verstappen noteert de snelste ronde en behoudt de leiding halverwege de race. Sainz Zet Aan terwijl Concurrentie Inlevert Ronde 27: Charles Leclerc, Lance Stroll en Arvid Lindblad verliezen duidelijk snelheid, terwijl Carlos Sainz maar liefst 20,751s weet te winnen en de snelste ronde pakt. Sainz is in opmars terwijl anderen inleveren. Gasly herstelt, Sainz in de problemen Ronde 26: Pierre Gasly vindt weer snelheid met een verbetering van 19,382 seconden, terwijl Carlos Sainz terugvalt met 11,075 seconden. Bearman verliest deze ronde ook tijd. Max Verstappen pakt opnieuw de snelste ronde en blijft de referentie vooraan. Bearman blinkt uit met snelste ronde Ronde 25: Pierre Gasly en Carlos Sainz verliezen duidelijk tempo, terwijl Oliver Bearman zich knap herstelt met een verbetering van 21,947 seconden en de snelste ronde neerzet. Sergio Perez boekt ook progressie, maar Gasly's achteruitgang van 11,397 seconden is opvallend. Norris en Antonelli versnellen Ronde 24: Lando Norris verbetert met 1,325s en Kimi Antonelli met 1,323s. Gasly en Bearman verliezen tempo, Perez ook. Verstappen blijft snel en noteert opnieuw de snelste ronde. Antonelli en Bearman Vallen Terug Ronde 23: Kimi Antonelli (-1,747s) en Oliver Bearman (-6,631s) laten een duidelijk tempoverlies zien. Nico Hulkenberg verbetert met 1,598s, terwijl Arvid Lindblad 1,316s toelegt. Verstappen pakt opnieuw de snelste ronde. Perez Herstelt, Verstappen Blijft Snelste Ronde 22: Nico Hülkenberg verliest 1,326s, maar Sergio Perez komt sterk terug met een verbetering van 22,798s. Max Verstappen blijft meedogenloos en pakt opnieuw de snelste ronde en vergroot zijn voorsprong. Lawson en Perez verliezen tempo, Verstappen leidt Ronde 21: Opvallende terugval in tempo voor Liam Lawson (1,399s) en Sergio Perez (14,464s), mogelijk door problemen of strategie. Verstappen blijft indruk maken met de snelste ronde en houdt de leiding stevig vast. Perez verliest tijd, Verstappen blijft snel Ronde 20: Perez verliest 8,37 seconden, Lindblad pakt 1,14 seconden winst. Verstappen rijdt opnieuw de snelste ronde en behoudt de leiding. Perez wint tijd, Verstappen blijft snelste Ronde 19: Perez herstelt zich met een verbetering van 22,19 seconden, Stroll wint 1,06 seconden. Verstappen blijft de snelste ronde neerzetten terwijl het veld blijft schommelen. Verstappen snelste, Perez vertraagt Ronde 18: Perez verliest 11,43 seconden, ook Leclerc en Stroll gaan langzamer. Verstappen blijft de snelste ronden rijden. Albon Herpakt Zich, Perez Valt Terug Ronde 17: Albon boekt een winst van 19,57s in tempo. Perez verliest 8,41s. Verstappen blijft opnieuw snelste. Alonso verbetert, Verstappen wederom snelste Ronde 16: Alonso wint 1,33 seconden, Bortoleto stijgt met 30 seconden, terwijl Albon 11,56 seconden verliest. Verstappen blijft de snelste ronde rijden. Verstappen leidt met snelle ronde Ronde 15: Verstappen noteert de beste rondetijd met een verbetering van 1,029 seconden. Norris, Hamilton, Leclerc en anderen winnen tijd, terwijl Albon en Bortoleto tempo verliezen. Ook Perez en Lindblad gaan vooruit. Het tempo in de race neemt toe. Verstappen Zet Opnieuw Snelste Ronde Ronde 14: Verstappen verbetert opnieuw de tijden met 1,229s. Ook Lawson, Norris, Leclerc, Stroll en anderen boeken progressie. Bortoleto verliest tempo met 4,57s. Het veld versnelt na een afwachtend begin. Coureurs vinden tempo, Verstappen snelste Ronde 13: Veel coureurs boeken flinke tijdwinst. Verstappen verbetert met 1,393s en rijdt de snelste ronde. Ook Norris, Hamilton, Leclerc, Stroll, Alonso en anderen laten verbetering zien. Sainz maakt een sprong van 15,3s. Het tempo stijgt na de rustige fase. Relatief Rustig, Verstappen Nog Steeds Aan Kop Ronde 12 van 55. Geen grote veranderingen; het blijft rustig op de baan. Max Verstappen blijft vooraan rijden. Verstappen Leidt tijdens Rustige Fase Ronde 11 van 55. De race blijft rustig, met onveranderde omstandigheden sinds ronde 2. Max Verstappen blijft aan kop terwijl het veld grotendeels stabiel blijft. Ronde 10: Status Quo Ronde 10 van 55 is gepasseerd en de sfeer blijft rustig, mogelijk nog geneutraliseerd sinds ronde 2. Max Verstappen rijdt nog altijd aan kop; het veld wacht tot de race weer volledig losbarst. Rustige Fase: Verstappen Onbedreigd Ronde 9 van 55: geen veranderingen, de race blijft in een rustige fase met vermoedelijk geneutraliseerde omstandigheden sinds ronde 2. Max Verstappen blijft comfortabel aan de leiding. Gedeeltelijk geneutraliseerde fase houdt aan Ronde 8 van 55 en de rustige fase houdt aan, mogelijk sinds ronde 2 onder neutralisatie. Max Verstappen blijft aan de leiding terwijl het veld wacht op normaal raceverloop. Racestatus: Ronde 7 Rustig Ronde 7 van 55 blijft de race in een kalme fase, vermoedelijk door neutralisatie sinds ronde 2. Max Verstappen blijft aan de leiding, wachtend op herstart van de actie. Verstappen blijft leiden onder neutralisatie Ronde 6 van 55: Het veld blijft ingetogen, met tekenen van geneutraliseerde omstandigheden sinds de rondetijden op ronde 2 daalden. Max Verstappen blijft voorop. Neutralisatie blijft van kracht Ronde 5 van 55 en het rustige tempo blijft, vermoedelijk nog steeds onder neutralisatie sinds ronde 2. Max Verstappen behoudt zijn positie aan kop. Situatie onveranderd, Verstappen aan kop Ronde 4 van 55 en de race blijft sinds ronde 2 in een rustige fase, vermoedelijk onder neutralisatie. Verstappen houdt de leiding vast, geen wijziging voorin. Rustige fase: Verstappen aan kop Ronde 3 van 55 blijft rustig verlopen, tekenen van geneutraliseerde omstandigheden sinds ronde 2. Verstappen leidt, het veld blijft dicht bij elkaar. Verstappen Leidt, Tempo Zakt Ronde 2 van 55 laat een scherpe daling in rondetijden bij alle coureurs zien, mogelijk door een safety car. Max Verstappen leidt het veld terwijl het peloton waarschijnlijk nog geneutraliseerd rijdt. Bearman zet vroege snelste tijd Ronde 1 van 55 is voltooid. Oliver Bearman noteert de snelste tijd in deze eerste ronde en zet meteen zijn stempel. De coureurs vinden nu hun ritme in de openingsfase. Alle Ogen op de Start en het Vroege Tempo De race begint met Max Verstappen op pole, die meteen onder druk staat van Lewis Hamilton en Kimi Antonelli in bocht 1. Verderop proberen Liam Lawson en Fernando Alonso vanaf P11 en P12 met sterke openingsronden naar voren te komen. De eerste stint en pitstopstrategieën zullen cruciaal zijn voor de vroege volgorde in de race. Blijf kijken terwijl de coureurs strijden om posities op dit beroemde circuit. Belang van Bandenstrategie tijdens de GP van Bahrein De Grand Prix van Bahrein staat bekend om de uitdaging die hoge baantemperaturen en wisselende grip bieden aan coureurs, waardoor bandenmanagement en strategie cruciaal zijn over de 56 ronden. Historisch gezien zijn een sterke kwalificatie en een constant racetempo essentieel voor succes op dit circuit. De officiële kwalificatieposities en informatie over de startgrid zijn momenteel niet beschikbaar. We geven een volledig overzicht zodra de gegevens bekend zijn. Blijf op de hoogte voor de laatste updates van het raceweekend. Welkom op racedag in Sepang De spanning van racedag begint! We zijn bij de Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix, die vandaag gehouden wordt op het Sepang International Circuit in Maleisië. Blijf op de hoogte voor live actie, updates en hoogtepunten van dit beroemde circuit, bekend om zijn snelle rechte stukken en uitdagende bochten. Maak je klaar voor een enerverende racedag!

De GP van Bahrein gratis kijken: de beste zenders

Via onderstaande zenders kijk je het Formule 1-weekend op Sepang gratis live. Exacte sessietijden worden later door F1 bevestigd.

Sessie Datum en tijd (Nederlandse tijd) Platform VPN-land Vrije Training 1 Vrijdag 2 oktober, 06:30 ORF via on.orf.at, RTBF Auvio, RTL Zwee Oostenrijk / België / Luxemburg Vrije Training 2 Vrijdag 2 oktober, 10:00 ORF via on.orf.at, RTBF Auvio, RTL Zwee Oostenrijk / België / Luxemburg Vrije Training 3 Zaterdag 3 oktober, 06:30 ORF via on.orf.at, RTBF Auvio, RTL Zwee Oostenrijk / België / Luxemburg Kwalificatie Zaterdag 3 oktober, 10:00 ORF via on.orf.at, RTBF Auvio, RTL Zwee, SRF, RSI Oostenrijk / België / Luxemburg / Zwitserland Race Zondag 4 oktober, 09:00 ORF via on.orf.at, RTBF Auvio, RTL Zwee, SRF, RSI Oostenrijk / België / Luxemburg / Zwitserland

F1 live streamen met NordVPN

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Kun je de F1 gratis livestreamen via buitenlandse zenders?

Gratis Formule 1-streams van ORF, RTBF Auvio, RTL Zwee, SRF en RSI controleren via je IP-adres vanuit welk land je kijkt. Vanuit Nederland zijn deze livestreams daarom meestal geblokkeerd. Met een VPN verbind je met een server in het juiste land, waarna de stream beschikbaar wordt alsof je lokaal toegang hebt.

Zo kijk je de GP van Bahrein gratis met een VPN:

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Is Formule 1 kijken met een VPN legaal?

Een VPN gebruiken is in Nederland legaal. Buitenlandse omroepen bepalen via je IP-adres in welk land je kijkt en blokkeren streams buiten hun eigen regio. Daardoor zijn uitzendingen van ORF, RTBF Auvio, RTL Zwee, SRF en RSI meestal niet direct toegankelijk vanuit Nederland. Met een VPN maak je verbinding met een server in het juiste land en krijg je toegang tot de livestream.

GP van Bahrein 2026: wat moet je weten

De GP van Bahrein krijgt dit seizoen een uitzonderlijke locatie op Sepang, omdat de oorspronkelijke race in Sakhir eerder werd geschrapt. Het Maleisische circuit staat bekend om snelle rechte stukken, zware remzones en lastige omstandigheden door de hitte en luchtvochtigheid. Vooral de combinatie van lange bochten en stevig aanremmen richting bocht 15 vraagt veel van banden en remmen. Regenbuien kunnen bovendien plotseling opduiken, waardoor teams snel moeten schakelen tussen slicks en intermediates.

Kimi Antonelli leidt het kampioenschap met 302 punten, maar zijn voorsprong op George Russell slonk in Bakoe van 81 naar 66 punten nadat Russell vanaf pole won. Verstappen eindigde daar als tweede vanaf P8, terwijl Hadjar het podium completeerde en Red Bull zijn eerste dubbele podium sinds China 2024 pakte. Norris viel uit en verloor terrein in de titelstrijd, terwijl Hamilton als zesde finishte. Op Sepang worden bandenslijtage, energiebeheer en het wisselvallige weer waarschijnlijk doorslaggevend.

Voor Verstappen is Sepang een bijzondere plek: hij won hier de laatste Grand Prix in 2017, een dag na zijn twintigste verjaardag en voor de ogen van polesitter Hamilton. Het was pas zijn tweede zege in de Formule 1. Negen jaar later keert hij terug op een circuit waar regen en safetycars de uitslag vaak volledig omgooiden.

Conclusie

De GP van Bahrein live volgen zonder Viaplay kan via meerdere gratis buitenlandse streams. ORF via on.orf.at, RTBF Auvio en RTL Zwee zenden het hele weekend uit, terwijl SRF en RSI in Zwitserland alleen de kwalificatie en de race tonen.

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Zondag 4 oktober om 09:00 uur Nederlandse tijd begint de GP van Bahrein 2026 op Sepang, ronde 16 van het Formule 1-seizoen. Na negen jaar afwezigheid keert het Maleisische circuit eenmalig terug, en met de hitte, de tropische regenbuien en een titelstrijd die in Bakoe weer wat spannender werd, belooft het een weekend te worden dat je niet wilt missen.

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