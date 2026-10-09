Formule 1 2026 GP: GP van Singapore 2026 Datum: 11 oktober 2026 Gratis kijken: ORF (Oostenrijks IP) VPN: NordVPN, momenteel 75% korting

Zondag 11 oktober wordt de GP van Singapore 2026 verreden op het Marina Bay Street Circuit. De race begint om 14:00 uur Nederlandse tijd, oftewel 20:00 uur lokaal: een nachtrace onder kunstlicht over 62 ronden. Het is ronde 17 van het seizoen en het sluitstuk van de Aziatische triple-header na Bakoe en Sepang. Het is bovendien een sprintweekend, dus er zijn op zaterdag al punten te verdienen.

Kimi Antonelli gaat met 320 punten aan kop, 84 meer dan George Russell, die hier vorig jaar vanaf pole won. Max Verstappen won vorige week in Sepang zijn eerste race van 2026 en staat nu op gelijke hoogte met Norris. Het stratencircuit telt 19 bochten tussen betonnen muren en laat zeker in de hitte en luchtvochtigheid weinig ruimte voor fouten.

In Nederland heeft Viaplay de uitzendrechten, maar met een VPN zoals NordVPN verbind je met een Oostenrijkse server en kijk je de race gratis via ORF.

De GP van Singapore gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Gebruik een snelle VPN met servers in Oostenrijk, zoals NordVPN, nu met 75% korting. Installeer de app – Werkt op smartphones, laptops, tablets en smart-tv’s. Verbind met een Oostenrijkse server voor toegang tot ORF. Open on.orf.at en volg de nachtrace in Singapore live.

De GP van Singapore gratis kijken: de beste zenders

ORF is dit weekend het adres voor een gratis livestream. ORF 1 zendt alle sessies live uit, met commentaar van Ernst Hausleitner en Alex Wurz. De Grand Prix is zondag te zien van 13:25 tot 16:10 uur. ServusTV brengt alleen een re-live, en RTL in Duitsland zendt uitsluitend de sprintrace van zaterdag gratis uit, niet de Grand Prix zelf.

Sessie Datum en tijd (Nederlandse tijd) Platform VPN-land Vrije Training 1 Vrijdag 9 oktober,

10:30 ORF via on.orf.at Oostenrijk Sprintkwalificatie Vrijdag 9 oktober, 14:30 ORF via on.orf.at Oostenrijk Sprintrace Zaterdag 10 oktober, 11:00 ORF via on.orf.at, RTL (Duitsland) Oostenrijk / Duitsland Kwalificatie Zaterdag 10 oktober, 15:00 ORF via on.orf.at Oostenrijk Race Zondag 11 oktober, 14:00 ORF via on.orf.at Oostenrijk

F1 live streamen met NordVPN

Een VPN komt het hele Formule 1-seizoen van pas, zeker bij races aan de andere kant van de wereld met afwijkende starttijden. Voor Nederlandse kijkers is Singapore dit weekend een stuk prettiger dan Sepang: de race begint zondagmiddag om 14:00 uur, in plaats van met een vroege start zoals in Maleisië. De meeste VPN's werken op meerdere apparaten tegelijk en houden de verbinding stabiel tijdens lange livestreams.

VPN eerst testen? NordVPN heeft een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je het raceweekend in Singapore kunt uitproberen en je geld terugkrijgt als het je niet bevalt.

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

Een sprintweekend telt vier belangrijke sessies: de sprintkwalificatie, de sprint, de kwalificatie en de race. Een stabiele verbinding is dus extra belangrijk. Dit zijn vijf goede VPN's voor het raceweekend in Singapore:

NordVPN - Levert hoge snelheden en betrouwbare Oostenrijkse servers, waardoor sprint, kwalificatie en race zonder haperingen doorlopen. Surfshark - Je sluit er onbeperkt apparaten op aan en de HD-stream blijft ook tijdens een lange kijkdag stabiel. Proton VPN - Combineert stevige privacyfuncties met constante prestaties bij sportuitzendingen. ExpressVPN - Snelle internationale verbindingen met weinig vertraging, handig als je de livetiming ernaast openhoudt. CyberGhost - Eenvoudige apps en een ruim Europees servernetwerk, prima voor wie snel wil schakelen naar een Oostenrijks IP.

Kun je de F1 gratis livestreamen via buitenlandse zenders?

De gratis F1-stream van ORF leest je IP-adres uit om te bepalen in welk land je zit. Kijk je vanuit Nederland, dan loop je daardoor tegen een blokkade aan. Een VPN leidt je verkeer via een server in Oostenrijk, zodat de omroep een lokaal IP-adres ziet en de livestream gewoon opent.

In vier stappen kijk je de GP van Singapore gratis met een VPN:

Start je VPN-app en kies een server in Oostenrijk. Ga naar on.orf.at of de ORF-app. Klik de livestream van ORF 1 aan. Volg de nachtrace in Singapore zonder Nederlands tv-abonnement.

Zonder VPN krijg je vanuit Nederland doorgaans de melding dat de uitzending in jouw regio niet beschikbaar is.

Zodra we verbonden waren met een Oostenrijkse server, opende de ORF-stream meteen en konden we zonder merkbare vertraging naar de Formule 1-uitzending schakelen.

Is Formule 1 kijken met een VPN legaal?

Een VPN gebruiken is in Nederland legaal. Buitenlandse omroepen leiden uit je IP-adres af waar je zit en sluiten kijkers buiten hun eigen regio uit. Daardoor is de uitzending van ORF vanuit Nederland normaal gesproken niet te openen. Verbind je met een Oostenrijkse server, dan ziet de omroep een lokaal adres en krijg je toegang tot de livestream. Let wel: de gebruiksvoorwaarden van een omroep kunnen het gebruik van een VPN beperken, waardoor de omroep je toegang kan blokkeren.

GP van Singapore 2026: wat moet je weten

Marina Bay is een van de zwaarste races op de kalender: een stratencircuit van 4,927 kilometer met 19 bochten, muren pal langs de baan en 62 ronden onder kunstlicht. De huidige layout is sneller dan de oude, en Lewis Hamilton zette in 2025 het ronderecord op 1:33,808. Hitte en luchtvochtigheid vragen fysiek veel van de coureurs, en remmen en banden krijgen door het constante accelereren en afremmen weinig rust. In 2024 verliep de race hier voor het eerst zonder safetycar, maar één tik tegen de muur kan de strategie alsnog omgooien.

Kimi Antonelli voert het klassement aan met 320 punten en zag zijn voorsprong in Sepang groeien van 66 naar 84 punten op George Russell (236). Daarachter volgen Lewis Hamilton met 214 punten, Charles Leclerc met 191 en Max Verstappen en Lando Norris met allebei 188. Bij de constructeurs staat Mercedes op 556 punten. De titel kan dit weekend nog niet worden beslist, maar in de strijd om de plaatsen achter Antonelli telt elk punt in de sprint en de race.

Verstappen komt met vertrouwen naar Singapore. In Sepang boekte hij zijn eerste zege van 2026, de 72e van zijn loopbaan en de eerste van Red Bull dit jaar, in een race die door regen ruim drie uur later begon. Antonelli werd tweede en Hamilton derde, ondanks een start op de verkeerde banden. Russell viel in ronde 51 van 55 uit met een mechanisch probleem, terwijl hij op koers lag voor het podium. Achteraf zei hij dat zijn titelkansen verkeken zijn. In Bakoe won juist Russell, werd Verstappen tweede en knokte Antonelli zich na een crash in Q1 terug van P16 naar P5.

Conclusie

Wie de GP van Singapore niet via Viaplay (vanaf €14,92 per maand) wil kijken, kan terecht bij ORF. ORF 1 zendt alle sessies van het sprintweekend live en gratis uit. Met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en open je de gratis stream op on.orf.at alsof je in Oostenrijk zit.

Zondag 11 oktober om 14:00 uur Nederlandse tijd gaan de lichten uit voor de GP van Singapore 2026, ronde 17 van het Formule 1-seizoen. Antonelli heeft 84 punten voorsprong, en Verstappen, die in Sepang zijn eerste zege van het jaar pakte, staat in punten gelijk met Norris. Russell won hier vorig jaar vanaf pole, voor Verstappen en Norris, in de race waarin McLaren de constructeurstitel binnenhaalde. Op een stratencircuit waar inhalen moeizaam blijft, kan de kwalificatie op zaterdag doorslaggevend zijn. Zorg dus vooraf dat je VPN klaarstaat op een Oostenrijkse server.

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