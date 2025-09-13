Serie A 2025-26 Datum: 13 september 2025 Gratis kijken: Digi Sport 1 (Roemenië) VPN: Ontvang 73% KORTING + 3 maanden gratis!

Zaterdag 13 september speelt Juventus thuis tegen Inter in het Allianz Stadium in Turijn. De aftrap is om 18:00 uur Nederlandse tijd. De Derby d'Italia - de grootste rivaliteit in het Italiaanse voetbal - staat garant voor vuurwerk. In Nederland heb je voor Serie A een duur Ziggo-pakket nodig, maar er is een slimmere oplossing.

Met een VPN krijg je toegang tot gratis Roemeense livestreams en kijk je deze topper zonder abonnement. Geen maandenlange contracten bij Ziggo, gewoon via Digi Sport 1 gratis meekijken. Ik leg je precies uit hoe je deze legendarische derby deblokkeert en in HD-kwaliteit streamt.

Juventus - Inter gratis kijken met een VPN - Onze gids

In Nederland kijk je Serie A alleen met dure sportpakketten bij Ziggo. Maar in Roemenië zendt Digi Sport 1 deze topwedstrijden gratis uit. Met een VPN krijg je hier gewoon toegang toe. Dit moet je doen:

Download een betrouwbare VPN met servers in Roemenië. Onze tip: NordVPN, momenteel met 73% korting. Open de VPN-app en kies een Roemeense server. Ga naar de website van Digi Sport 1. Kijk live naar Juventus - Inter!

Waar kun je Juventus - Inter kijken? De beste streamingopties

Deze zenders bieden de wedstrijd aan:

Digi Sport 1 (Roemenië) – Gratis met een VPN, Roemeens commentaar

Geen Ziggo-abonnement maar wel de Derby d'Italia kijken? Met een VPN kijk je gratis via Roemeense streams - gewoon vanaf je eigen bank. Digi Sport 1 zendt stabiel uit in HD-kwaliteit, perfect voor deze topper.

De beste VPN’s om de Serie A live en gratis te kijken

NordVPN – Topsnelheid, enorm servernetwerk, ideaal voor sportstreams. Surfshark VPN – Zeer betaalbaar, onbeperkt aantal apparaten, perfect voor gezinnen. Proton VPN – Privacygericht, bijzonder betrouwbaar voor live sportuitzendingen. ExpressVPN – Beginnersvriendelijk, met speciale streamingservers. CyberGhost – Gebruiksvriendelijk met streaming-geoptimaliseerde servers.

Serie A 2025 - wedstrijden dit weekend

Dit weekend staat Matchday 3 van de Serie A op het programma. Hier zie je alle Serie A-wedstrijden van komend weekend. Check voor de aftrap even onze pagina voor meer info.

Wedstrijd Datum Cagliari - Parma 13 september 2025 Juventus - Inter 13 september 2025 Fiorentina - Napoli 13 september 2025 Roma - Torino 14 september 2025 Atalanta - Lecce 14 september 2025 Pisa - Undinese 14 september 2025 Sassuolo - Lasio 14 september 2025 Milan – Bologna 14 september 2025 Verona – Cremonese 14 september 2025 Como – Genoa 14 september 2025

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Serie A te kijken?

Een gratis VPN lijkt aantrekkelijk, maar voor Digi Sport 1 en andere buitenlandse streams werkt het meestal niet. Gratis diensten hebben weinig servers, trage verbindingen en datalimieten. Het resultaat: bufferende beelden, pixels in plaats van voetbal, en streams die net tijdens een doelpunt crashen. Niet ideaal tijdens de Derby d'Italia.

Premium VPN's zijn veel betrouwbaarder. Meer servers in Roemenië en andere landen, snelle verbindingen en geen datalimiet – precies wat je nodig hebt voor stabiele HD-streams. Bovendien krijg je er extra beveiliging bij, al is dat bijzaak als je alleen Serie A wilt kijken.

Liever gratis beginnen? Proton VPN heeft servers in enkele landen, maar niet in Roemenië. Wel zou je daarmee kunnen proberen om andere gratis streams te vinden. Wil je gegarandeerd stabiele streams voor deze topper, dan zijn NordVPN of Surfshark de betere keuze.

VPN testen zonder risico? Dankzij de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kun je Juventus - Inter kijken en de service uitgebreid testen. Bevalt het niet? Dan krijg je het volledige bedrag terug.

Juventus - Inter op je Smart TV kijken

Serie A kijk je natuurlijk het liefst op groot scherm. Heeft je TV een app store? Download dan rechtstreeks NordVPN of Surfshark. Inloggen, Roemeense server kiezen voor Digi Sport 1, en binnen twee minuten kijk je de Derby d'Italia op je TV.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit je opties:

VPN op je router – Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV

– Dekt meteen je hele netwerk, dus ook je TV Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast Digi Sport 1 van je telefoon naar de TV

– Cast Digi Sport 1 van je telefoon naar de TV HDMI-kabel – Ouderwets maar werkt altijd

Met een van deze methodes kijk je Juventus - Inter gewoon lekker vanaf de bank.

Andere voordelen van een VPN

Een VPN doet meer dan alleen Serie A-streams deblokkeren:

Veiliger internetten – Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren

– Je data wordt versleuteld, handig op openbare wifi waar hackers loeren Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet

– Je echte IP-adres blijft verborgen, dus websites, adverteerders en je provider zien niet wat je online doet Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport: Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1, Champions League. Bespaar honderden euro's per jaar aan sportabonnementen.

Wat je moet weten over Juventus - Inter

Zaterdag om 18:00 Nederlandse tijd ontvangt Juventus aartsrivaal Inter in het Allianz Stadium voor de Derby d'Italia - de meest beladen wedstrijd in het Italiaanse voetbal. Het is pas speelronde 3 van de Serie A, maar deze clash tussen de twee grootmachten uit Turijn en Milaan staat altijd garant voor spektakel.

Historisch gezien is dit een van de meest gelijke rivaliteiten in Europa - in de laatste 20 ontmoetingen wonnen beide clubs ongeveer evenveel duels. Vorig seizoen eindigde de thuiswedstrijd van Juventus in een 1-1 gelijkspel, terwijl Inter thuis met 1-0 won. De Nerazzurri verdedigen hun landstitel, terwijl Juventus na een moeizaam seizoen uit is op revanche.

Voor beide teams is deze vroege krachtmeting belangrijk voor het zelfvertrouwen. Juventus wil laten zien dat ze weer meedoen om de titel, Inter moet bewijzen dat ze hun dominantie kunnen voortzetten. Met vedettes als Vlahović, Lautaro Martínez en Chiesa op het veld belooft het vuurwerk te worden.

Conclusie

Op 13 september 2025 ontvangt Juventus aartsrivaal Inter in het Allianz Stadium voor de Derby d'Italia. Het is pas speelronde 3, maar deze titanenstrijd tussen twee van Italië's grootste clubs is altijd een niet te missen spektakel.

In Nederland zendt Ziggo de wedstrijd uit, maar alleen met een duur sportpakket. Met een VPN ontgrendel je legale buitenlandse streams en kijk je Juventus - Inter gewoon gratis. Het makkelijkst werkt dit via Digi Sport 1 uit Roemenië, dat Serie A zonder paywall uitzendt.

Kortom: VPN aanzetten, Roemeense server kiezen, naar Digi Sport 1 surfen en genieten. Zo simpel krijg je de Derby d'Italia gratis op je scherm.

Veelgestelde vragen