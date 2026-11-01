Premier League 2026/27 Datum: 1 november 2026, 17:30 Gratis kijken: Idman TV (Azerbeidzjan) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Zondag 1 november om 17:30 uur ontvangt Liverpool landskampioen Arsenal op Anfield, in speelronde 9 van de Premier League. Arsenal staat tweede met 21 punten uit acht duels: zeven zeges, één nederlaag en slechts vijf tegentreffers. Liverpool bezet de vierde plaats met 15 punten, goed voor vier overwinningen, drie gelijke spelen en één nederlaag. Andoni Iraola kan op Anfield niet beschikken over Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Jeremie Frimpong en Dominik Szoboszlai, terwijl Mikel Arteta Bukayo Saka, William Saliba en Christos Tzolis moet missen.

Vanuit Nederland heb je voor deze wedstrijd een Viaplay-abonnement nodig, maar met een VPN volg je het duel gratis via een buitenlandse zender. Idman TV uit Azerbeidzjan is daarvoor de eerste keuze, terwijl Setanta Sports uit de Filipijnen uitzendt met Engelstalig commentaar. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe dat werkt.

Waar kun je Liverpool - Arsenal gratis kijken? De beste streamingopties

Deze zenders tonen de wedstrijd:

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Liverpool - Arsenal gratis kijken met een VPN - Een korte gids

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Liverpool - Arsenal op je Smart TV kijken

Een topduel uit de Premier League kijkt nu eenmaal fijner op een groot scherm. Heeft je televisie een eigen appwinkel? Download daar NordVPN of Surfshark. Je logt in, kiest een server in Azerbeidzjan of de Filipijnen en binnen een paar minuten staat de wedstrijd op Anfield op je tv.

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Welke oplossing je ook kiest, Liverpool – Arsenal volg je gewoon vanaf de bank.

Wat je moet weten over Liverpool - Arsenal

Liverpool gaat de negende speelronde in als nummer vier met 15 punten uit acht duels: vier zeges, drie gelijke spelen en één nederlaag. De selectie van Andoni Iraola is bovendien uitgedund, want Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Jeremie Frimpong en Dominik Szoboszlai ontbreken op Anfield.

Arsenal reist als regerend landskampioen af naar Merseyside en staat tweede met 21 punten. Zeven zeges tegenover één nederlaag, en met vijf tegendoelpunten in acht wedstrijden staat de defensie van Mikel Arteta er goed voor. Daar staat tegenover dat Arsenal het moet doen zonder Bukayo Saka, William Saliba en Christos Tzolis.

Het verschil van zes punten maakt deze ontmoeting belangrijk voor de top van de ranglijst: Liverpool kan de achterstand op Arsenal verkleinen, terwijl de bezoekers bij een goed resultaat juist afstand nemen. Met de afwezigen aan beide kanten wordt de breedte van de selecties op Anfield een factor.

Conclusie

Zondag 1 november om 17:30 uur treffen Liverpool en Arsenal elkaar op Anfield in speelronde 9 van de Premier League. Liverpool heeft punten nodig om vanaf de vierde plaats aan te haken bij de top, Arsenal verdedigt de tweede positie en de sterke defensieve cijfers van dit seizoen.

Nederlandse kijkers zijn voor deze wedstrijd aangewezen op Viaplay. Idman TV uit Azerbeidzjan en Setanta Sports uit de Filipijnen laten het duel gratis zien, al blokkeren beide zenders iedereen die van buiten hun eigen land inlogt.

Kies een VPN-server in Azerbeidzjan of de Filipijnen, open de gratis stream en volg Liverpool – Arsenal gewoon in Nederland. Zo mis je niets van de kraker op Anfield.

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