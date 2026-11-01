Formule 1 2026 GP: GP van Mexico 2026 Datum: 1 november 2026 Gratis kijken: ORF via on.orf.at (Oostenrijks IP) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Op zondag 1 november wordt de GP van Mexico 2026 verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. De start is om 21:00 uur Nederlandse tijd, lokaal 14:00 uur. Sinds de klok in Nederland op 25 oktober een uur terug is gezet, is het verschil zeven uur. De race gaat over 71 ronden van 4,304 kilometer, in totaal 305,354 kilometer. Het is de negentiende race van het seizoen en een regulier weekend zonder sprint, met drie vrije trainingen.

Kimi Antonelli gaat met 365 punten aan kop en kan in Mexico wereldkampioen worden. Eindigt hij in de top negen, dan is de titel van hem. En als noch George Russell (242) noch Lewis Hamilton (241) de race wint, is hij sowieso kampioen, waar hij ook finisht. Max Verstappen staat vierde met 236 punten en is uitgeschakeld voor de wereldtitel, maar jaagt wel op de tweede plaats. Hij ligt zes punten achter Russell. Mexico is een van zijn succesvolste circuits: hij won hier vijf keer, meer dan welke coureur ook.

In Nederland liggen de uitzendrechten bij Viaplay, maar met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en kijk je de race gratis via ORF.

De GP van Mexico gratis streamen – Zo werkt het

Kies een VPN – Gebruik een snelle VPN met servers in Oostenrijk, zoals NordVPN, nu met 78% korting. Installeer de app – Werkt op smartphones, laptops, tablets en smart-tv’s. Verbind met een Oostenrijkse server voor toegang tot de streams van ORF. Open on.orf.at en volg de race in Mexico-Stad live.

De GP van Mexico gratis kijken: de beste zenders

De Oostenrijkse publieke omroep ORF brengt het hele weekend live in beeld. ORF 1 zendt de vrije trainingen op vrijdag en zaterdag uit en op zondag de race, van 20:25 tot 23:00 uur. De kwalificatie loopt niet via ORF 1 maar via ORF 2, van 21:55 tot 23:15 uur. Ernst Hausleitner en Alex Wurz verzorgen het Duitstalige commentaar. ServusTV heeft dit weekend alleen een re-live. De streams via on.orf.at zijn beperkt tot Oostenrijk; of de kwalificatie op ORF 2 daar ook te openen is, is niet bevestigd.

Sessie Datum en tijd (Nederlandse tijd) Platform VPN-land Vrije Training 1 Vrijdag 30 oktober,

19:30 ORF 1 via on.orf.at Oostenrijk Vrije Training 2 Vrijdag 30 oktober, 23:00 ORF 1 via on.orf.at Oostenrijk Vrije Training 3 Zaterdag 31 oktober, 18:30 ORF 1 via on.orf.at Oostenrijk Kwalificatie Zaterdag 31 oktober, 22:00 ORF 2 (21:55-23:15), SRF info Oostenrijk / Zwitserland Race Zondag 1 november, 21:00 ORF 1 (20:25-23:00), SRF 2 Oostenrijk / Zwitserland

F1 live streamen met NordVPN

Ook in Mexico wordt het voor Nederlandse kijkers een late avond: de kwalificatie start zaterdag om 22:00 uur en de race zondag om 21:00 uur. Een alternatief is de Zwitserse omroep SRF, die de kwalificatie uitzendt op SRF info (21:55 tot 23:10 uur) en de race op SRF 2 (20:20 tot 22:55 uur). Daarvoor verbind je met een Zwitserse server.

VPN eerst testen? NordVPN heeft een geldteruggarantie van 30 dagen, zodat je het raceweekend in Mexico-Stad kunt uitproberen en je geld terugkrijgt als het je niet bevalt.

De beste VPN's voor Formule 1 livestreams

Een weekend zonder sprint telt vijf sessies: drie vrije trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix. Omdat alles zich voor Nederlandse kijkers in de avond afspeelt, weegt een verbinding die niet wegvalt extra zwaar. Dit zijn vijf goede VPN's voor het raceweekend in Mexico-Stad:

NordVPN - Levert hoge snelheden en heeft betrouwbare Oostenrijkse servers, zodat trainingen, kwalificatie en race zonder haperingen doorlopen. Nu met 78% korting. Surfshark - Je sluit er onbeperkt apparaten op aan en de HD-stream blijft ook tijdens een late sessie stabiel. Proton VPN - Combineert stevige privacyfuncties met constante prestaties bij sportuitzendingen. IPVanish - Gebruiksvriendelijke interface met snelle servers en goede prestaties bij live sport. NortonVPN - Bekende naam in online beveiliging met solide streamingprestaties en een eenvoudige installatie.

Kun je de F1 gratis livestreamen via buitenlandse zenders?

De gratis streams van ORF kijken aan je IP-adres af in welk land je zit en openen alleen binnen Oostenrijk. Vanuit Nederland loop je daardoor tegen een blokkade aan. Een VPN leidt je verkeer via een Oostenrijkse server, waarna de omroep een lokaal IP-adres registreert en de livestream gewoon begint.

In vier stappen kijk je de GP van Mexico gratis met een VPN:

Open je VPN-app en kies een server in Oostenrijk. Ga naar on.orf.at of de ORF-app. Klik de livestream van de Grand Prix aan. Volg de race in Mexico-Stad zonder Nederlands tv-abonnement.

Zonder VPN verschijnt vanuit Nederland meestal de melding dat de uitzending in jouw regio niet beschikbaar is.

Zodra we met een Oostenrijkse server verbonden waren, startte de stream op on.orf.at meteen en konden we zonder merkbare vertraging naar de Formule 1-uitzending schakelen.

Is Formule 1 kijken met een VPN legaal?

Een VPN gebruiken is in Nederland legaal. Buitenlandse omroepen leiden uit je IP-adres af waar je zit en sluiten kijkers van buiten het eigen land uit. Daarom opent de uitzending van ORF vanuit Nederland normaal gesproken niet. Verbind je met een Oostenrijkse server, dan ziet de omroep een lokaal adres en krijg je toegang tot de livestream. Houd er wel rekening mee dat de gebruiksvoorwaarden van een omroep het gebruik van een VPN kunnen beperken, waarna je toegang geblokkeerd kan worden.

GP van Mexico 2026: wat moet je weten

Het Autódromo Hermanos Rodríguez meet 4,304 kilometer en telt 17 bochten. Wat dit circuit bijzonder maakt, is de hoogte: de baan ligt ruim twee kilometer boven zeeniveau. De ijle lucht zorgt voor minder luchtweerstand, maar ook voor minder downforce, waardoor motorvermogen en koeling zwaarder wegen dan elders. De race begint om 21:00 uur Nederlandse tijd (14:00 uur lokaal) en gaat over 71 ronden.

Antonelli staat bovenaan met 365 punten, voor Russell (242), Hamilton (241), Verstappen (236) en Leclerc (233). In Mexico kan hij al kampioen worden: dat lukt als hij in de top negen eindigt, of als noch Russell noch Hamilton de race wint. Als 20-jarige zou hij de jongste wereldkampioen ooit worden. Vorige week won hij in Austin vanaf pole, maar Russell en Hamilton eindigden net te hoog om de titel al te beslissen.

Verstappen won eerder dit seizoen in Maleisië en Singapore, tot Austin een eind maakte aan die reeks. Hier is hij historisch de man om te kloppen, met zeges in 2017, 2018, 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar won Lando Norris vanaf pole, voor Leclerc en Verstappen.

Wordt Antonelli in Mexico de jongste wereldkampioen ooit, of weten Russell of Hamilton het titelfeest nog een week uit te stellen?

Conclusie

Wie de GP van Mexico niet via Viaplay (vanaf €14,92 per maand) wil volgen, kan terecht bij ORF, dat het hele weekend live uitzendt. Met een VPN zoals NordVPN kies je een Oostenrijkse server en open je de gratis stream op on.orf.at.

De race begint zondag 1 november om 21:00 uur Nederlandse tijd, 14:00 uur lokaal. Het is ronde 19 van het seizoen en Antonelli (365 punten) heeft genoeg aan een plek in de top negen om zich tot jongste wereldkampioen ooit te kronen. Verstappen jaagt op zijn zesde zege op dit circuit en op de tweede plaats in het klassement, waarin hij zes punten achter Russell staat. Zorg dat je VPN op tijd met een Oostenrijkse server is verbonden.

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