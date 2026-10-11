Premier League 2026/27 Datum: 11 oktober 2026, 17:30 Gratis kijken: Idman TV (Azerbeidzjan) VPN: NordVPN, momenteel 75% korting

Zondag 11 oktober om 17:30 uur ontvangt Liverpool op Anfield koploper Manchester City in speelronde 6 van de Premier League. De ploeg van Enzo Maresca pakte 15 punten uit vijf duels, terwijl Liverpool onder Andoni Iraola op negen punten en de zesde plaats staat. Voor City is het bovendien de eerste wedstrijd sinds de uitspraak in de financiële zaak, waarin de club op 114 van de 115 aanklachten schuldig werd bevonden. Een straf is nog niet bepaald en City is in beroep gegaan.

In Nederland is het duel alleen te zien met een Viaplay-abonnement, maar met een VPN kijk je gratis mee via een buitenlandse zender. Idman TV uit Azerbeidzjan is de hoofdoptie, terwijl Setanta Sports uit de Filipijnen Engelstalig commentaar biedt. Hieronder lees je stap voor stap hoe je dat regelt.

Waar kun je Liverpool - Manchester City gratis kijken? De beste streamingopties

Deze zenders tonen de wedstrijd:

Zender Land Prijs Idman TV Azerbeidzjan Gratis Setanta Sports Filipijnen Gratis

Liever geen Viaplay-abonnement? Via Azerbeidzjan of de Filipijnen zie je deze topper uit speelronde 6 zonder te betalen. Vanuit Nederland werkt dat prima zodra je VPN aanstaat.

Kijk Premier League met NordVPN

Liverpool - Manchester City gratis kijken met een VPN - Een korte gids

Installeer een betrouwbare VPN met een breed servernetwerk. NordVPN is de beste keuze, momenteel 75% korting. Start de app en maak verbinding met een server in Azerbeidzjan voor Idman TV, of met een server in de Filipijnen voor Setanta Sports. Open de streamingpagina van de zender die je hebt gekozen. Klaar! Je volgt Liverpool – Manchester City live, met lokaal of Engelstalig commentaar.

De beste VPN's om Liverpool - Manchester City live en gratis te kijken

NordVPN – Hoge snelheden en servers op 211 locaties, ook als duizenden kijkers tegelijk inloggen op een topwedstrijd. Daarmee komt de stream van Idman TV in scherp beeld binnen. Surfshark VPN – Scherp geprijsd en zonder limiet op het aantal apparaten. Handig wanneer het hele huis Liverpool – Manchester City op een eigen scherm wil volgen. Proton VPN – Open source en met privacy als uitgangspunt. De snellere servers houden een livestream uit het buitenland zonder haperingen overeind.

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Liverpool - Manchester City te kijken?

Op papier is een gratis VPN aantrekkelijk, maar bij Idman TV en Setanta Sports loop je er snel op vast. Gratis aanbieders werken met een handvol servers, lage snelheden en strakke datalimieten, waardoor het beeld blokkerig wordt of de stream er precies in de slotfase uit ligt.

Met een premium dienst als NordVPN of Surfshark pak je dat heel anders aan: snelle verbindingen, geen datalimiet en betrouwbare toegang tot de gratis uitzending van Liverpool – Manchester City.

VPN testen zonder risico? Met de 30 dagen geld-terug-garantie van NordVPN kijk je Liverpool – Manchester City en test je de dienst rustig uit. Val je tegen? Dan krijg je je geld volledig terug.

Je VPN-abonnement verdient zichzelf terug - Zo zit dat

Veiliger internetten – Je verbinding wordt versleuteld, wat nuttig is op openbare netwerken zoals hotel-wifi of op luchthavens.

– Je verbinding wordt versleuteld, wat nuttig is op openbare netwerken zoals hotel-wifi of op luchthavens. Privacy – Je echte IP-adres blijft verborgen, zodat websites, adverteerders en je provider je online gedrag niet kunnen volgen.

– Je echte IP-adres blijft verborgen, zodat websites, adverteerders en je provider je online gedrag niet kunnen volgen. Wereldwijd streamen – Toegang tot gratis sport uit het buitenland: Champions League, Eredivisie, Bundesliga, Formule 1. Bespaar honderden euro's per jaar op sportabonnementen.

Tel het maar op: wat je in één maand uitspaart aan abonnementsgeld, betaalt je VPN al terug. Elke maand daarna houd je over.

Liverpool - Manchester City op je Smart TV kijken

Een kraker uit de Premier League komt op een groot scherm het best tot zijn recht. Heeft je tv een eigen appwinkel? Haal daar NordVPN of Surfshark op. Inloggen, een server in Azerbeidzjan of de Filipijnen kiezen en binnen een paar minuten staat het duel op Anfield op je televisie.

Ondersteunt je Smart TV geen VPN-apps? Dan zijn dit de alternatieven:

VPN op je router – Beschermt meteen het volledige netwerk, inclusief je tv.

– Beschermt meteen het volledige netwerk, inclusief je tv. Streamen via Chromecast/AirPlay – Cast de stream van je telefoon naar het grote scherm.

– Cast de stream van je telefoon naar het grote scherm. HDMI-kabel – Eenvoudig en altijd betrouwbaar.

Welke route je ook kiest, Liverpool – Manchester City volg je gewoon vanaf de bank.

Wat je moet weten over Liverpool - Manchester City

Liverpool is onder Andoni Iraola nog ongeslagen, maar speelde drie van de vijf wedstrijden gelijk en staat daardoor zesde. Alexander Isak is met vier treffers de belangrijkste aanvaller, Cody Gakpo gaf drie assists. Iraola mist op Anfield wel Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni en Federico Chiesa.

Manchester City won juist alles: vijf wedstrijden, vijf zeges, 15 punten. Voor de interlandperiode werd Sunderland nog met 5-3 verslagen, en Erling Haaland is met vijf goals topscorer van de competitie. Enzo Maresca moet het in Liverpool wel stellen zonder de geschorste Phil Foden.

De recente onderlinge duels spreken in het voordeel van de bezoekers. In februari won City met 1-2 op Anfield, in april volgde een 4-0 overwinning in de FA Cup. Daar komt bij dat dit het eerste optreden van City is sinds de uitspraak in de financiële zaak, wat het publiek op Anfield extra scherp zal maken.

Conclusie

Zondag 11 oktober om 17:30 uur staan Liverpool en Manchester City tegenover elkaar op Anfield in speelronde 6 van de Premier League. Liverpool heeft punten nodig om het gat met de bovenste plekken te dichten, City speelt voor behoud van de koppositie en doet dat met de nasleep van de financiële zaak op de achtergrond.

In Nederland is de wedstrijd alleen te zien met een Viaplay-abonnement. Idman TV uit Azerbeidzjan en Setanta Sports uit de Filipijnen zenden het duel gratis uit, al blokkeren beide zenders bezoekers van buiten hun eigen land.

Verbind met een VPN-server in Azerbeidzjan of de Filipijnen, open de gratis stream en kijk Liverpool – Manchester City gewoon mee in Nederland. Zo mis je niets van de kraker op Anfield.

Bekijk de beste VPN-deals van deze week: Meest gekozen 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -75% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -85% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -70% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal

Veelgestelde vragen