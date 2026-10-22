UEFA Conference League 2026/27 Datum: 22 oktober 2026 Gratis kijken: Ziggo Sport Free (Nederland) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Vandaag, donderdag 22 oktober, speelt Ajax om 21.00 uur in de Conference League tegen Atalanta. In Nederland kijk je de wedstrijd live op Ziggo Sport en via Ziggo Go. Ben je vanavond in het buitenland, dan blokkeert Ziggo Go de stream. Daar is gelukkig een oplossing voor: een VPN.

Met een VPN maak je verbinding met een server in Nederland en krijg je een Nederlands IP-adres. Ziggo Go denkt dan dat je gewoon thuis zit, dus je mist geen minuut van Ajax tegen Atalanta. Hieronder lees je stap voor stap hoe dat werkt en welke VPN daarvoor het meest geschikt is.

Ajax – Atalanta kijken met een VPN: Een korte gids

Installeer een betrouwbare VPN met servers in Nederland. NordVPN heeft momenteel 78% korting. Open de VPN-app en kies een server in Nederland. Zo krijg je een Nederlands IP-adres. Open Ziggo Go of Ziggo Sport en zoek de uitzending van Ajax tegen Atalanta op. Klaar! Je kijkt de wedstrijd live, waar ter wereld je ook bent.

Waar kun je Ajax - Atalanta kijken vanuit het buitenland?

Deze zenders en diensten tonen de wedstrijd in Nederland:

Zender Land Prijs Ziggo Go / Ziggo Sport Nederland Via Ziggo

Ben je in het buitenland, dan maak je verbinding met een Nederlandse VPN-server om Ziggo Go en Ziggo Sport toch te openen.

Kijk Ajax - Atalanta met NordVPN

De beste VPN's om Ajax - Atalanta live te kijken

NordVPN – Dankzij hoge snelheden en veel Nederlandse servers heb je een stabiele verbinding met Ziggo Go. Ideaal om Ajax tegen Atalanta soepel in HD te streamen. Surfshark VPN – Met één abonnement beveilig je onbeperkt veel apparaten, handig voor het hele huishouden. Live sport blijft stabiel draaien en het abonnement blijft betaalbaar. Proton VPN – Open-source apps en strenge privacyregels staan centraal. Een goede keuze als je veiligheid en streaming wilt combineren.

Ajax – Atalanta: liveverslag

Ajax pakt overwinning op Atalanta! Het eindsignaal klinkt en Ajax behaalt een overtuigende 2-0 overwinning op Atalanta. Sterke prestatie van de thuisploeg die de wedstrijd controleerde en de nul vasthield! Ouazane verdubbelt de voorsprong voor Ajax! Doelpunt voor Ajax! Abdellah Ouazane knalt met links schitterend raak vanuit een lastige hoek, op aangeven van Tolu Arokodare. Ajax leidt nu met 2-0 tegen Atalanta en het thuispubliek juicht uitbundig! Gele kaart voor Ajax’ Ter Stegen Marc ter Stegen van Ajax krijgt een gele kaart! De doelman wordt in blessuretijd bestraft door de scheidsrechter terwijl de spanningen in de slotfase oplopen. Atalanta's Krstovic gefloten voor een overtreding Nikola Krstovic van Atalanta wordt door de scheidsrechter teruggefloten en bestraft voor een overtreding. Ajax krijgt in de slotminuten de kans om opnieuw op te bouwen! Vrije trap voor Ajax op eigen helft gewonnen Dies Janse van Ajax wordt foutief afgestopt en wint diep op eigen helft een vrije trap. Ajax behoudt controle in deze zenuwslopende slotfase tegen Atalanta! Samardzic Krijgt Verdedigende Vrije Trap Lazar Samardzic wint een vrije trap op Atalanta's eigen helft. Atalanta probeert de bal onder controle te houden en de rust terug te brengen terwijl de tijd wegtikt. Baas Fluit Na Fout Laat in de Wedstrijd Youri Baas begaat een overtreding voor Ajax diep in de blessuretijd. Atalanta krijgt een vrije trap en probeert te profiteren terwijl de spanning oploopt. Drie Minuten Extra: Ajax vs Atalanta Hou je vast—er zijn drie minuten extra tijd toegevoegd! Extra spanning op komst terwijl Ajax en Atalanta strijden tot het laatste fluitsignaal. Ajax Voert Late Wissel Door: Janse Vervangt Brandt Ajax brengt frisse benen in het veld met Dies Janse die in de slotminuten van de wedstrijd Julian Brandt vervangt. Kan deze wijziging het verschil maken in de blessuretijd tegen Atalanta? Samardzic Maakt Late Overtreding Lazar Samardzic van Atalanta begaat een overtreding in de blessuretijd. Weer een onderbreking terwijl de spannende slotfase van Ajax tegen Atalanta voortduurt! Ouazane Wint Vrije Trap voor Ajax Ajax kan even opgelucht ademhalen nadat Abdellah Ouazane diep in de extra tijd een verdedigende vrije trap verdient. De druk van Atalanta is voor het moment gestopt! Schot van Rowe Gestopt door Ajax-defensie Jonathan Rowe probeert het met een krachtig schot met links vanaf de linkerkant van het strafschopgebied, opgezet door Mario Pasalic, maar de verdediging van Ajax staat pal en blokkeert de poging. Geen doorkomen aan voor Atalanta deze keer! Arokodare Slaat Laat Toe voor Ajax! GOAL voor Ajax! Tolu Arokodare schiet trefzeker in de rechterbenedenhoek na een prachtige assist van Youri Baas. Ajax leidt nu met 1-0 tegen Atalanta in de slotminuten—wat een cruciale doorbraak! Zalewski Krijgt Laat Een Gele Kaart voor Atalanta Fout Nicola Zalewski krijgt een gele kaart van de scheidsrechter na een onhandige overtreding voor Atalanta. De spanning neemt toe in deze laatste momenten tegen Ajax! Samardzic krijgt geel namens Atalanta tegen Ajax Lazar Samardzic krijgt een gele kaart namens Atalanta na een overtreding op een speler van Ajax. De scheidsrechter aarzelde niet—Atalanta zal nu op moeten passen, omdat één van hun middenvelders op scherp staat! Samardzic Krijgt Gele Kaart voor Overtreding tegen Ajax Gele kaart alert! Lazar Samardzic van Atalanta krijgt een kaart na een overtreding tijdens het spannende duel met Ajax. Hij zal extra voorzichtig moeten zijn terwijl de wedstrijd doorgaat! Ajax en Atalanta Gelijk bij Rust Het fluitsignaal voor de rust klinkt en het is nog steeds 0-0 tussen Ajax en Atalanta! Beide teams kregen kansen, maar er is nog geen doorbraak. Alles is nog mogelijk in de tweede helft! Rust: Ajax en Atalanta Nog Altijd in Evenwicht Daar klinkt het fluitsignaal! De eerste helft eindigt in een 0-0 tussenstand tussen Ajax en Atalanta—veel actie, maar nog geen doelpunten. Wie maakt straks het verschil na rust? Gaetano Schiet Over Net voor Rust Grote kans voor Atalanta! Gaetano haalt uit met links vanuit het centrum van het strafschopgebied na een assist van Zappacosta, maar jaagt de bal ruim over. Zo dicht bij de openingstreffer! Slechts 1 Minuut Extra voor de Pauze! De vierde official geeft aan dat er maar 1 minuut extra tijd is aan het einde van deze spannende eerste helft tussen Ajax en Atalanta. Niet lang meer tot het rustsignaal! Scamacca Wint Vrije Trap voor Atalanta-verdediging Gianluca Scamacca doet het goed door diep op eigen helft een vrije trap te versieren voor Atalanta en zo de druk op zijn verdediging te verlichten vlak voor rust. Amrabat Bestraft voor Harde Tackle! Gele kaart voor Sofyan Amrabat! De middenvelder van Ajax krijgt een notering in het boekje van de scheidsrechter na een stevige overtreding—hij moet vanaf nu uitkijken. Amrabat Uitgefloten: Ajax tegen Atalanta wordt heet Sofyan Amrabat wordt gefloten voor een overtreding terwijl Ajax en Atalanta fel strijden. De spanning op het veld stijgt—kan Ajax hun discipline behouden? Ajax Onthult Hun Basiself! De opstelling van Ajax is bekend! Ter Stegen staat onder de lat, met Amrabat, Kehrer en Brandt als betrouwbare verdedigers. Tsygankov, Baas, Klaassen, Torrents, Bouwman, Ouazane en Arokodare maken het team compleet. Grote namen zijn klaar om te schitteren—laten we zien wat deze ploeg kan brengen! Atalanta Kondigt Sterrenteam Aan Atalanta presenteert hun basiself! Pašalić, Scamacca, De Ketelaere, Carnesecchi, Kristensen, Obrić, Bernasconi, Zalewski, Gaetano, Zappacosta en Elmas staan klaar om te beginnen. Fans, maak je klaar voor dit getalenteerde team dat het veld betreedt! Atalanta treft Ajax: Live Actie van Start! Hallo allemaal! Maak je klaar, want Atalanta neemt het op tegen Ajax! Blijf op de hoogte voor alle spannende voorbeschouwingen en live-updates van deze sensationele confrontatie. Mis geen moment!

Kan ik een gratis VPN gebruiken om Ajax – Atalanta te kijken?

Een gratis VPN stelt bij Ziggo Go vaak teleur. Beperkte servercapaciteit, lage snelheden en strenge datalimieten zorgen voor haperend beeld en verbroken verbindingen, juist op de beslissende momenten. Betaalde VPN’s zoals NordVPN of Surfshark presteren merkbaar beter: een constante snelheid, geen datalimiet en een stabiele verbinding met Ziggo Go en Ziggo Sport.

VPN uitproberen zonder risico? NordVPN heeft een geld-terug-garantie van 30 dagen. Zo test je de dienst gewoon tijdens Ajax tegen Atalanta. Bevalt het niet? Dan krijg je je geld terug.

Je VPN-abonnement verdient zichzelf terug: Zo zit dat

Veiliger browsen – Je internetverkeer wordt versleuteld. Dat is vooral handig op openbare netwerken, zoals op luchthavens of in hotels.

– Je internetverkeer wordt versleuteld. Dat is vooral handig op openbare netwerken, zoals op luchthavens of in hotels. Anonimiteit – Je echte IP-adres blijft verborgen, zodat websites, adverteerders en providers je surfgedrag niet kunnen volgen.

– Je echte IP-adres blijft verborgen, zodat websites, adverteerders en providers je surfgedrag niet kunnen volgen. Toegang tot internationale sport – Volg gratis uitzendingen van de Champions League, Premier League, Eredivisie, Bundesliga en Formule 1. Zo bespaar je jaarlijks honderden euro's op sportabonnementen.

Reken het maar na: wat je normaal kwijt bent aan één maand sportabonnement, dekt vaak al de jaarprijs van een VPN. Daarna houd je elke maand geld over.

Ajax – Atalanta kijken op je smart-tv

Heeft je tv een appstore? Installeer NordVPN dan direct op de tv. Kies een Nederlandse server, open Ziggo Go en binnen enkele minuten kijk je Ajax tegen Atalanta op het grote scherm.

Werkt een VPN niet rechtstreeks op je smart-tv? Dan krijg je het beeld op een andere manier op je scherm:

Router-VPN – Beschermt je hele thuisnetwerk, dus ook je tv gaat automatisch via de VPN.

– Beschermt je hele thuisnetwerk, dus ook je tv gaat automatisch via de VPN. Casten via Chromecast/AirPlay – Stuur het beeld vanaf je smartphone of tablet naar de tv.

– Stuur het beeld vanaf je smartphone of tablet naar de tv. HDMI-kabel – Sluit je laptop aan op de tv. Eenvoudig en altijd betrouwbaar.

Met een van deze opties kijk je Ajax tegen Atalanta gewoon vanaf de bank, waar je ook bent.

Wat je moet weten over Ajax – Atalanta

Ajax ontvangt Atalanta op donderdag 22 oktober om 21.00 uur in de UEFA Conference League. Beide ploegen bereiden zich voor op een Europese avond waarin elk punt telt voor de stand in de competitiefase.

Ajax speelt met de steun van het eigen publiek en wil de koers in Europa vasthouden. Atalanta staat bekend om intensief, aanvallend voetbal en komt met een brede selectie naar Amsterdam. Over de actuele vorm van beide teams is in deze fase van het seizoen nog weinig vast te stellen.

Op papier heeft Atalanta een lichte voorsprong op basis van Europese ervaring en kwaliteit in de breedte. Ajax speelt thuis en kan dat verschil kleiner maken. Een gelijkspel ligt binnen bereik, maar Atalanta geldt als licht favoriet.

Conclusie

Vandaag, donderdag 22 oktober, treffen Ajax en Atalanta elkaar om 21.00 uur in de UEFA Conference League. Voor beide clubs staan er belangrijke punten op het spel in de competitiefase.

In Nederland kijk je via Ziggo Go en Ziggo Sport. Ben je in het buitenland, dan heb je een Nederlandse VPN-server nodig, omdat Ziggo de toegang buiten Nederland automatisch blokkeert.

Zet je VPN aan, kies een server in Nederland en open Ziggo Go of Ziggo Sport. Zo volg je Ajax tegen Atalanta, waar je ook bent.

Bekijk de beste VPN-deals van deze week: Meest gekozen 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -70% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal

Veelgestelde vragen