UEFA Nations League 2026/27 Wedstrijd:

Nederland – Servië Datum: 4 oktober 2026; 20:45 uur Gratis kijken: NPO 1 (NOS) VPN: NordVPN, momenteel 75% korting

Zondag 4 oktober 2026 om 20:45 uur speelt Nederland tegen Servië in het Philips Stadion in Eindhoven, tijdens speelronde 4 van de UEFA Nations League in groep A2. Oranje staat na drie wedstrijden tweede met vijf punten en knokte zich donderdag nog terug van een 2-0 achterstand naar 2-2 bij Griekenland. Servië begint de vierde speelronde als hekkensluiter zonder punten, na een 0-2 nederlaag in Duitsland. Bondscoach Xavi Hernández wil met Nederland de druk op koploper Griekenland houden, terwijl Veljko Paunović met Servië dringend resultaat nodig heeft.

Nederland – Servië is in Nederland gratis live te volgen via de NOS, op NPO 1 en via NPO Start, NOS.nl en de NOS-app. Buiten Nederland blokkeert die stream buitenlandse IP-adressen, maar met een VPN en een Nederlandse server krijg je gewoon toegang. De wedstrijd is daarnaast gratis beschikbaar via RTS in Servië en Digi Sport 3 in Roemenië.

Waar kun je Nederland – Servië gratis kijken? De beste streamingopties

Dit zijn de officiële opties om Nederland – Servië live en gratis te streamen:

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Nederland – Servië gratis kijken met een VPN: een korte gids

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Kan ik een gratis VPN gebruiken om Nederland – Servië te kijken?

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Nederland – Servië op je smart-tv kijken

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Wat je moet weten over Nederland – Servië

Nederland speelt op 4 oktober 2026 om 20:45 uur tegen Servië in het Philips Stadion in Eindhoven, tijdens speelronde 4 van de UEFA Nations League in groep A2. Oranje staat tweede met vijf punten na drie wedstrijden en hield donderdag een punt over aan het uitduel met Griekenland, waar de ploeg van Xavi Hernández terugkwam van 2-0 naar 2-2 via Virgil van Dijk en Tijjani Reijnders. Denzel Dumfries zag daarin twee treffers afgekeurd worden.

Servië begint de avond als laatste in de groep, zonder punten. De ploeg van bondscoach Veljko Paunović verloor van Griekenland, Nederland en op 1 oktober met 0-2 in München, een wedstrijd waarin Servië tot geen enkel schot kwam. Met twee doelpunten voor en zes tegen is de nood hoog in Eindhoven, terwijl Nederland met een zege zicht houdt op koploper Griekenland.

Voor Oranje is dit de tweede interland in vier dagen. Xavi Hernández moet het daarbij stellen zonder Cody Gakpo, die voor de rest van deze interlandperiode niet inzetbaar is.

Conclusie

Nederland – Servië wordt op zondag 4 oktober 2026 om 20:45 uur gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven, tijdens speelronde 4 van de UEFA Nations League in groep A2. Nederland begint de avond als nummer twee van de groep met vijf punten, terwijl Servië nog wacht op het eerste punt onder bondscoach Veljko Paunović.

De wedstrijd is gratis live te zien via de NOS op NPO 1, NPO Start, NOS.nl en de NOS-app. Buiten Nederland blokkeert die stream buitenlandse IP-adressen, maar met een VPN en een Nederlandse server krijg je toegang tot de Nederlandse livestream.

Verbind met een Nederlandse VPN-server, open NPO Start of de NOS-app en kijk Nederland – Servië gratis live vanuit het buitenland. Zo mis je niets van het duel in Eindhoven.

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