LaLiga 2026/27 Datum: zondag 25 oktober 2026 Gratis kijken: Digi Sport 1 (Roemenië) VPN: NordVPN, momenteel 78% korting

Op zondag 25 oktober 2026 om 21.00 uur ontvangt FC Barcelona in het Spotify Camp Nou in Barcelona rivaal Real Madrid tijdens speelronde 10 van LaLiga 2026/27. Beide clubs bezetten posities in het bovenste deel van de ranglijst, waardoor deze Clásico vroeg in het seizoen al richting geeft aan de strijd om de koppositie. Nederlandse kijkers zijn voor de uitzending aangewezen op Ziggo Sport, dat de rechten achter een betaald pakket houdt. Wie die kosten wil vermijden, komt met een VPN uit bij buitenlandse omroepen die het duel kosteloos uitzenden.

Een VPN opent de deur naar gratis buitenlandse uitzendingen, zonder dat je een sportabonnement hoeft af te sluiten. CazéTV via YouTube (Brazilië), Digi Sport 1 (Roemenië) en Setanta Sports (Filipijnen) brengen FC Barcelona tegen Real Madrid rechtstreeks. Hieronder lees je welke streams beschikbaar zijn en hoe je ze vanuit Nederland bereikt.

Waar kun je FC Barcelona - Real Madrid gratis kijken? De beste streamingopties

Deze omroepen zetten het duel live op het scherm:

Zender Land Prijs Digi Sport 1 Roemenië Gratis CazéTV (YouTube) Brazilië Gratis Setanta Sports Filipijnen Gratis

Een kostbaar sportpakket is dus niet nodig. Door deze internationale zenders blijft LaLiga voor iedereen toegankelijk, en met een werkende VPN-verbinding kijk je vanuit Nederland gewoon mee.

FC Barcelona - Real Madrid gratis kijken met een VPN - Een korte gids

Kies een betrouwbare VPN met een ruim serveraanbod in Europa en daarbuiten, en installeer de app. NordVPN levert constante prestaties, momenteel 78% korting. Start de applicatie en maak verbinding met een Braziliaanse server voor CazéTV op YouTube, met Roemenië voor Digi Sport 1 of met de Filipijnen voor Setanta Sports. Open de livepagina van de zender die je hebt gekozen. Gereed! De Clásico in het Spotify Camp Nou loopt zonder kosten op je scherm.

De beste VPN's om FC Barcelona - Real Madrid live en gratis te kijken

NordVPN – Snelle verbindingen en een uitgebreid servernetwerk op meerdere continenten maken deze dienst betrouwbaar voor livebeelden. CazéTV, Digi Sport 1 en Setanta Sports blijven er in constante kwaliteit mee draaien. Surfshark VPN – Met één account dek je een onbeperkt aantal toestellen af, handig als de Clásico thuis op verschillende schermen meeloopt. De verbinding houdt stand tijdens langere live-uitzendingen. Proton VPN – Opensourcecode en strikte privacyregels vormen het uitgangspunt van deze aanbieder. Een verstandige keuze wanneer gegevensbescherming net zo zwaar weegt als de stream zelf. IPVanish – Vlotte doorvoersnelheden en weinig verbindingsonderbrekingen, prima geschikt voor voetbal in HD. Norton VPN – Degelijke beveiliging in een overzichtelijke app; wie voor het eerst een VPN gebruikt, vindt hier snel de weg.

Waarom je een VPN nodig hebt voor FC Barcelona - Real Madrid

Uitzendrechten voor LaLiga worden per land verkocht, waardoor omroepen als CazéTV, Digi Sport 1 en Setanta Sports hun streams buiten het eigen gebied afschermen. Bij het openen van de pagina controleert de zender het IP-adres van de bezoeker en blokkeert die alles wat van buiten komt. Een VPN stuurt je verkeer via een server in Brazilië, Roemenië of de Filipijnen, zodat de zender een lokaal IP-adres registreert. Daarmee vervalt de blokkade en start de uitzending zoals bij een kijker ter plaatse.

Gratis VPN-diensten schieten daarbij vaak tekort: overvolle servers, lage snelheden en datalimieten zorgen voor haperend beeld. Betaalde aanbieders als NordVPN of Surfshark houden de snelheid op peil en leveren negentig minuten lang ononderbroken toegang tot de buitenlandse uitzendingen.

VPN uitproberen zonder risico? NordVPN hanteert een geld-terug-garantie van 30 dagen. Je kijkt de Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid, test de dienst rustig uit en krijgt bij ontevredenheid het hele bedrag retour.

Je VPN-abonnement verdient zichzelf terug - Zo zit dat

Beschermd internetten – Al je dataverkeer gaat versleuteld over de lijn, wat vooral telt op openbare wifi in hotels, treinen of op het vliegveld.

– Al je dataverkeer gaat versleuteld over de lijn, wat vooral telt op openbare wifi in hotels, treinen of op het vliegveld. Minder zichtbaar online – Je echte IP-adres blijft buiten beeld, zodat websites, adverteerders en je provider je gedrag niet kunnen volgen.

– Je echte IP-adres blijft buiten beeld, zodat websites, adverteerders en je provider je gedrag niet kunnen volgen. Sport uit het buitenland – Kijk kosteloos naar uitzendingen van Champions League, Premier League, Eredivisie, Bundesliga en Formule 1. Dat scheelt jaarlijks honderden euro's aan abonnementen.

De rekensom is kort: wat je op één maand sportabonnement bespaart, betaalt doorgaans al een heel jaar VPN. Alles daarna blijft in je portemonnee.

FC Barcelona - Real Madrid op je Smart TV kijken

Wie de Clásico op het grote scherm wil zien, regelt dat het best vooraf. Beschikt je televisie over een eigen app-winkel, zet dan NordVPN of Surfshark rechtstreeks op het toestel. Daarna kies je een server in Brazilië voor CazéTV, in Roemenië voor Digi Sport 1 of in de Filipijnen voor Setanta Sports, en binnen een paar minuten staat de wedstrijd scherp in de woonkamer.

Ontbreekt die ondersteuning op je televisie, dan blijven er genoeg wegen over:

VPN op de router – Elk apparaat in huis loopt dan via de beveiligde verbinding, inclusief de tv.

– Elk apparaat in huis loopt dan via de beveiligde verbinding, inclusief de tv. Chromecast of AirPlay – Laat het beeld vanaf je telefoon of tablet doorsturen naar het televisiescherm.

– Laat het beeld vanaf je telefoon of tablet doorsturen naar het televisiescherm. Verbinding via HDMI – De eenvoudigste route, en hij werkt altijd.

Welke methode je ook kiest, FC Barcelona tegen Real Madrid komt er gewoon mee op je eigen scherm.

Wat je moet weten over FC Barcelona - Real Madrid

Speelronde 10 van LaLiga 2026/27 levert meteen de grootste affiche op: FC Barcelona tegen Real Madrid, zondag 25 oktober 2026 vanaf 21.00 uur in het Spotify Camp Nou. Beide ploegen staan in het bovenste derde deel van de ranglijst, waardoor de uitslag het beeld bovenin direct verandert. Een Clásico zo vroeg in het seizoen bepaalt zelden de titel, maar wel de onderlinge verhoudingen voor de maanden die volgen.

FC Barcelona speelt thuis en bouwt zijn spel traditioneel op balbezit en druk op de tegenstander; de resultaten van de voorbije weken wisselden, al kwam het elftal in grote duels telkens terug in de wedstrijd. Real Madrid komt met een selectie die dit soort avonden kent en die bij omschakelingen gevaarlijk blijft, ook buiten het eigen stadion. Winst betekent voor beide clubs meer dan drie punten: het zet de toon richting de winterperiode.

Een gelijkopgaande wedstrijd ligt voor de hand, waarin kleine marges beslissen. Barcelona kan het thuisvoordeel laten gelden, Real Madrid heeft de ervaring om daar doorheen te prikken.

FC Barcelona – Real Madrid: liveverslag

Einde wedstrijd: Real Madrid wint van Barcelona En dat is het! De wedstrijd eindigt met een 2-1 overwinning voor Real Madrid op Barcelona. Een zinderende Clásico leverde de bezoekers de winst op! Tweede Helft Eindigt: Barcelona Achter Madrid Het eindsignaal van de tweede helft—Barcelona verliest met 1-2 van Real Madrid. Een dramatisch en enerverend duel eindigt met Madrid aan de leiding. Bellingham Afgevlagd voor Buitenspel bij Real Madrid Jude Bellingham wordt in de slotminuten buitenspel gevlagd! Real Madrid dringt nog aan om hun voordeel tegen Barcelona te vergroten. Laat Geel voor Adeyemi in El Clásico Karim Adeyemi krijgt in blessuretijd geel! Nog een gele kaart voor Barcelona terwijl beide ploegen dit El Clásico op gespannen voet afsluiten. Balde Krijgt Laat Geel Tegen Madrid Alejandro Balde ontvangt een gele kaart voor een harde overtreding in de blessuretijd! Barcelona probeert druk te houden, maar de emoties lopen hoog op in de slotminuten tegen Real Madrid. Mbappé wint vrije trap op de rechterflank Kylian Mbappé wordt op de rechterflank gevloerd en wint een vrije trap voor Real Madrid! Een gevaarlijk moment, want Madrid probeert te profiteren in de laatste seconden. Balde's Fout geeft Madrid een Kans Alejandro Balde wordt afgefloten voor een overtreding! Nog een late mogelijkheid voor Real Madrid om te aanvallen terwijl het verhitte duel de slotfase ingaat. Camavinga pakt cruciale vrije trap Eduardo Camavinga houdt stand en verdient een essentiële vrije trap aan de verdedigende kant voor Real Madrid. Solide kalmte terwijl de wedstrijd richting een spannend slot loopt! De Jong maakt een late fout voor Barcelona Frenkie de Jong haalt zijn tegenstander neer in de blessuretijd! Barcelona staat een overtreding toe waardoor Real Madrid het voordeel krijgt diep in de extra tijd. Elke seconde telt nu! De Jong maakt laat in de wedstrijd een overtreding Frenkie de Jong van Barcelona begaat diep in de blessuretijd een overtreding. Real Madrid krijgt een vrije trap in een zinderende slotfase! Alexander-Arnold vervangt Güler bij Madrid Weer een late wissel bij Real Madrid! Trent Alexander-Arnold komt in het veld voor Arda Güler. De bezoekers houden het fris in deze spannende slotfase tegen Barcelona. Espí komt in het veld voor Madrid Real Madrid brengt Carlos Espí in het veld voor Yan Diomande, op jacht naar een sterke slotfase tegen Barça! Verse benen voor de laatste minuten. Cucurella Krijgt Geel in Slotminuten Marc Cucurella komt in het boekje van de scheidsrechter voor Real Madrid! Late gele kaart terwijl beide teams tot het uiterste strijden in de laatste momenten van deze spannende wedstrijd. Bellingham Forceert Cruciale Vrije Trap Jude Bellingham houdt het hoofd koel onder druk en verdient een belangrijke vrije trap diep op eigen helft voor Real Madrid. Een sleutelmoment voor de bezoekers terwijl Barcelona aanzet! Lamine Yamal Maakt Late Overtreding Spannende slotfase in El Clásico: Lamine Yamal begaat een overtreding op Real Madrid. De spanning loopt op terwijl de wedstrijd bijna voorbij is! Vijf extra minuten in El Clásico! Hou je vast: er zijn vijf minuten bijgeteld! Het spektakel gaat door in deze enerverende strijd tussen Barcelona en Real Madrid. In de blessuretijd kan werkelijk alles gebeuren! De Jong bestraft voor late tackle Frenkie de Jong wordt afgefloten voor een overtreding en geeft Real Madrid een vrije trap, wat de spanning in deze verhitte strijd met Barcelona verder opvoert! Bellingham versiert vrije trap voor Real Madrid Jude Bellingham wordt in de helft van Real Madrid neergehaald, waardoor Los Blancos zich met een vrije trap diep op eigen helft tegen Barcelona kunnen hergroeperen. Mbappé zet Real op voorsprong tegen Barça! Mbappé slaat opnieuw toe! Na een razendsnelle counter vindt Camavinga hem in het strafschopgebied en Kylian schiet de bal met rechts binnen. Real Madrid leidt nu laat in de wedstrijd met 2-1 tegen Barcelona. Wat een cruciaal doelpunt! Raphinha maakt gelijk voor Barça! Wat een knal! Raphinha schiet met links raak in de benedenhoek na een slimme cornerpass van Pedri. Barcelona trekt de stand tegen Real Madrid gelijk: 1-1 – de wedstrijd is helemaal open! Raphinha brengt Barcelona langszij! Alles weer in evenwicht! Raphinha schiet de bal met links binnen vanaf de rechterkant van het strafschopgebied na een corner en brengt Barcelona op 1-1 tegen Real Madrid. Deze wedstrijd wordt nu echt spannend! Tchouaméni krijgt geel in El Clásico Aurélien Tchouaméni van Real Madrid gaat het boekje van de scheidsrechter in na een overtreding! Dat is een gele kaart voor hem terwijl de spanningen oplopen in deze felle El Clásico tegen Barcelona. Rust: Real Madrid leidt tegen Barcelona Het is rust! Barcelona gaat naar de kleedkamer met een 1-0 achterstand tegen Real Madrid. Alles is nog mogelijk na de pauze – kan Barça zich in de tweede helft terugvechten? Extra tijd: Nog twee minuten De scheidsrechter geeft 2 minuten extra tijd aan het einde van de eerste helft! Zowel Barcelona als Real Madrid krijgen nog wat tijd om voor rust iets te forceren. Mbappé Vlagt Af voor Madrid Kylian Mbappé probeert door te breken voor Real, maar de vlag gaat omhoog – buitenspel! De verdediging van Barcelona houdt perfect de lijn en stopt de aanval. Rodri gestopt door snelle reflexen van Lunin Rodri haalt hard uit met links van afstand voor Barcelona, maar Lunin is alert en pakt de bal klemvast. Fantastisch gezien van Pedri voor de pass! Barça weet het net nog steeds niet te vinden, Real Madrid houdt stand. Bernardo Silva bestraft voor overtreding Overtreding! Bernardo Silva van Real Madrid wordt teruggefloten na een duel met een speler van Barcelona. De scheidsrechter stopt het spel en balbezit gaat naar Barça. Pedri versiert vrije trap voor Barça Pedri wordt neergehaald op de helft van Barça en verdient een vrije trap voor zijn ploeg. Barcelona kan zich nu hergroeperen en de volgende aanval van achteruit opzetten! Mbappé schiet Real op voorsprong in El Clásico! DOELPUNT! Kylian Mbappé doet het opnieuw – een klinisch afgemaakt schot met rechts zet Real Madrid op 1-0 tegen Barcelona! De Fransman schoof de bal koel in de linkerbenedenhoek vanuit het midden van het strafschopgebied. El Clásico is nu echt los! FC Barcelona presenteert basiselftal De basisopstelling van FC Barcelona is bekend! Joan García staat op doel, met João Cancelo, Pau Cubarsí en een sterke defensie. Let op aanvallende talenten zoals Lamine Yamal, Gabriel Jesus en Karim Adeyemi. Pedri en Rodri brengen magie op het middenveld. Kan dit elftal de overwinning grijpen? Real Madrid onthult dynamische basiself Zo komt Real Madrid aan de aftrap: Courtois op doel, met Huijsen, Konaté en Cucurella achterin. Op het middenveld staan Tchouaméni, Valverde, Güler en Diomande. Voorin krijgen Bellingham, Endrick en de flitsende Mbappé het vertrouwen! Wat vinden jullie van deze opstelling? Clásico Preview: Barcelona ontvangt Real Madrid! Het is tijd voor een nieuw episch El Clásico! Barcelona leidt de competitie en wil zich herstellen van een zware nederlaag in de Champions League, met derde plaats Real Madrid op bezoek in Camp Nou. Beide teams zijn in vorm qua doelpunten, maar vertonen defensieve zwaktes. De historische rivaliteit is uiterst spannend, dus verwacht spektakel en drama met grote sterren die klaar staan om te schitteren!

Conclusie

De Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid staat gepland voor zondag 25 oktober 2026 om 21.00 uur in het Spotify Camp Nou, als sluitstuk van speelronde 10 in LaLiga 2026/27. Met twee ploegen in de top van het klassement weegt de uitslag zwaar in de verhoudingen bovenin.

Nederlandse kijkers vinden de wedstrijd bij Ziggo Sport, achter een betaald pakket. Er is een kosteloos alternatief: via een VPN pak je het duel op bij CazéTV op YouTube (Brazilië), Digi Sport 1 (Roemenië) of Setanta Sports (Filipijnen).

Verbinding opzetten, een server in het juiste land selecteren en de aftrap afwachten. Zo volg je de grootste wedstrijd van de Spaanse competitie zonder er extra voor te betalen.

Bekijk de beste VPN-deals van deze week: Meest gekozen 4.9 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -78% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.7 /5 ★ ★ ★ ★ ★ -88% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal 4.2 /5 ★ ★ ★ ★ ☆ -70% OFF SPECIALE DEAL Neem de deal

Veelgestelde vragen