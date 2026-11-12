Zentrale Fakten 01 Reddit hat im ersten Halbjahr 2026 bei 69 % der behördlichen Anfragen Nutzerdaten herausgegeben. 02 Reddit focht US-Vorladungen an, mit denen Daten von Nutzern angefordert wurden, die sich über die Einwanderungsbehörde ICE geäußert hatten. 03 Reddit lehnte die informelle Anfrage einer deutschen Staatsanwaltschaft ab, eine Aktivistin des Frauenstreiks zu identifizieren. 04 Reddit wies 34 gefälschte Anfragen von Absendern zurück, die sich als Behörden ausgegeben hatten. Zentrale Fakten von nexos.ai, geprüft durch die Cybernews-Redaktion.

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Reddit hat im ersten Halbjahr 2026 bei 69 % der behördlichen Anfragen Nutzerdaten herausgegeben. Gleichzeitig wehrte sich die Plattform gegen den Versuch deutscher Behörden, eine Aktivistin zu identifizieren, und focht US-Forderungen nach Informationen über Kritiker der amerikanischen Einwanderungspolitik an.

Laut seinem aktuellen Transparenzbericht erhielt der Social-Media-Konzern in der ersten Jahreshälfte 1306 reguläre behördliche Anfragen zu Nutzerkonten – 7 % mehr als im zweiten Halbjahr 2025. Bei 906 dieser Anfragen gab das Unternehmen Daten zu insgesamt 1327 Konten heraus.

Warum Reddit in den übrigen 31 % der Fälle keine Daten übermittelte, erklärte das Unternehmen nicht. Möglicherweise erfüllten manche Anfragen die rechtlichen Voraussetzungen nicht, waren zu weit gefasst oder unklar formuliert. Einige Fälle schilderte Reddit jedoch genauer.

So lehnte Reddit die informelle Anfrage einer deutschen Staatsanwaltschaft ab, eine politische Aktivistin zu identifizieren. Die Plattform bestand darauf, dass die Behörden ein förmliches Verfahren mit richterlicher Kontrolle durchlaufen.

Die Staatsanwaltschaft wollte herausfinden, wer hinter dem Konto der Aktivistin steckt, die einen Frauenstreik in mehr als 100 deutschen Städten organisiert hatte. Obwohl die Behörde dem Unternehmen Berichten zufolge mit rechtlichen Schritten drohte, erhielt sie nach Reddits Prüfung keine Nutzerdaten.

Auch US-Behörden, auf die 59 % aller Anfragen entfielen, stießen auf Widerstand, als sie Informationen über ihre Kritiker anforderten. Nach eigenen Angaben focht Reddit vier Vorladungen einer Grand Jury auf Bundesebene an, mit denen Daten über Nutzer angefordert wurden, die Inhalte zur US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) veröffentlicht hatten.

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Das Unternehmen argumentierte, das Verhalten dieser Nutzer sei durch den Ersten Zusatzartikel der US-Verfassung geschützt, der unter anderem die Meinungsfreiheit garantiert.

Ebenso scheiterte eine Anfrage von Strafverfolgungsbehörden aus Minnesota. Diese wollten Informationen über ein Konto, auf dem jemand schilderte, wie ein Freund erlebt habe, dass ein örtlicher Polizist Menschen bedroht haben soll, die ICE-Einsätze filmten. Ein weiteres Konto hatte die Polizei offen kritisiert.

„Infolge unseres Widerstands haben die Strafverfolgungsbehörden ihre Anfrage entweder zurückgezogen oder die Herausgabe nicht weiter verfolgt“, erklärte Reddit.

Zudem scheiterte die US-Börsenaufsicht SEC mit dem Versuch, Reddit daran zu hindern, betroffene Nutzer über eine behördliche Anfrage zu informieren.

Allerdings gingen bei Reddit auch 34 gefälschte Anfragen von Absendern ein, die sich als echte Behörden ausgaben. Darin wurde die Löschung von Inhalten oder die Herausgabe von Nutzerdaten gefordert.