Am heutigen Donnerstag, dem 12. November 2026, spielt Italien gegen Frankreich im Rahmen der UEFA Nations League 2026/27. Angepfiffen wird um 20:45 Uhr deutscher Zeit im San Siro (Giuseppe-Meazza-Stadion) in Mailand.

Frankreich führt die Gruppe ungeschlagen an und braucht in Mailand nur ein Remis, um das Viertelfinale sicher zu haben. Italien steht als Zweiter unter Druck, weil zum Abschluss noch ein potenziell schwieriges Duell gegen Belgien wartet.



In Deutschland läuft das Spiel ausschließlich im Pay-TV, einen Free-TV-Stream gibt es nicht. Mehrere ausländische Sender übertragen das Duell dagegen gratis. Ich habe geprüft, ob man per VPN darauf zugreifen und Italien vs. Frankreich kostenlos schauen kann.

Wo kann ich Italien vs. Frankreich kostenlos schauen?

Bei diesen Sendern läuft Italien gegen Frankreich gratis im Livestream:

Sender Land Preis RAI 1 Italien Kostenlos TF1 Frankreich Kostenlos Digi Sport 1 Rumänien Kostenlos

Italien vs. Frankreich gratis schauen mit NordVPN

Wie kann ich Italien vs. Frankreich kostenlos schauen?

Entscheide dich für ein schnelles und stabiles VPN. Meine Empfehlung ist der Testsieger NordVPN, aktuell 78% günstiger. Installiere die App auf PC, Laptop, Smartphone, Smart-TV oder Router. Verbinde dich mit einem Server in Frankreich für TF1, in Italien für RAI 1 oder in Rumänien für Digi Sport 1. Öffne den Livestream und verfolge Italien vs. Frankreich gratis.

Die besten VPNs für die Nations League 2026/27

NordVPN: Selbst wenn sich kurz vor dem Anpfiff viele Nutzer auf dieselben Server schalten, bleibt die Bandbreite konstant. Die Streams von TF1 und RAI 1 liefen im Test ruckelfrei in HD. Surfshark: Konstantes Tempo und keine Obergrenze bei den Geräten pro Konto. Praktisch, wenn mehrere Haushaltsmitglieder parallel zuschauen. Proton VPN: Der Schweizer Anbieter verbindet starke Verschlüsselung mit einer extern geprüften No-Logs-Policy. Über französische Server lief der TF1-Stream stabil. IPVanish: Verbindet sich schnell und erlaubt unbegrenzt viele Geräte gleichzeitig. Die Free-TV-Streams entsperrte der Dienst im Test zuverlässig. Norton VPN: Das Servernetz fällt kleiner aus, deckt die wichtigsten europäischen Gratisstreams aber ab. Als Teil der Norton-360-Suite richtet es sich vor allem an Einsteiger.

Warum brauche ich ein VPN für das Nations-League-Spiel Italien vs. Frankreich?

TF1, RAI 1 und Digi Sport 1 übertragen Italien vs. Frankreich gratis, kontrollieren beim Seitenaufruf jedoch deine IP-Adresse. Befindet sich dein Standort außerhalb des Lizenzgebiets, bleibt der Player schwarz. Das gleiche passiert auch, wenn du ein schwaches VPN benutzt.

Fehlermeldung: Der Gratisstream ist außerhalb des Sendegebiets gesperrt

Ein VPN verpasst dir eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Sendeland. Damit startet der Gratisstream ohne Sperrhinweis, weltweit und völlig unabhängig von deinem tatsächlichen Aufenthaltsort.

Wie streame ich Italien vs. Frankreich bei RAI 1?

RAI 1 ist die naheliegende Adresse für das Spiel aus Italien. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Begegnung gratis online in hoher Bildqualität mit italienischem Kommentar. Der Livestream arbeitet erfahrungsgemäß zuverlässig.

So schaust du Italien vs. Frankreich kostenlos bei RAI 1

Verbinde dich im VPN mit einem Server in Italien. Öffne den Livestream-Bereich von RAI. Verfolge Italien vs. Frankreich kostenlos im Livestream.

Nations-League-Livestream bei RAI Italien entsperrt mit VPN

RAI 1 in Deutschland streamen mit NordVPN

Tipp: Bleibt der Stream hängen, wechsle den Server oder weiche auf einen der anderen Sender aus der Tabelle aus. Oft genügt schon ein Inkognito-Fenster, gelöschte Cookies oder ein deaktivierter Adblocker. Mit einem leistungsfähigen VPN klappt der Zugriff in der Regel auf Anhieb.

Weitere Nations-League-Spiele im Überblick

Mit dem VPN erreichst du neben Italien vs. Frankreich praktisch jede weitere Nations-League-Begegnung. Hier die Übersicht für den heutigen Donnerstag und einige Highlights der kommenden Woche.

Spiel Datum und Uhrzeit Armenien – Zypern Donnerstag, 12. November, 18:00 Uhr Türkei – Belgien Donnerstag, 12. November, 18:00 Uhr Italien – Frankreich Donnerstag, 12. November, 20:45 Uhr Tschechien – Spanien Donnerstag, 12. November, 20:45 Uhr Albanien – Finnland Donnerstag, 12. November, 20:45 Uhr San Marino – Belarus Donnerstag, 12. November, 20:45 Uhr England – Kroatien Donnerstag, 12. November, 20:45 Uhr Montenegro – Lettland Donnerstag, 12. November, 20:45 Uhr Serbien – Deutschland Freitag, 13. November, 20:45 Uhr Österreich – Irland Samstag, 14. November, 20:45 Uhr Deutschland – Niederlande Montag, 16. November, 20:45 Uhr Israel – Österreich Dienstag, 17. November, 20:45 Uhr

Alle weiteren Spiele und Termine siehst du in unserer Übersicht der aktuellen Nations-League-Gratisstreams.

Analyse und Prognose: Italien gegen Frankreich – Wer gewinnt?

Italien geht als Gruppenzweiter mit knappem Vorsprung auf Belgien in den vorletzten Spieltag. Nach dem erneut verpassten WM-Start im Sommer kämpft die Squadra Azzurra darum, sich zu rehabilitieren. Eine geordnete Defensive und viele junge Spieler sollen es richten. Im San Siro verteidigt Italien traditionell diszipliniert und sucht den Weg nach vorn über schnelle Aktionen im Mittelfeld.

Frankreich ist unter Zinédine Zidane noch ohne Niederlage und führt die Gruppe an. Les Bleus kontrollieren Ballbesitz und Tempo auf den Außenbahnen, haben zuletzt aber auch gezeigt, dass sie Rückstände drehen können. Ausgerechnet gegen Italien gab es den einzigen Punktverlust! In Saint-Denis reichte ein Freistoßtor den Gastgebern zur Führung, Italien glich jedoch umgehend aus.

Frankreich reist als Favorit und mit weniger Druck an, weil schon ein Remis zum Weiterkommen reicht. Italien hat dagegen keine Wahl und wird vor eigenem Publikum Risiken eingehen müssen. Diese Ausgangssituation könnte für spannende Momente sorgen.

Was muss ein gutes VPN für die Nations League bieten?

Beim Livefußball zählen drei Eigenschaften: Tempo, eine stabile Verbindung und das verlässliche Umgehen von Geosperren. Zu Italien vs. Frankreich schalten sich zahlreiche Fans gleichzeitig auf dieselben Streams – diesem Ansturm hält nicht jedes VPN stand.

Servernetzwerk : Für die Gratisstreams benötigst du Standorte in Frankreich, Italien oder Rumänien. Je mehr Server zur Auswahl stehen, desto seltener gibt es Ausfälle.

: Für die Gratisstreams benötigst du Standorte in Frankreich, Italien oder Rumänien. Je mehr Server zur Auswahl stehen, desto seltener gibt es Ausfälle. Geoblocking umgehen : Sender sperren bekannte VPN-Adressen aus. Premium-Dienste wie NordVPN und Surfshark kommen dennoch durch.

: Sender sperren bekannte VPN-Adressen aus. Premium-Dienste wie NordVPN und Surfshark kommen dennoch durch. Kompatibilität : Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. So verfolgst du Italien vs. Frankreich auf jedem Bildschirm.

: Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. So verfolgst du Italien vs. Frankreich auf jedem Bildschirm. Sicherheit: Fürs Streaming spielt sie eine Nebenrolle, eine geprüfte No-Logs-Policy bleibt trotzdem ein Qualitätsmerkmal. Sie garantiert, dass deine Nutzerdaten nicht protokolliert werden.

Kann ich die Nations League mit einem kostenlosen VPN schauen?

Für Livefußball sind kostenlose VPNs meistens nicht ausreichend. Meist fehlen die nötigen Serverstandorte, das Tempo reicht ohnehin nicht und das Datenvolumen ist schnell aufgebraucht. Premium-Anbieter bieten unbegrenztes Datenvolumen, Top-Speed und entsperren die Sender zuverlässig.

VPN testen ohne Risiko Für Neukunden gilt bei NordVPN eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du verfolgst Italien vs. Frankreich live und kündigst danach ohne Umstände, falls du das VPN nicht weiter nutzt.

Ist es legal, die Nations League per VPN zu streamen?

Der Einsatz eines VPNs zum Streamen ist in Deutschland legal. Die aufgeführten Sender haben offizielle Übertragungsrechte, es könnte höchstens gegen die AGB der Sender verstoßen. Gleichzeitig erreichst du per VPN viele weitere legale Gratisstreams, etwa die Bundesliga oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Heute um 20:45 Uhr spielt Italien gegen Frankreich am fünften Spieltag der Nations League. Den Gästen reicht bereits ein Punkt zum Einzug ins Viertelfinale, während Italien Platz zwei gegen Belgien verteidigen muss und sich deshalb einen Sieg wünscht.

TF1, RAI 1 und Digi Sport 1 übertragen das Duell gratis, in Deutschland läuft es nur kostenpflichtig im Pay-TV. Das Geoblocking sperrt die Gratisstreams außerhalb der jeweiligen Länder. Mit einem VPN schaltest du sie in wenigen Minuten frei.

Aktiviere dein VPN rechtzeitig vor dem Anpfiff und verfolge Italien gegen Frankreich live und kostenlos. Außerdem begleiten wir die Partie für dich im Liveticker.

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