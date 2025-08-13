Am 13. August um 21:00 Uhr spielt Paris Saint-Germain gegen Tottenham Hotspur im UEFA Super Cup-Finale. Bei vielen Sendern läuft das Spiel gratis im Free-TV. Aber was, wenn du dich gerade im Ausland befindest und kein Gratis-Stream verfügbar ist?

Mit einem VPN kannst du PSG vs. Tottenham kostenlos freischalten. In meiner Anleitung erkläre ich, wie du ein VPN einrichtest und welche legalen Streaming-Dienste dieses Spiel kostenlos übertragen.

Wo kannst du PSG gegen Tottenham kostenlos streamen?

Hier findest du die besten kostenlosen Sender für den UEFA Super Cup Spiel PSG gegen Tottenham:

RTE 2 (Irland)

Digi Sport 1 (Rumänien)

TRT 1 (Türkei)

Gratis Fußball schauen mit NordVPN

UEFA Super Cup PSG gegen Tottenham kostenlos streamen – Anleitung

Du willst PSG gegen Tottenham im Ausland kostenlos schauen? So geht’s Schritt für Schritt:

Abonniere ein seriöses VPN. Meine Empfehlung NordVPN, jetzt 72% günstiger über unseren Link. Installiere die VPN-Software und richte sie ein. Laptop, Tablet, Handy oder Smart-TV. Verbinde dich mit dem jeweiligen Serverland. Wähle Irland für RTE 2, Rumänien für Digi Sport 1 oder die Türkei für TRT 1. Starte den Stream beim gewünschten Sender und genieße das Super Cup-Finale kostenlos und live.

Beste VPNs für Livestreams vom Super Cup 2025

Für flüssige Streams ohne nervige Ladezeiten und ruckeliges Bild solltest du auf ein stabiles VPN setzen. Diese Top-Anbieter sind meiner Erfahrung nach besonders gut für Fußball-Streams:

NordVPN – Schnell, einfach zu bedienen und umgeht Geoblocking zuverlässig Surfshark – Preiswert, ohne Verbindungslimit für ruckelfreies Streaming Proton VPN – Ein Open Source VPN mit starkem Datenschutz ExpressVPN – Eines der schnellsten VPNs weltweit, geeignet für Sportevents CyberGhost – Benutzerfreundlich, dedizierte Streaming-Server für Sport

Wie schaust du PSG vs. Tottenham kostenlos bei RTE 2

RTE (Irland) ist gratis und der wahrscheinlich beste Sender für dieses Spiel. Der Online-TV-Kanal ist in Deutschland jedoch durch Geoblocking gesperrt. Mit einem VPN kannst du den Super Cup-Livestream trotzdem kostenlos sehen, unabhängig von deinem Standort.

So schaust du PSG vs. Tottenham kostenlos live:

Verbinde dich mit dem richtigen VPN-Server. Öffne die Homepage von RTE 2. Gehe zum Live-Bereich und starte das Spiel. Schaue PSG vs. Tottenham live und kostenlos.

Falls der Stream nicht funktioniert, wechsle einfach den Server oder lösche Cookies deines Browsers. Gegebenenfalls öffne den Browser im Inkognito-Modus oder deaktiviere deinen Adblocker.

Kostenlose vs. kostenpflichtige VPNs – Welche sind besser?

Kostenlose VPNs sind in den meisten Fällen zu langsam und unsicher für internationale Streaming-Dienste. Wenn du Fußball live schauen willst, greife lieber auf einen kostenpflichtigen Dienst wie NordVPN zurück. Es ist schnell, umgeht Geoblocking und gewährleistet den notwendigen Datenschutz.

Ein VPN nutzt du nicht nur für dieses Spiel, sondern auch für Bundesliga, Premiere League und weitere Sport-Events.

Ohne Risiko testen? NordVPN bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So schaust du PSG gegen Tottenham kostenlos und kannst nach der Test-Phase selbst entscheiden, ob es deine Anforderungen entspricht.

Ist es legal, den UEFA Super Cup mit VPN zu streamen?

Ja, die Nutzung eines VPNs für offizielle Streaming-Dienste ist legal. Es gibt kein Gesetz, das verbietet, Sender im Ausland über einen virtuellen Serverstandort zu empfangen. Zusätzlich sorgt ein VPN nicht nur für entspanntes Streaming, sondern auch allgemein für mehr Sicherheit online.

Alle VPNs aus meiner Empfehlungsliste umgehen Geoblocking zuverlässig. Die Verbindung zu RTE 2, Digi Sport 1, TRT 1 habe ich selbst getestet und meine Geschwindigkeit blieb dabei stets stabil. Livestreams waren kein Problem, obwohl ich mich in Deutschland aufhalte.

Zusammenfassung

Das UEFA Super Cup-Finale zwischen PSG und Tottenham wird ein absolutes Fußball-Highlight im August. Es wird nicht einfach, PSG zu schlagen, denn dieses Team hat großes Potenzial erneut zu triumphieren. Meine Prognose lautet 3:1 für PSG.

Zum Glück gibt es kostenlose Sender RTE 2 (Irland), Digi Sport 1 (Rumänien). TRT 1 (Türkei), die das Spiel live und in bester Qualität übertragen. Hol dir einfach ein VPN, verbinde dich mit dem passenden Standort und empfange den Super Cup Livestream kostenlos und überall. Viel Spaß!

FAQ