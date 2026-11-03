Zentrale Fakten 01 Schulen in sechs deutschen Bundesländern können von IONOS gehostete Dateispeicher- und Kollaborationslösungen nutzen. 02 Die Plattform speichert Schuldaten in deutschen Rechenzentren und fördert damit die digitale Souveränität. 03 govdigital hat IONOS im Rahmen der Pädagogischen Cloud Infrastruktur (PCI) den Auftrag erteilt. 04 Europäische Bildungssysteme reduzieren ihre Abhängigkeit von US-Cloud-Anbietern zugunsten des Datenschutzes und mehr Flexibilität. Zentrale Fakten von nexos.ai, geprüft von der Cybernews-Redaktion.

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Schulen in sechs deutschen Bundesländern können künftig souveräne Cloud-Lösungen für Dateihosting und Zusammenarbeit nutzen.

Die govdigital eG, die Genossenschaft öffentlicher IT-Dienstleister, hat dem Hosting-Anbieter IONOS den Auftrag erteilt, dem deutschen Bildungssystem eine Filehosting- und Kollaborationslösung (KoDaS) bereitzustellen.

Die Lösung wird an Schulen in den Bundesländern Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verfügbar sein.

KoDaS ist Teil der Initiative Pädagogische Cloud Infrastruktur (PCI), die eine einheitliche und sichere Cloud-Plattform speziell für den schulischen Bedarf aufbauen soll.

Die Lösung basiert auf dem IONOS Nextcloud Workspace und bietet Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern einen vollständigen digitalen Arbeitsplatz – mit Dateispeicherung, gemeinsamem Dokumentenbearbeitung und Kommunikationsfunktionen.

Unsere in Deutschland entwickelte Cloud-Lösung steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und vor allem für digitale Souveränität – gerade im Bildungsbereich ist das unverzichtbar. Achim Weiß, CEO von IONOS

Die Plattform läuft ausschließlich in der IONOS Cloud, deren Rechenzentren sich in Deutschland befinden.

Der Datenschutz ist ein zentrales Argument für die Abkehr von amerikanischen Technologien. US-Gesetze wie der Cloud Act von 2018 verpflichten amerikanische Unternehmen dazu, Daten auf Anfrage von US-Strafverfolgungsbehörden herauszugeben – unabhängig davon, wo diese gespeichert sind.

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Amerikanische Cloud-Anbieter betonen jedoch, dass sie Daten nur in Ausnahmefällen zur Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen weitergeben.

Digitale Souveränität in europäischen Schulen

Das Unternehmen bringt sein Angebot für deutsche Schulen im Rahmen einer breiteren europäischen Bewegung zur digitalen Souveränität auf den Markt: Immer mehr Staaten und Regionen verabschieden sich von amerikanischen Technologien und setzen stattdessen auf lokale Open-Source-Alternativen.

Auch der Bildungssektor hat sich diesem Streben nach digitaler Unabhängigkeit angeschlossen.

IONOS weist darauf hin, dass seine Software bereits in Frankreich im Einsatz ist, wo das Bildungsministerium sie 500.000 Nutzerinnen und Nutzern bereitstellt und eine Ausweitung auf 1,2 Millionen Beschäftigte plant.

Die dänische Datenschutzbehörde untersagte 2022 den Einsatz von Googles cloudbasierter Workspace-Suite an Schulen – mit Verweis auf Verstöße gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Im Mai 2026 gründeten niederländische Universitäten einen Ausschuss zur Erreichung digitaler Autonomie – mit der Begründung, nicht länger auf ein Eingreifen Europas oder der niederländischen Regierung gegen Big Tech warten zu können.