Heute Abend, am Sonntag, den 14.09.2025 um 20:00 Uhr steigt in der Xiaomi Arena in Riga das Finale der Basketball-EM, Türkei gegen Deutschland. Das Team um Dennis Schröder will nach 20 Jahren endlich wieder EM-Gold holen, doch die Türkei reist ebenfalls ungeschlagen ins Finale. Beide Mannschaften haben große Ambitionen und werden alles geben.

Das Spiel wird kostenlos im Free-TV bei RTL übertragen. Eine kostenlose Online-Übertragung gibt es aber nicht, es sei denn, du nutzt einen Trick. Mit einem VPN kannst du Sender im Ausland nutzen und das Basketball-EM-Finale kostenlos online streamen.

In meiner Anleitung verrate ich, wie das funktioniert, welches die besten Sender sind und welche VPNs den FIBA EuroBasket Gratis-Livestream zuverlässig entsperren. Legen wir los!

Türkei gegen Deutschland: Basketball-EM-Finale kostenlos schauen

Diese Sender übertragen das Finale der Basketball-Europameisterschaft 2025 zwischen Türkei und Deutschland live:

Sender Land Online-Stream Preis RTL via Zattoo Schweiz ✅Ja Kostenlos RTL Deutschland ❌Nein Kostenlos RTL+ Deutschland ✅Ja ab 8,99 €/Monat MagentaTV Deutschland ✅Ja ab 9,95 €/Monat

EM-Finale Gratis-Livestream mit NordVPN

Türkei – Deutschland gratis über VPN streamen: Anleitung

VPN wählen – Hol dir ein zuverlässiges VPN wie NordVPN, aktuell 73% günstiger. Installiere das VPN auf deinem Smartphone, PC, Laptop, Smart-TV, Router oder Tablet. Mit passendem Server verbinden – Stelle eine Verbindung zu einem Server in der Schweiz her und registriere ein kostenloses Zattoo-Konto. Stream starten – Rufe die Website des Senders auf und genieße das Finale der Basketball-EM Türkei gegen Deutschland live und gratis.

Die besten VPNs für Basketball-EM-Streams 2025

NordVPN: Sehr schnelle Server in der Schweiz, ideal für die Basketball-EM 2025 und ähnliche Live-Sportevents. Surfshark: Sehr günstig, unbegrenzt viele Geräte pro Account. Damit können alle das Finale Türkei vs. Deutschland schauen. Proton VPN: Schweizer Anbieter mit hohen Sicherheitsstandards und stark für Basketball-Streaming. ExpressVPN: Einer der stabilsten Dienste auf dem Markt. Besonders für Streaming auf Smart-TVs, Fire Stick oder Konsolen geeignet. CyberGhost: Nutzerfreundlich, mit speziell optimierten Servern für Streaming. Ideal für Einsteiger, die Basketball live schauen wollen.

Warum ein VPN für Türkei – Deutschland nötig ist

Das Finale der Basketball-EM läuft zwar im Free-TV bei RTL, doch nicht jeder hat einen Kabelanschluss und für den Stream bei RTL+ oder MagentaTV brauchst du einen kostenpflichtigen Premium-Account. Den kostenlosen RTL-Stream über Zattoo Schweiz kannst du in Deutschland allerdings nicht ohne Weiteres abrufen. Der Dienst prüft deinen Standort und blockiert Zugriffe außerhalb der Schweiz.

Ein VPN löst dieses Problem: Es verbindet dich mit einem Server in der Schweiz. So sieht es für Zattoo aus, als würdest du dich dort befinden und der Stream wird freigeschaltet. Damit genießt du Türkei gegen Deutschland live, online, kostenlos und in guter Qualität.

Türkei – Deutschland Basketball-EM-Finale kostenlos bei Zattoo Schweiz sehen

Du kannst den RTL-Livestream kostenlos über Zattoo Schweiz aufrufen und das Finale der Basketball-Europameisterschaft so live und kostenlos im Internet verfolgen.

So entsperrst du Zattoo Schweiz in Deutschland:

Verbinde dich mit einem VPN-Server in der Schweiz. Öffne die Zattoo-Schweiz-Website. Erstelle ein kostenloses Nutzerkonto. Schau das Basketball-EM-Finale im Gratis-Livestream.

Hier siehst du, wie ich einen RTL-Livestream bei Zattoo Schweiz mit NordVPN entsperren konnte.

RTL-Livestream kostenlos bei Zattoo Schweiz mit VPN

Sollte es nicht funktionieren, wechsle den Server, öffne den Stream im Inkognito-Modus, deaktiviere deinen Adblocker und den VPN-Bedrohungsschutz oder lösche deine Browser-Cookies, da auch diese deinen Standort verraten könnten. In unserer ausführlichen Anleitung zu Zattoo, erfährst du alle Details zum kostenlosen Account und wie du dich registrierst.

FIBA EuroBasket 2025: Türkei vs. Deutschland Teams

In der folgenden Übersicht findest du alle Spieler der beiden Teams, die heute Abend dabei sind.

Deutschland Türkei 0 Isaac Bonga, F, Partizan,

1 Oscar da Silva, PF, FC Bayern,

4 Maodo Lo, PG, Žalgiris Kaunas,

5 Tristan da Silva, SF, Orlando Magic,

7 Johannes Voigtmann, F/C, FC Bayern,

9 Franz Wagner, G/F, Orlando Magic,

10 Daniel Theis, C, AS Monaco,

17 Dennis Schröder (C), PG, Sacramento Kings,

21 Justus Hollatz, PG, FC Bayern,

32 Johannes Thiemann, PF, Gunma Crane Thunders,

34 Leon Kratzer, C, FC Bayern,

42 Andreas Obst, SG, FC Bayern



Head Coach: Álex Mumbrú.

Assistant Coaches: Alberto Miranda,

Roberto Molina, Randy Gregory, Alan Ibrahimagić. 0 Shane Larkin (N), G, Anadolu Efes,

2 Şehmus Hazer, G, Anadolu Efes,

5 Sertaç Şanlı, C, Fenerbahçe,

6 Cedi Osman (C), SF, Panathinaikos,

10 Onuralp Bitim, G/F, Fenerbahçe,

22 Furkan Korkmaz, G/F, vereinslos,

23 Alperen Şengün, C, Houston Rockets,

24 Ercan Osmani, F/C, Anadolu Efes,

30 Adem Bona, PF, Philadelphia 76ers,

33 Erkan Yılmaz, SF, Anadolu Efes,

55 Kenan Sipahi, PG, Bahçeşehir Koleji,

77 Ömer Yurtseven, C, Panathinaikos.



Head Coach: Ergin Ataman.

Assistant Coaches: Yakup Sekizkök,

Ender Arslan, Cenk Yıldırım

Gratis- vs. Premium-VPNs für Basketball-Streams

Kostenlose VPNs wirken auf den ersten Blick verlockend, bringen aber deutliche Nachteile mit sich: langsame Server, eingeschränktes Datenvolumen und oft fehlen Standorte wie die Schweiz. Damit bricht der Stream ab oder startet gar nicht erst.

Premium-VPNs wie NordVPN oder Surfshark kosten nur wenige Euro im Monat, liefern aber schnelle Verbindungen, stabile Server in allen wichtigen Ländern und problemloses Entsperren von Basketball-Streams. Wer regelmäßig Sport schaut, merkt den Unterschied sofort.

Die wenigen Euro pro Monat lohnen sich schnell, wenn du regelmäßig Euroleague, Bundesliga, Champions League und vergleichbare Sportevents schaust.

VPN testen ohne Risiko? NordVPN gibt seinen Kunden eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle seine Tarife. Damit kannst du dir das Finale der FIBA Basketball-EM 2025 live anschauen und hinterher eine Rückerstattung beantragen, falls du das VPN nicht mehr brauchst.

Ist es legal, Türkei – Deutschland mit VPN zu streamen?

Die Nutzung eines VPNs ist in Deutschland völlig legal. Du darfst deine IP-Adresse ändern und dich virtuell in ein anderes Land versetzen, um dort verfügbare Inhalte freizuschalten. Das gilt auch für offizielle Streams von RTL via Zattoo Schweiz oder MagentaSport.

Wichtig ist nur, dass du dich an legale Anbieter hältst. Illegale, nicht-lizenzierte Streams bergen Risiken wie Malware, Abmahnungen oder schlechte Bildqualität. Mit einem seriösen VPN und offiziellen TV-Sendern bist du auf der sicheren Seite. Premium-VPNs wie NordVPN oder Surfshark bieten dir eine stabile und sichere Verbindung, sodass du Live-Sport bedenkenlos streamen kannst.

Zusammenfassung

Das EM-Finale Türkei gegen Deutschland verspricht ein Basketball-Spektakel auf höchstem Niveau. RTL überträgt das Spiel live im Free-TV, zusätzlich kannst du es bei MagentaSport sehen. Mit einem VPN hast du außerdem die Möglichkeit, auf Streams wie RTL über Zattoo Schweiz zuzugreifen und das Endspiel kostenlos online zu schauen.

Wer die EuroBasket 2025 heute Abend nicht verpassen will, hat damit gleich mehrere legale und praktische Optionen, ob klassisch im TV oder flexibel im Livestream.

Du willst kostenlos und online live zuschauen? Dann VPN an, Stream starten und viel Spaß beim großen Finale!

