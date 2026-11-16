Am heutigen Montag, dem 16. November 2026, spielt Deutschland gegen die Niederlande in der UEFA Nations League 2026/27. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Deutschland geht als Dritter in das Gruppenfinale und braucht einen Sieg gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel in Amsterdam endete 1:1. Den Niederlanden reicht heute schon ein Remis, um die DFB-Elf endgültig abzuhängen.



In Deutschland läuft das Spiel in der ARD und auch einige Gratissender im Ausland zeigen die Begegnung. Anderswo greifen jedoch regionale Sperren. Ich habe getestet, wie du mit einem VPN von überall auf die Streams zugreifen und Deutschland vs. Niederlande im Ausland schauen kannst.

Wo kann ich Deutschland vs. Niederlande im Ausland schauen?

Diese Sender übertragen Deutschland gegen Niederlande im Livestream. Mithilfe eines VPNs erreichst du sie auch in jedem anderen Land:

Sender Land Preis ARD Deutschland Kostenlos NPO Niederlande Kostenlos Virgin Media Two Irland Kostenlos

Deutschland vs. Niederlande im Ausland schauen mit NordVPN

Wie kann ich Deutschland vs. Niederlande im Ausland schauen?

Wähle ein schnelles VPN, das Geosperren zuverlässig umgeht. Ich empfehle den Testsieger NordVPN, aktuell 78% günstiger. Richte die App ein – auf PC, Laptop, Smartphone, Smart-TV oder Router. Wähle einen Server im Sendeland: Deutschland für die ARD, Niederlande für NPO, Irland für Virgin Media Two. Starte den Livestream und schaue Deutschland vs. Niederlande vom Ausland aus.

Die besten VPNs für die Nations League 2026/27

NordVPN: Auch aus entfernten Ländern hielten die Verbindungen kurz vor Anpfiff ihre Bandbreite. ARD und NPO liefen im Test flüssig in HD. Surfshark: Gleichmäßige Übertragungsraten über weite Distanzen, dazu unbegrenzt viele Geräte pro Konto. Praktisch, wenn mehrere Reisende parallel zuschauen. Proton VPN: Der Schweizer Dienst verbindet starke Verschlüsselung mit einer extern geprüften No-Logs-Policy. Über deutsche Server lief der ARD-Stream aus dem Ausland durchgehend ruckelfrei. IPVanish: Verbindungen stehen schnell, die Zahl paralleler Geräte ist nicht gedeckelt. Die Sender entsperrte der Anbieter im Auslandstest ohne Aussetzer. Norton VPN: Das Servernetz fällt kleiner aus, deckt die relevanten europäischen Sendeländer aber ab. Als Bestandteil von Norton 360 richtet sich der Dienst vor allem an Einsteiger.

Warum brauche ich im Ausland ein VPN für Deutschland vs. Niederlande?

ARD, NPO und Virgin Media Two übertragen Deutschland vs. Niederlande, prüfen beim Seitenaufruf aber deine IP-Adresse. Liegt dein Standort außerhalb des Lizenzgebiets, bleibt der Player dunkel. Das gilt auch für schwache VPNs, deren Adressen die Sender längst kennen.

Fehlermeldung: Der Livestream ist im Ausland gesperrt

Ein VPN weist dir eine IP-Adresse aus dem jeweiligen Sendeland zu. Damit öffnen sich die Streams ohne Sperrmeldung, egal ob du in Spanien, Thailand oder den USA sitzt.

Wie streame ich Deutschland vs. Niederlande im Ausland bei der ARD?

Für deutschsprachige Zuschauer im Ausland ist die ARD die erste Adresse. Der Sender überträgt die Begegnung gebührenfrei online, in hoher Bildqualität und mit deutschem Kommentar. Der Livestream arbeitet erfahrungsgemäß ohne Störungen, sobald du über eine deutsche IP-Adresse einsteigst.

So schaust du Deutschland vs. Niederlande im Ausland bei der ARD:

Stelle im VPN eine Verbindung zu einem deutschen Server her. Rufe den Livestream-Bereich der ARD auf. Schaue Deutschland vs. Niederlande von jedem Land aus live.

ARD-Livestreams im Ausland entsperrt mit VPN

Deutschland vs. Niederlande im Ausland bei der ARD streamen

Tipp: Hängt der Player, wechsle auf einen anderen Server im selben Land oder nutze einen der übrigen Kanäle aus der Tabelle. Häufig reicht schon ein privates Browserfenster, gelöschte Cookies oder ein pausierter Adblocker. Mit einem leistungsfähigen VPN klappt der Zugriff auf die ARD aus dem Ausland meist sofort.

Weitere Nations-League-Spiele im Überblick

Nicht nur Deutschland vs. Niederlande erreichst du per VPN aus dem Ausland, sondern praktisch jede weitere Nations-League-Begegnung. Hier sind die Partien von heute und einige Highlights der kommenden Tage.

Spiel Datum und Uhrzeit Kasachstan – Slowakei Montag, 16. November, 16:00 Uhr Färöer – Moldau Montag, 16. November, 16:00 Uhr Estland – Bulgarien Montag, 16. November, 18:00 Uhr Litauen – Liechtenstein Montag, 16. November, 18:00 Uhr Island – Luxemburg Montag, 16. November, 18:00 Uhr Deutschland – Niederlande Montag, 16. November, 20:45 Uhr Gibraltar – Malta Montag, 16. November, 20:45 Uhr Schweiz – Schottland Montag, 16. November, 20:45 Uhr Nordmazedonien – Slowenien Montag, 16. November, 20:45 Uhr Griechenland – Serbien Montag, 16. November, 20:45 Uhr Dänemark – Norwegen Dienstag, 17. November, 20:45 Uhr Wales – Portugal Dienstag, 17. November, 20:45 Uhr Israel – Österreich Dienstag, 17. November, 20:45 Uhr

Sämtliche Termine und Übertragungswege findest du in unserer Übersicht zu den Nations-League-Livestreams.

Analyse und Prognose: Deutschland gegen Niederlande – wer gewinnt?

Deutschland kommt unter Jürgen Klopp bisher nur schleppend in Fahrt und steht vor dem letzten Spieltag hinter den Niederlanden und Griechenland. Defensiv steht die DFB-Elf stabil, nach vorn fehlt dagegen der Zugriff: Gegen tief stehende Gegner blieb die Mannschaft zuletzt mehrfach harmlos. Im Berliner Olympiastadion muss Klopps Team deshalb früher Druck erzeugen, als es ihm in den bisherigen Gruppenspielen gelungen ist.

Die Niederlande reisen als Spitzenreiter an und haben in dieser Gruppe noch nicht verloren. Taktisch steht die Mannschaft kompakt im Mittelfeld, lässt den Gegner kommen und sucht den schnellen Weg nach vorn. Gegen Deutschland reichte das in Amsterdam zu einem Unentschieden.

Der Heimvorteil und der Zwang zum Sieg sprechen dafür, dass Deutschland das Spiel macht. Genau das kommt den Niederländern mit ihrem Konterspiel entgegen. Weil die DFB-Elf selbst bei einem Sieg noch auf Schützenhilfe angewiesen sein kann, wird in Berlin auch ein Blick nach Volos gehen.

Was muss ein gutes VPN für Nations-League-Streams im Ausland bieten?

Drei Eigenschaften entscheiden beim Fußball-Livestream aus dem Ausland: Tempo, eine belastbare Verbindung und das zuverlässige Aushebeln von Geosperren. Bei Deutschland vs. Niederlande schalten sich zahllose Fans gleichzeitig auf dieselben Kanäle zu – dieser Last hält längst nicht jedes VPN stand.

Servernetzwerk : Für die Streams brauchst du Standorte in Deutschland, den Niederlanden oder Irland. Je größer die Auswahl, desto schneller findest du vom Ausland aus eine funktionierende Verbindung.

: Für die Streams brauchst du Standorte in Deutschland, den Niederlanden oder Irland. Je größer die Auswahl, desto schneller findest du vom Ausland aus eine funktionierende Verbindung. Geoblocking umgehen : Sender wie die ARD blockieren bekannte VPN-IP-Adressen. Premium-Dienste wie NordVPN und Surfshark kommen trotzdem durch.

: Sender wie die ARD blockieren bekannte VPN-IP-Adressen. Premium-Dienste wie NordVPN und Surfshark kommen trotzdem durch. Kompatibilität : Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. So verfolgst du Deutschland vs. Niederlande auch im Hotel oder in der Ferienwohnung.

: Starke Anbieter stellen Apps für PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV und Router bereit. So verfolgst du Deutschland vs. Niederlande auch im Hotel oder in der Ferienwohnung. Sicherheit: Beim Streaming steht sie nicht im Vordergrund, in fremden WLANs zählt eine auditierte No-Logs-Policy aber doppelt. Sie garantiert, dass deine Nutzungsdaten nicht gespeichert werden.

Kann ich die Nations League im Ausland mit einem kostenlosen VPN schauen?

Bei Livefußball aus dem Ausland stoßen kostenlose Anbieter rasch an ihre Grenzen. Häufig fehlen die passenden Länderstandorte, das Tempo reicht nicht oder das Datenkontingent endet schon nach wenigen Minuten. Premium-Anbieter liefern dagegen unbegrenztes Datenvolumen, hohe Geschwindigkeit und entsperren die Sender verlässlich.

VPN testen ohne Risiko Für Neukunden gilt bei NordVPN eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du verfolgst Deutschland vs. Niederlande auch auf Reisen live und kündigst innerhalb von 30 Tagen, falls du das VPN nicht weiter brauchst.

Ist es legal, die Nations League im Ausland per VPN zu streamen?

Der Einsatz eines VPNs zum Streamen ist in Deutschland nicht ausdrücklich verboten. Die genannten Sender besitzen die Übertragungsrechte und zeigen die Partie offiziell. Zusätzlich öffnet dir ein VPN im Ausland viele weitere legale Streams, darunter die übrigen Nations-League-Spiele, die Bundesliga oder die Formel 1.

Zusammenfassung

Heute spielt Deutschland gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion in der Nations League. Als Tabellendritter braucht die DFB-Elf im letzten Länderspiel des Jahres einen Sieg, um im Rennen zu bleiben, den Gästen genügt hingegen ein Punkt. Das Duell entscheidet damit direkt über Deutschlands weiteren Weg in der Nations League 2026/27.

Übertragen wird die Partie von der ARD, von NPO in den Niederlanden und von Virgin Media Two in Irland. In anderen Ländern blockiert das Geoblocking den Zugriff. Ein VPN hebt diese Sperre in wenigen Minuten auf.

Starte dein VPN rechtzeitig vor dem Anpfiff und verfolge Deutschland gegen Niederlande von jedem Standort aus live. Ich drücke der DFB-Elf die Daumen. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff startet unser Liveticker.

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